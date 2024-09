Javier Milei confirmó que irá al Congreso a presentar el Presupuesto 2025 sin déficit fiscal

Escuchar

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que irá al Congreso de la Nación a presentar el Presupuesto 2025. Fue en el marco del Foro de Madrid, que reunió a referentes de derecha internacionales en el exCentro Cultural Kirchner.

“En 113 de los últimos 123 años tuvimos déficit fiscal. Y quiero hacer una aclaración porque en esos 10 años sin déficit financiero fue porque la Argentina estaba en default, por lo tanto, algunos que menosprecian, cuestionan o minimizan algo que no se pudo hacer en 123 años, nosotros lo logramos en el primer mes de gestión”, remarcó. En eso, reveló: “Es nuestro compromiso seguir manteniéndolo. Próximamente estaré yendo al Congreso para exponer las bases del déficit cero para terminar con este cáncer que es el déficit fiscal”.

Tal como adelantó LA NACION, la exposición del mandatario sería el 16 de septiembre y, de prosperar la idea, podría recrear un escenario similar al del 1° de marzo pasado en el propio recinto parlamentario. Será realizado por el Presidente y no por el ministro de Economía -hoy Luis Caputo- como habitualmente se hace.

Además, aseguró que los políticos “van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros”. Y aseveró: “Necesitan mantener vivo el Estado presente porque es lo que les da de comer. No les importa que el costo de sostener el Estado lo pague la gente con el sudor de su frente. Necesitan que el modelo de la libertad fracase en toda línea porque si nos va bien, cuando la actividad repunte y los argentinos se valgan a sí mismos sin ayuda de la política ¿Qué van a hacer entonces? No vuelven mas porque nadie va a necesitar de los políticos.

Al principio de su discurso, Milei saludó a Santiago Abascal, presidente del partido de derecha español VOX. “Hoy voy a hablarles de dos fenómenos, que si bien son relevantes para nuestro país, se pueden ver en países del mundo Occidental. El primero es el ‘partido del Estado’, esas estructuras políticas que, independiente del sello partidario utilicen, rechazan el modelo de la libertad. Es lo que en la Argentina se ha polarizado como la casta”, comenzó Milei.

En ese marco, mencionó el segundo punto que es su advertencia por el “abismo sin fondo que es el socialismo”. “Lamentablemente los países líderes del mundo libre se vuelven más populares las ideas que hundieron a la Argentina en la miseria. Y se olvidan o se cuestionan las ideas y valores que impulsaron el indiscutible desarrollo global de los últimos 250 años. Esto hay que repetirlo hasta el hartazgo porque mucha gente lo menosprecia. El período de expansión de la vida humana fue posible porque se cultivaron y respetaron los tres derechos fundamentales: vida, libertad y propiedad”, aseguró.

Por otro lado, enumeró a los miembros de “la casta”, además de los políticos. Primero, dijo que los periodistas y medios de comunicación son “un servicio de propaganda en venta al mejor postor”, en otro de sus ataques a la prensa. En segundo lugar mencionó a los sindicalistas “que entregan a los trabajadores a cambio de prebendas y extorsionan a los más vulnerables para obligarlos a marchar”. También dijo que los científicos e intelectuales “creen que tener una titulación académica los vuelve superiores” y que por eso “hay que subsidiarles la vocación”. Por último, apuntó contra los artistas “amigos del régimen que reciben cuantiosas sumas de dinero para dar recitales para 30 personas y sacarse fotos con el intendente y gobernador”.

Aplausos para Milei en el foro de derecha

“Autócrata golpeador”

En otro tramo de su discurso, Milei llamó “autócrata golpeador” al expresidente Alberto Fernández, tanto por la larga cuarentena por la pandemia como por la denuncia que pesa en su contra por violencia de género que realizó su expareja Fabiola Yañez.

“Son muchos los mecanismos donde se generó un apartheid democrático, donde los políticos, sus amigos, socios, proveedores y clientes viven vidas paralelas al común de la sociedad, gozando de los múltiples privilegios que disfrazan de derechos, y todo eso a expensas del sudor y obediencia de los ciudadanos desamparados que no tienen una silla del poder y tienen que financiar una fiesta a la que no fueron invitados”, introdujo el Presidente.

Siempre en esa misma línea, ejemplificó el caso de la pandemia. “Este sistema mostró su cara mas grotesca durante la pandemia, que dejó a la gente sin trabajo y a lo chicos sin estudios mientras que los políticos se robaron las vacunas. Imagínense lo que valen las vidas de las personas para esta gente. En la Argentina y en todo el mundo, con el agravante de que días atrás quien fuera el ministro de Economía [Martín Guzmán] del autócrata, porque hoy sí vale decirle autócrata golpeador Alberto Fernández, confesó como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político”, aseveró.

