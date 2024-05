Nicolás Posse responde sobre los cinco meses de Milei: qué dijo sobre los perros, los sueldos, el costo de los viajes y la base en Ushuaia

Escuchar

Mañana miércoles será la primera vez, desde que Javier Milei es presidente, que se le oirá la voz en público a su jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Expondrá su primer informe de gestión en el Senado a partir de las 11. De alta relevancia en la Casa Rosada, pero de extremo bajo perfil, el ministro coordinador ya respondió por escrito 1286 preguntas plasmadas en 1131 hojas que constituyen el documento número 139. Ese escrito al que accedió LA NACION, que fue remitido ayer lunes con 48 horas de anticipación al despacho de cada uno de los senadores, es como una detallada entrevista que los integrantes de la Cámara alta hacen al Ejecutivo sobre el rumbo de la administración. Una especie de alegato de lo que se hizo en estos primeros cinco meses de desembarco mileísta.

Los interrogantes son amplísimos: obras públicas, dengue, decisiones económicas, política internacional, defensa. Se desglosan también en números los sueldos de los funcionarios nacionales, el costo de los viajes del Presidente y sus acompañantes, hasta cuántos jubilados hay en el sistema con y sin moratoria. Se aborda además la designación en Balcarce 50 del hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni -al que una senadora llama “Miguel Adorni”-. Y hasta avanza al respecto de los likes de Milei en redes sociales y sus mascotas, un tema ríspido para la Casa Rosada que ya originó una serie de enojos.

Los perros de Milei

Sobre esto último cuestionó el senador radical Pablo Blanco. “En relación a los perros del señor presidente Milei y eventualmente otros animales que habitan la Residencia Presidencial de la Quinta de Olivos: a) ¿Están residiendo en forma habitual en la Quinta de Olivos? En su caso, ¿desde qué fecha? b) ¿Cuáles son las condiciones en las que viven? Detallando espacio destinado, cuidados ofrecidos, alimentación, sanidad y personal a cargo. c) De acuerdo a declaraciones que en su oportunidad vertió el señor Presidente a la prensa, los perros habían perdido sociabilidad a raíz de la pandemia y en ocasiones mordían. Cuál es el procedimiento que se ha adoptado para revertir esta situación, si aún ofrecen este riesgo, si requieren entrenamiento especial, si viven todos juntos o hubo que separarlos. d) Relacionado con la anterior, cuál es el personal asignado al cuidado, alimentación, limpieza de espacios, etcétera; y si tienen especialización en el tema”, dijo, en la pregunta 1235.

La respuesta salió de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. “La Secretaría General de la Presidencia de la Nación informa que las mascotas del Presidente residen en un área específica de la Residencia Presidencial de Olivos, donde reciben los cuidados necesarios, siguiendo las mismas prácticas que han tenido las mascotas de anteriores presidentes. Con respecto a este punto, se realizó un acondicionamiento del Sector de Casa Sustentable para ser utilizado como caniles”, precisaron desde el área que encabeza la hermana del mandatario. “Cabe destacar que no se otorgan prerrogativas de seguridad para las mascotas y no se cuenta con personal exclusivo asignado para el cuidado de los perros. Respecto a los gastos de manutención, no son sufragados con fondos del Tesoro Nacional”, destacaron. El tema había generado rispideces, sobre todo durante una conferencia de prensa de Adorni, cuando le preguntaron cuántos perros tenía el mandatario.

Sueldos del Presidente, la vice y sus funcionarios

Fue también Blanco quien preguntó sobre los sueldos del Ejecutivo . En el informe se detalla que el Presidente cobra $4.066.018,15, que la vice Victoria Villarruel percibe $3.764.820,82; y que un ministro recibe $3.584.006; un secretario, $3.282,709,47; y un subsecretario $2.981.519,49. “Los montos mantienen los valores establecidos a diciembre de 2023″, precisaron desde la Casa Rosada en cuanto a este punto.

