Javier Milei dijo que hace falta un blanqueo para traer dólares sin importar de dónde vengan: “Para mí algunas cosas no son delito”

El presidente Javier Milei dijo que sería necesario hacer un blanqueo que incentive a cualquiera a sacar los dólares no declarados y ponerlos en el sistema. Lo dijo durante su entrevista con Alejandro Fantino en Neura. “Me importa un rábano de dónde saquen los dólares”, recalcó. Cuando el periodista le señaló que una persona que usa dólares no declarados va presa, insistió: “Hay cosas que los políticos consideran delitos que para mí no son delitos”, afirmó Milei.

El jefe de Estado dio una extensa entrevista y en un tramo de ella se dio el siguiente intercambio:

-Milei: vos agarrás tus dólares y pagás con tus dólares. Entonces qué pasa...va a haber una cantidad fija de pesos y más dólares. Entonces, conforme crece la economía...

-AF: ¿Pero de dónde sacas los dólares?

-JM: ¡La gente tiene dólares!

-AF: ¿Pero de dónde los saca, de lo que tiene en el colchón?

-JM: De dónde se les dé la gana. Necesitás hacer una transacción, no tenés pesos, sacás los dólares y lo pagás en dólares.

-AF: Andá a avisarle a la AFIP si usás un dólar que no tenés declarado, a ver donde terminás.

-JM: Bueno, habrá que cambiar algunas cosas.

-AF: ¿Un blanqueo?

-JM: No y a vos que te parece.

-AF: Andá a explicarle a los del GAFI.

-JM: A mí me importa un rábano. Algunas cosas que los políticos definen como delito para mi no son delito. Y sin embargo, emitir dinero si es delito. Reventarle la cabeza al pagador de impuestos no, eso está bien. 50 mil dólares pueda usarlo sin problemas te parece bien. Si quieren que usen 50 palos verdes, me importa un rábano.

-AF: Pero va preso de acuerdo a las leyes de ahora.

-JM: Me importa un rábano. Habrá que hacer un blanqueo más flexible para que puedan blanquear.

LA NACION

