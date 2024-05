Javier Milei dijo que no hay Pacto de Mayo y habló del conflicto con Pedro Sánchez: “Que no venga a llorar interferencia”

Escuchar

El presidente Javier Milei dijo esta noche en una entrevista grabada que no habrá Pacto de Mayo con los gobernadores porque la Ley Bases no estará aprobada para la fecha patria, un requisito que para el jefe de Estado era indispensable para la firma del tratado, que propuso en la apertura de las sesiones ordinarias.

El acuerdo que ofrecía Milei, a firmar el sábado próximo en Córdoba capital, contemplaba 10 puntos para consensuar entre toda la dirigencia, con el objetivo de poner a la Argentina de pie. Sobre el conflicto diplomático con España, que escaló en los últimos días tras los dichos del mandatario en un acto de Vox, advirtió que detrás de la reacción española, que llamó a consulta a su embajadora en Buenos Aires. “Todo esto que se generó está coordinado con el kirchnerismo. Alberto justamente es asesor de Sánchez”, añadió el presidente en diálogo con TN.

“Yo no recuerdo en la historia moderna casos de corrupción como los que está encontrando la ministra de Capital Humano. Pettovello va por cada uno de los organigramas con una brigada anticorrupción y se está viendo lo que vemos”, explicó en la entrevista.

Milei ratificó que el escenario que le dejaron plantado era de hiperinflación. “Cuando hacés un programa de ajuste, hay una caída en el salario, y dije que la única que tenía la billetera abierta era Pettovello, y una de las cosas que Pettovello vio con mucha claridad fue ver cómo funcionaba el mecanismo de la corrupción en los planes”, explicó. “Al tener que certificar cuando trabajaba, ahí era cuando se producía la extorsión”, indicó. “Con la misma plata, a la misma gente, le diste el doble del dinero”, agregó y cuestionó a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero: “Amenazó con una marcha de 50.000 y apenas hubo tres mil manifestantes. Le quitamos el mecanismo de extorsión. El caso de los comedores es un escándalo”, señaló.

“Hay otra cosa más super perversa, es que te pedían bolsones de comida”, añadió. “A Belliboni le diría que es un delincuente. Esto demuestra la trama siniestra entre el kirchnerismo y la izquierda, que se hacen los que están enfrentados pero en realidad no. Es lo que se llama la disidencia controlada. Cuando la hacés bien, te pegan con algo que en realidad te enaltece”, precisó.

“Pepe Albistur me decía que me caía en abril porque sabía que estaba el escándalo de los guardapolvos de su mujer [Victoria Tolosa Paz]. Por eso también la atacan a Pettovello”, indicó.

“Hay algunos periodistas que erran. Pero el error por definición es ruido blanco. Un día le pifiás para un lado y un día para el otro. Pero lo que no puede pasar es que pifies siempre para el mismo lado. Cuando planteo contra alguien, es porque veo que una, dos, tres...ey, dale”, afirmó.

El conflicto de Milei con España: “No voy a pedir disculpas”

El presidente analizó su viaje a España: “La gira por España ha demostrado que soy el máximo exponente de la Libertad a nivel mundial. Estoy en otra liga. Eso demuestra la berretada de los políticos argentos. Les encantaría estar donde estoy yo. Lo que natura no da Salamanca no presta”.

“Lo que fue muy estremecedor es que se pusieron de pie y gritaban Argentina. Es fuerte. Cada vez que salgo pongo a la Argentina en el centro de la escena. Por eso, los empresarios, los más importantes del mundo, quieren hablar conmigo”, manifestó. “Yo me reuní dos veces con Elon Musk; los empresarios se dieron cuenta del daño que generan los socialistas”, precisó.

“En primer lugar, el habla de interferencia en la campaña. Yo fui a dar una charla de las atrocidades del socialismo. El llora interferencia pero hizo campaña por Massa”, manifestó sobre el conflicto con Pedro Sánchez. “No solo hicieron campaña por Massa, sino que usaban los elementos negativos de la campaña de Massa, lo de la venta de órganos. Lo usaron todo. Me tildaron de delirante, de loco y todas las mentiras que dijeron no pasó ninguna”, advirtió.

“Me están diciendo que el señor Sánchez, en su diatriba, utiliza el Estado...¿él es el dueño del Estado? Él se hizo cargo, porque está sucio”, añadió. “Ensució la relación diplomática entre dos naciones muy hermanadas. No se va a romper la relación. No la construyen los mandatarios, la construye la gente. Ese vínculo no lo vas a poder romper nunca”, indicó.

“El kirchnerismo, que avala todo esto, tienen un síndrome de abstinencia feroz. Y encima, a medida que avanzan las causas de corrupción, quedan todos pegados”, manifestó. Y concluyó: “No le voy a pedir disculpas. Lo hicieron de una manera tan burda y tan mal, que hoy en todo el mundo habla del caso de corrupción de la esposa de Sánchez. Quién es el totalitario cuando pone un problema personal para favorecer a un movimiento que tiene intenciones golpistas, como el kirchnerismo”, sostuvo.

Noticia en desarrollo

LA NACION