Mauricio Macri apuntó contra el triángulo de hierro de Milei y acusó al Gobierno de negociar con Cristina: “¿Lo cuidan al Presidente?”

En plena carrera hacia las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el presidente de Propuesta Republicana (Pro), Mauricio Macri, reconoció que, a pesar de sus idas y vueltas con Javier Milei, aun tiene puntos con algunos aspectos de la política económica del gobierno nacional, aunque también marcó claras diferencias. Por un lado consideró que el rumbo económico “es el correcto”, pero cuestionó que al Presidente “no lo cuidan” y le recomendó “conquistar la confianza”.

"El rumbo económico es el correcto, por eso me cuesta considerarme opositor al Gobierno. Mis ideas están reflejadas pero creo que hay ideas de mejora enormes en el método y en el fortalecimiento institucional. Tenemos que volver a conquistar la confianza como valor, que no se logra sólo equilibrando la macro“, sostuvo el expresidente de la nación entre 2015 y 2019.

Acto seguido, se preguntó: “¿Lo cuidan al Presidente?“. ”A mi me cuesta ver que lo cuiden. Mi afecto con él sigue intacto pero yo no lo veo desde fines de agosto”, comentó en A24. Macri, criticó que el triángulo de hierro del mandatario no lo asesora correctamente y explicó: “Tengo una preocupación cuando veo el desgaste de recibir gente googleando no la podés recibir. No podés recibir a esos tipos de Libra. Es el valor más importante a cuidar”.

En esta línea, Macri se refirió a las idas y vueltas entre el gobierno porteño y el nacional respecto a las legislativas en la Ciudad, donde se barajó la intención de formar una alianza y participar juntos. Ante este escenario detalló que, a pesar de haberse frustrado el espacio compartido en la Capital, hay vocación de hacerlo en la provincia de Buenos Aires: “Estamos dispuestos”.

Sin embargo, remarcó que la alianza en la ciudad no prosperó por decisión del mandatario nacional. “Yo nombré a cinco de nuestros mejores dirigentes para empezar a trabajar con el Gobierno y nunca nos llamaron. Esto no se dio por decisión de ellos. Milei transmitía un sueño y un proyecto de país, que ha ido abandonando por uno de poder”, señaló.

Mauricio Macri durante el acto de campaña del Pro

Por otra parte, el expresidente, que se jactó de apoyar el rumbo económico hacia el que va la Argentina, puso su confianza en el ministro Luis Caputo y afirmó: “Cada día que me voy a dormir espero que encuentre el momento justo para salir del cepo. Solamente él pudo encontrar la forma de salir de la bomba sin precedentes que dejó Sergio Massa”.

Entre otros puntos, Macri respondió a las críticas del oficialismo en las que lo acusaron de ser funcional al kirchnerismo en las últimas sesiones y contraatacó: “Los que negociaron seis meses con Cristina [Kirchner] fueron ellos. Yo siempre estuve en el mismo lugar. Ellos intentaron con ella tener los votos para Lijo y García-Mansilla. Ella pidió de más como siempre y bien por Milei que no aceptó ampliar la Corte ni un mal procurador. Yo le dije al Presidente que no lo podía acompañar en esto”.

Además, se refirió a la imagen que compartió Manuel Adorni, vocero presidencial y cabeza de lista de La Libertad Avanza para la Capital, quien junto con Karina Milei y sus candidatos se sacó una foto en la sede del gobierno porteño con una motosierra. Al respecto, el presidente de Pro lo calificó como un “error” y subrayó que en la Ciudad “no se necesita motosierra, sino renovación porque el mundo avanza y queremos seguir siendo global”.

“La Ciudad está representada y es respetada en todos los foros, con una oferta cultural de nivel internacional. Ante los avances, tenemos que ir más rápido y los que pueden hacerlo son los que ya saben como hacer las cosas y no se quedan en una narrativa. Si atrás no hay equipo ni capacidad de hacer, estás liquidado”, continuó.

Por último, Macri manifestó que el Pro está listo para ir a votar ficha limpia en el Senado, como lo estuvo en la Cámara de Diputados y resaltó: “Que no haya sesión sería terrible desilusión para toda la ciudadanía que quiere ver a todos los corruptos fuera de la política”.

LA NACION