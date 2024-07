Javier Milei insinuó una crítica sobre la riqueza de Lula da Silva y aseguró que Bolsonaro es un “perseguido político”

Escuchar

En una presentación en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de Brasil, Javier Milei insinuó una crítica sobre la riqueza del presidente brasileño Lula da Silva y aseguró que el ultraderechista Jair Bolsonaro es un “perseguido político”. Sin nombrarlo, el Presidente apuntó contra el líder del PT. “En nombre de la Justicia le quitaron a unos para darles a otros, que casualmente son sus hijos o sus amigos”, dijo y, como otros presentes, se mofó de su frase a la que “decoró” con un tono en particular.

“Si tienen alguna duda vayan a ver cómo viven las familias de estos adalides del socialismo del siglo XXI, vean cómo vive la familia de [el presidente venezolano Nicolás] Maduro, vean cómo viven los hijos de algunos de los de su propio país. Son todos multimillonarios que viven como si hubieran inventado a Google” , añadió. “Por ellos, han perdido el derecho a hablar de justicia, no solo por todas la atrocidades que cometieron y avalaron, sino también porque tienen una comprensión equivocada de qué es la justicia”, agregó Milei durante el evento de la extrema derecha internacional en el estado brasileño de Santa Catarina.

Desde el gobierno de Brasil ya habían adelantado, ante el conocimiento de este viaje de Milei, que desde el Palacio de Planalto podrían llegar a llamar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, a consultas si el mandatario argentino ofendía de alguna manera a Da Silva.

Milei se refirió a los venezolanos que residen en la Argentina y aprovechó para continuar con sus críticas: “Es grato conversar con nuestros queridos residentes venezolanos porque no hay nadie más anticomunista y antikirchnerista que ellos. Una y otra vez la historia demuestra que los mismos que se llenan la boca hablando de la democracia, de pluralismo y de opresión son los que están dispuestos a romper las reglas e inclusive romper el orden constitucional para atrincherarse cuando el pueblo reclama un cambio. Miren lo que pasó en Venezuela, donde no queda un gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miran la persecución que sufre nuestro amigo Bolsonaro aquí en Brasil”.

Durante largos minutos, el Presidente habló sobre la historia del socialismo en América y las consecuencias de esa ideología en las sociedades: “Si analizamos los distintos casos de socialismo o de izquierda en los últimos años encontramos una serie de denominadores comunes que constituye una verdadera receta del desastre, tanto en lo económico como en lo social, político y cultural porque hay una relación de causalidad entre todos estos elementos”.

Dijo que, en primer lugar, “es notable que los socialistas empiezan con un periodo de bonanza económica en un contexto de cuentas públicas ordenadas y precios internacionales de commodities altos”. Es en este instante, según la visión del mandatario argentino, que la economía crece, la sociedad gana en poder adquisitivo, el Estado recauda y el Banco Central acumula reservas. “Pero los gobiernos socialistas se enamoran de la popularidad generada por la bonanza que heredaron, se asustan de que no vaya a ser eterna y aumentan indiscriminadamente el gasto público para sostenerla”, criticó. Y explicó que lo hacen subsidiando tarifas servicios, aumentando el empleo público y “repartiendo dádivas de distintos tipo que etiquetan como inclusión social”.

“Cuando la plata se acaba empiezan a aumentar los impuesto para recaudar más, pero es a costo de contraer la actividad económica y la inversión”, planteó y siguió: “A medida que pasa el tiempo, el socialismo va consumiendo los stocks para solventar una bonanza ficticia que lo único que hace es hipotecar el futuro”.

Milei indicó que cuando ese stock se termina los gobierno socialistas recurren al endeudamiento y “nunca resuelven el problema de fondo, que es el círculo vicioso de expansión del gasto público y el déficit fiscal”. “Simplemente, buscan distintas maneras de seguir financiándolo”, agregó y dijo que el “peor de los males” al que recurren es la emisión monetaria, que “destruye sus monedas y lleva a la población a la pobreza”.

El presidente Javier Milei, durante su presentación en el CPAC de Brasil EVARISTO SA - AFP

El Presidente apuntó a los socialistas por “inventarles negocios a algún amigo generando una casta de empresarios protegidos por el poder político”. En su reflexión, que fue interrumpida por unos aplausos cerrados, marcó: “El costo de todos esto lo paga la gente, la misma gente que los gobiernos socialistas dicen proteger, pero que realmente quieren esclavizar para conseguir una base de apoyo cautiva que les permita permanecer, porque lo único que les interesa a los socialistas es el poder por el poder mismo”.

En su extensa alocución, Milei culpó a ese tipo de gobiernos de generar “una inflación desenfrenada”. “Esta película ya la vimos decenas de veces en la región y en el resto del mundo también. No es ni más ni menos que la historia del socialismo del siglo XXI que defienden todos los integrantes del movimiento Puebla”, dijo, y aludió así al foro político económico de eje progresista integrado por varios referentes de la región.

“No hace falta que les cuente en detalle como la aplicación de esta receta del desastre funcionó en Argentina en los últimos 100 años, en particular en los últimos 20. Hubo déficit fiscal en 113 de los últimos 123 años; nuestros políticos, irresponsablemente, aumentaron nuestra base monetaria 25 mil trillones de veces en los últimos 70 años y esto es un dato duro; se multiplicó la cantidad de argentinos en la pobreza; tenemos el mismo PBI per cápita que en 2007; la economía formal no genera empleo genuino en más de 10 años”, enumeró el Presidente ante la atenta mirada de Bolsonaro; el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni; su hermana, la secretaria general de la Presidencial, Karina Milei; y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Discurso del Presidente Javier Milei en la 5° edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Brasil. pic.twitter.com/YRTzMN30iK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 7, 2024

El mandatario dijo que el socialismo no llegó a sus últimas consecuencias en la Argentina porque “encontraron el límite en un pueblo rebelde que vela por su propia libertad, que se resiste a ser dominado”. “Como el socialismo es una ideología que va en contra de la naturaleza humana, necesariamente termina en esclavitud o muerte, no hay otro destino”, remarcó y aseguró: “Es momento de recuperar el concepto de la justicia, que ellos se atribuyen como propio”.

“En nombre de lo que ellos llaman ‘justicia social’, cometieron las atrocidades más injustas: expropiaron riquezas que costó generaciones construir; inventaron mercados cautivos para empresarios amigos; violaron, una y otra vez, los derechos fundamentales de las personas”, manifestó.

Al final, optó por dejar un mensaje para la política nacional: “Quiero decirles algo, vamos a salir de la miseria, les guste o no a los socialistas, con su apoyo o sin su apoyo, porque la gran mayoría eligió el cambio de régimen profundo que nosotros prometimos en campaña, y lo eligió con el resultado electoral más holgado en décadas. Nosotros tenemos el compromiso indeclinable de cumplir con el deseo de la mayoría, aunque los beneficiarios de este sistema corrupto, parasitario y empobrecedor, muevan cielo y tierra para evitarlo. ¡No pasarán, no lo lograrán, vamos a sacar al país adelante!”.