Hay otros interrogantes en relación con los viajes del Presidente. Los gastos -informados desde el Ejecutivo- de las partidas a Estados Unidos para la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), a Israel, a Italia y al Vaticano implicaron $144.796.978,14. Las llegadas al Foro de Davos en enero y a Miami, donde Milei fue a recibir un galardón de la comunidad judía, sumaron $91.262.903,93 más. Desde Balcarce 50 aclararon, no obstante, que por el regreso anticipado al país en esta última travesía hay “montos en proceso de análisis, y tramitación de rendición y devolución”.

Los “Me Gusta” del Presidente y el hermano de Adorni

La alta actividad de Milei en sus redes sociales también fue motivo de una consulta, en este caso del senador kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro, quien aprovechó para fustigar a Adorni en medio de sus preguntas. “Desde el 10 de diciembre de 2023, la forma de comunicación oficial elegida por el Gobierno han sido las conferencias de prensa de Adorni -que acostumbra a responder con evasivas las preguntas de los periodistas-, así como las constantes burlas y faltas de respeto del propio vocero a través de las redes sociales; y las expresiones o reproducciones indecorosas, irrespetuosas, ofensivas y agraviantes efectuadas por la misma vía del presidente de la Nación, Javier Milei. En ese afán, por primera vez en mucho tiempo no se transmitieron las juras de los miembros del Gabinete en diciembre ni se comunicaron oficialmente cambios tan relevantes como la salida de ministros y funcionarios de segundas líneas. Tampoco se conocen las declaraciones juradas de muchos funcionarios ni está publicado siquiera el mapa del Estado, con el organigrama de cada uno de los ministerios”, introdujo el dirigente de extracción K.

Entonces después preguntó: “ ¿Cómo se decidió que la información oficial trascienda mediante likes del Presidente a publicaciones de terceros en redes sociales en horas de la madrugada? ¿Cuál es el objetivo de compartir publicaciones en las que se degrada a las personas con discapacidad o se mofa de aberraciones como la pedofilia? ¿Cuándo va a cesar la reiterada violación por parte de la Presidencia de la Nación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la normativa vigente en términos de transparencia?”. La encargada de responder fue, una vez más, Karina Milei, en una escueta réplica. “Desde la Secretaría General de la Presidencia de la Nación se hace saber que desde esta Secretaría da efectivo cumplimiento a los términos establecidos en la Ley N° 27.275 [de Acceso a la Información Pública]″, se limitó a decir.

Adorni fue apuntado en otra parte del informe por la designación de su hermano Francisco como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. En tanto, la cartera a cargo de Luis Petri aseguró que la contratación de Adorni hermano fue “de acuerdo a las normas vigentes y según los requisitos establecidos para ese cargo”.

Las custodias de Alberto y Cristina

Las custodias de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron otro eje abordado por los senadores. El Gobierno evitó responder cuál es el costo de esta protección o cuántos efectivos tienen asignados cada uno de ellos, como sus familiares, en el interior y en el exterior. Incluso se incorporó una duda sobre si Fernández tiene residencia en la Argentina. Desde la Secretaría General dijeron que es la Casa Militar quien tiene a cargo “evaluar la razonabilidad, extensión y gastos de los requerimientos”, como así también “la posibilidad de celebrar convenios con otros países para el mejor cumplimiento de la medida”. Asimismo, precisaron que los encargados de la custodia de los exmandatarios pertenecen a la Policía Federal Argentina (PFA) pero se limitaron: “No debe perderse de vista que la revelación de datos vinculadas a la custodia de determinadas personas pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de las mismas”.

Una frase de Benegas Lynch y la educación en el Pacto de Mayo

En el informe quedó impregnada también la frase del diputado nacional libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch que desató una polémica, cuando sugirió: “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”. Desde Capital Humano, no obstante, aseguraron que la postura del Gobierno es “abolicionista” en materia de trabajo infantil. Ya en su momento la titular del área, Sandra Pettovello, había salido contra el legislador de su mismo espacio por esos dichos y se había despegado.

Entre varias consultas por dejar de mandar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) o por el financiamiento a las universidades, la cartera de Pettovello descartó que vaya a incorporarse la educación como uno de los puntos del Pacto de Mayo que Milei quiere firmar en Córdoba el próximo 25 -pese a que hoy el ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó que podría posponerse-. “Es un pacto fiscal entre la Nación y las provincias, que contempla aspectos relacionados con el esquema tributario de las distintas jurisdicciones, por lo que no correspondería que educación esté enunciado dentro del mismo”, señalaron.

