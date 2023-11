escuchar

LA PLATA.- A cinco días del balotaje que dirimirá al próximo presidente el nombre del candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, fue abucheado hoy por miles de militantes y docentes en un acto liderado por el gobernador Axel Kicillof en el Estadio Único, Diego Maradona.

El gobernador se refirió al debate presidencial y fustigó a Milei, contrincante de Sergio Massa para el balotaje del domingo próximo, como preludio a los abucheos: “Vengo escuchando hace tiempo a una persona que pretende ser presidente del país que explica los problemas económicos aplicando modelitos, una simplificación de la realidad. Luego llega a conclusiones y las califica de óptimas desde el punto de vista económico. Hay quienes creen que esos modelitos de laboratorio y de libro de texto son las soluciones mejores, óptimas, por nuestro país”, dijo Kicillof.

“Escuchamos a Javier Milei con atención” – siguió y al mencionar el nombre de Libertad Avanza irrumpieron los abucheos- “Hay que respetarlo”- intervino el gobernador cuando la silbatina se prolongaba entre los presentes- ”Esta ahí no porque tuvo una rifa, un sorteo. Esta ahí porque un sector del pueblo lo votó. Y nosotros somos respetuosos de la democracia. La democracia es sagrada. Hay que tomárselo con respeto”, dijo en un intento por moderar la reacción.

Pero agregó: “Yo lo que puedo decir es que esos modelitos, están a miles y millones de quilómetros de nuestra provincia. Ni jota entienden. No entiendan de comercio exterior: como suponer que una PYME de Merlo puede escribir a china para vender sus productos. No funciona así”

El acto fue con los centros socio-educativos y comunitarios móviles, en el que además se entregaron unas camionetas para trasladar a chicos con movilidad reducida.

“Escuchando el debate presidencial y viendo esta campaña parece que quitar o expandir derechos fuera una cuestión de pizarrón o de presupuesto- se quejó el Gobernador- En la Argentina a veces se dice que el sistema educativo es imperfecto: estamos trabajando para mejorarlo. Pero parece que se olvidara de dónde viene este piso de derechos que surge como si fuera por generación espontánea y fuera indestructible. No es verdad que es espontáneo. Está bien que los exijan más. Pero es importante saber que estamos discutiendo de la calidad educativa es mucho y es producto de una historia”, dijo en el acto.

“El Estado y el laburo se militan. No es con un voucher, no es un arancel, no es con exclusión, no es con maltrato permanente ni echándole la culpa. Es abriéndole las puertas de un Estado presente que llega a todos los rincones y llega desde los 3 hasta los 23 años con educación e calidad que contenga y comprenda y permita construir”, completó Kicillof, muy activo en este tramo de la campaña para aportarle votos al postulante presidencial Sergio Massa.

Criticó a los gobiernos de derecha, que quitan, que no quieren expandir. “Estamos terminando el camino de universalizar el boleto estudiantil. Estos centros socioeducativos y comunitarios en los barrios populares paso por debajo del radar de los medios de comunicación porteños, que se quejan, que muestran las falencias. Se quejan.

