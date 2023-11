escuchar

Javier Milei advirtió esta noche que el ajuste fiscal se va a hacer sí o sí y consideró que la diferencia de votos que obtuvo es “un mandato” de la sociedad para llevarlo adelante. Además, el presidente electo analizó el valor del peso como moneda y a los plazos fijos como inversión: “Yo no abandoné la idea de eliminar el Banco Central”. En una entrevista con TN, Milei dejó definiciones y certezas sobre el valor del dólar, la obra pública, las privatizaciones y la quita de Ganancias y la devolución del IVA.

En este último aspecto, Milei dijo que mantendrá la quita de impuestos porque es “buena para la gente”. Además, amplió la cantidad de empresas que son estatales y podrían ser privatizadas.

Por otro lado, el presidente electo anticipó que el 10 de diciembre se termina la obra pública. “¿Y los obreros que estén haciendo una obra? ¿Qué hacen?”, le preguntaron Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Y respondió: “Se licitará para que la haga el sector privado, si el sector privado no la quiere hacer es porque esa obra no tenía sentido”. Agregó que no habrá más fondos para las provincias y los municipios con ese destino.

“La Argentina está al borde de la peor crisis de la historia. La pregunta es quien paga el ajuste. Esta vez el ajuste lo va a pagar la política, va a caer sobre el Estado, no sobre el sector privado”, explicó en el programa A Dos Voces. “A lo largo de la campaña fui el único que hizo propuestas y presentó un programa de gobierno”, agregó.

El presidente electo Javier Milei en su discurso ganador del balotaje Natacha Pisarenko - AP

Además, rechazó que el Gobierno vaya asistir a los deudores de crédito UVA. “Si yo decido tener una vida temeraria, tengo que pagar las consecuencias. Hubieran tomado otro tipo de crédito”, dijo. Sobre los reclamos de los gobernadores en cuanto a fondos y coparticipación, en tanto, afirmó: “Me sentaré a hablar con ellos y se resolverá”.

En ese sentido se le consultó sobre la comunicación que mantuvo su futuro jefe de Gabinete Nicolás Posse y Luis “Toto” Caputo con funcionarios del FMI y si el rol en ese llamado del expresidente del Banco Central de Macri lo colocaba como su eventual ministro de Economía. Milei no lo descartó.

“Caputo es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, con la experiencia necesaria para desarmar la situación que tenemos”, afirmó el presidente electo, y explicó que sea quien sea, él mismo será quien designe la línea económica del gobierno. “No hace la diferencia saber al ministro, la visión la bajo yo”, declaró.

“No es que voy a ser yo el ministro, pero el que imprime la visión soy yo. Todas las especulaciones parecen esotéricas. Tenemos ministro, pero es cierto que la impronta y la lógica van a ser mías”, enfatizó el economista en medio de la definición de su gabinete.

Política Internacional, FMI, Estados Unidos e Israel

Por otro lado, reveló cómo fue su charla por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “La charla con Biden fue interesante. Me felicitó por la elección. Por el diferencial y también yo lo felicité por lo que está haciendo por el rescate de los rehenes que tiene Hamas y quedamos en avanzar en conversaciones futuras y mejorar e incrementar nuestros vínculos”, detalló.

Asimismo, se le consultó respecto a la ayuda que podría dar Biden con respecto al acuerdo y pagos al Fondo Monetario. Milei aseguró que habrá reuniones con la titular del organismo internacional, Kristalina Georgieva, primero con su jefe de Gabinete y luego con él participando.

“Le vamos a explicar cómo vamos a enderezar las cuentas públicas y nuestra convicción de hacerlo, para que nos acompañen con la transición. Hay una primera etapa en la cual el jefe de gabinete va a comandar esas reuniones y después yo ya estaría participando”, señaló.

El comunicado de la Casa Blanca sobre la conversación entre Biden y Milei www.whitehouse.gov

Además, al respecto de los rehenes argentinos que mantiene secuestrados el grupo terrorista Hamas tras el ataque a Israel, Milei recordó: “Yo impulsé un proyecto en la Cámara de Diputados y con gran parte d los presidentes de los bloques logramos hacerlo. Allí condenamos los actos terroristas de Hamas y expresamos nuestra solidaridad con Israel y señalamos el derecho de Israel de ejercer la legítima defensa”, detalló, y especificó que desde el 11 de diciembre el pedido del Gobierno será enfático sobre la situación en Medio Oriente.

Las privatizaciones que impulsa Milei

En otro tramo de la entrevista, Milei brindó explicaciones respecto a sus planes de privatizaciones de empresas públicas. El presidente electo volvió a aclarar que su plan de gobierno consiste en trasladar al sector privado “todo lo que pueda estar en ese sector”. “AySA era Aguas Argentinas y funcionaba bien. Los ferrocarriles teníamos los mejores del mundo cuando eran privados. Lo que se ha probado es que todo lo que hace el sector publico lo hace mal”.

No obstante, se refirió a la frase del titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, quien aseguró que lo tendrán “que matar” para sacarlo de su puesto. “Parece una frase desafortunada a raíz de la luz de lo que proponemos”, consideró el líder de La Libertad Avanza.

DOUMENJOU ALEXANDRE - MASTERFILM - DOUMENJOU ALEXANDRE - MASTERFILM

“ La empresa [Aerolíneas Argentinas] tiene perdidas enormes, pero tiene un capital humano de primerísima línea . Unidades de negocio que funcionan bien, como los simuladores, que eso podrían privatizarlo aparte, y también el manejo de lo talleres. Cuenta con personal calificado”, reconoció.

“Lo que creemos es que no puede ser que haya un déficit que lo pagan los argentinos que no pagan aviones. Lo que decimos es trasladárselo a los empleados, financiarles un año de capital de trabajo y en ese tiempo le da tiempo de recomponerse y competir”, plasmó Milei sobre el plan para la línea de aviones nacional.