Malvinas y la visita de Richardson

La cuestión Malvinas y la visita a la Argentina de la jefa del Comando Sur estadounidense, general Laura Richardson, se reiteraron como preocupaciones entre los senadores. Uno de los puntos más abordados en este aspecto fue la base naval conjunta con Estados Unidos en Ushuaia , que anunció Milei cuando estuvo con la representante del norte en esa ciudad del sur.

“El Ministerio de Defensa informa que no se ha participado en la redacción o negociación de un acuerdo bilateral o Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos por la Base Naval Integrada en Ushuaia”, aseguraron en el informe desde la cartera de Petri. Asimismo, dijeron que esa base tendrá como finalidad “prestar servicios logísticos” y eventual asistencia a buques extranjeros que lo requieran. “La utilización de la base por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de otros países es únicamente a modo de ‘escala’”, indicaron, a la vez que dijeron que será operada por personal argentino. “La Base Naval Integrada es argentina y no es una base combinada” , sentenciaron.

Administración pública

El Gobierno asumió que hasta el 31 de marzo hubo un total estimado de 14.000 bajas en la administración pública, aunque volvió a negar despidos masivos y a alegar que solo no renovaron a parte del personal contratado. De momento, y ante quejas por ciertos retrasos en la gestión, desde el Ejecutivo también admitieron que son 44 cargos los vacantes de cubrir en cuanto a autoridades superiores con rango y jerarquía de secretario o subsecretario. En la Jefatura de Gabinete, por su parte, quedan 65 cargos con designaciones pendientes, que representan 21% del total de esa área.

Aspectos económicos

Mientras, la Casa Rosada unió la velocidad de recuperación económica a la sanción de Ley Bases y el programa fiscal en el Congreso. “Si la recuperación es de alta velocidad, usualmente tipificada con una ‘V’; o de un proceso más lento, usualmente tipificado en ‘U’, dependerá de la sanción positiva del paquete de leyes”, aseguraron.

Además, señalaron que la inflación esperada para diciembre de 2024 “es de un digito bajo” y que la deuda con las energéticas representa $1.739.154.104.343.

Informaron, en tanto, que no contemplan enviar un nuevo proyecto vinculado a alquileres.

Dolarización

Al igual que lo hizo Milei en sus últimas apariciones públicas, el Ministerio de Economía -a cargo de Luis “Toto” Caputo- especificó sobre la dolarización: “No está en la agenda económica, pero sí la libre competencia de monedas vigente como fase final para el proceso iniciado en diciembre con el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central”.

Jubilados

El Gobierno desglosó además que, a marzo de 2024, hay un total de 3.337.202 jubilados y pensionados sin moratoria; y 3.944.660 con moratoria.

“El Ministerio de Capital Humano informa que la caída del haber mínimo producto de implementar la ley de movilidad 27.609 vigente desde 2021 y considerando los refuerzos previsionales otorgados entre noviembre de 2023 y abril de 2024 es de 8% (utilizando inflación proyectada por REM BCRA para abril de 2024)”, aseguraron desde el Ejecutivo.

Asimismo, desde PAMI negaron demoras en la entrega de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales. Por su parte, el Ministerio de Salud descartó haber discontinuado la provisión de medicamentos oncológicos a pacientes sin obra social. “El Banco de Drogas Oncológico se encontraba con escaso stock al momento de cambio de gestión y no se habían iniciado procesos de compras. Es importante destacar que las provincias son quienes tienen la responsabilidad primaria en la materia, no obstante, se han iniciado todos los procesos tendientes a la adquisición de los medicamentos requeridos”, aseguraron.

Falta de candidatas mujeres para la Corte

El Gobierno también abordó las propuestas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia y aseguró que Milei “evaluó distintos candidatos, entre ellos mujeres”, pero seleccionó “a quien consideró el más idóneo para el cargo”.

Temas Senado de la Nación