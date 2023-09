escuchar

Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, defendió su propuesta de dolarización y dijo que la oferta de Juntos por el Cambio, de bimonetarismo, es una iniciativa “cobarde, tibia, que termina en una hiperinflación, en una dolarización sangrienta”.

“Nosotros queremos eliminar el Banco Central. Los argentinos ya sabemos que usan la moneda para estafarnos”, explicó. Y agregó que tiene la iniciativa técnica para dolarizar. “Tenemos cinco variantes para hacerlos”, manifestó. “Los que critican la dolarización tienen falencias técnicas graves, son flojas en materia monetaria. Muchos de ellos, por una cuestión de formación, carecen de conocimientos básicos y su análisis es muy malo”, agregó en diálogo con José Del Rio, en LN+.

Le respondió, sin nombrarlo, a Melconian: “ Los comentarios de gente que no tienen idea de lo que es la dolarización me tienen sin cuidado. Lo que me digan es como que vengan a decir que resolví mal un ejercicio de programación dinámica estocástica cuando tienen problemas para resolver un ejercicio con un ábaco”.

Así, explicó a qué se refiere con “dolarización sangrienta”. “Porque si verdaderamente vas a ir a un esquema monetario, entonces sacás el curso forzoso y lo que se genera es un cambio de portafolio violento, que te genera una híperinflación en pesos”, aseguró.

“Por qué es ‘sangrienta’, porque a la postre terminás en un proceso de dolarización, pero mandás al 80% de la población debajo de la línea de la pobreza... Una catástrofe. Los ideólogos lo saben pero no lo hacen público”, disparó.

Por eso, el diputado, consideró que debe explicarse cómo funciona la dolarización. “Hay que explicarle a la sociedad que si se hace eso en libertad, el cambio de portafolio deja al 80% de los argentinos colgados del pincel. En nuestra propuesta, que es eliminar el Banco Central, la dolarización es una cuestión cosmética de cómo se hace el cierre del Central”.

Milei aseguró que su espacio está en condiciones de ganar la elección general de octubre en primera vuelta y apuntó contra el kirchnerismo: “La mejor forma de sacar al kirchnerismo somos nosotros”. Además, entrevistado por José Del Rio en Comunidad de Negocios indicó que para conseguirlo deberá mejorar la fiscalización en los colegios y las mesas, y lograr que más gente vaya a votar.

“Está claro que las PASO dejaron ver que las ideas de la libertad son mucho más que una fuerza testimonial, sino que estamos en condiciones de compartir y ganar”, dijo el diputado nacional. “Si nosotros mejoramos la fiscalización y que más gente vote, estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta y terminar con el kirchnerismo. Sería histórico que pierdan con una fuerza que nació hace dos años”.

En ese sentido, explicó que a diferencia de otros outsiders de la política como Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos, la virtud de su espacio fue que no se montaron a estructuras preexistentes. “Nosotros hicimos una nueva estructura y le ganamos a las dos estructuras que gobernaron los últimos 70 años”.

Noticia en desarrollo

