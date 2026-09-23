Javier Milei: “La ONU se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, disfrazados de burócratas bien intencionados”

El presidente Javier Milei lanzó este miércoles una dura crítica contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su discurso ante la Asamblea General. Sostuvo que el organismo incumplió sus objetivos originales y afirmó que “se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados”.

La cuestión Malvinas ocupó un lugar central. Milei cuestionó la falta de consecuencias para las acciones unilaterales británicas en el área en disputa y reiteró el pedido argentino de reanudar las negociaciones por la soberanía de las islas.

Las críticas a la ONU y el reclamo por Malvinas

Milei afirmó que la organización no logró garantizar la seguridad colectiva ni defender los derechos humanos. También la acusó de haber tolerado a dictaduras y organizaciones terroristas, y de adoptar una posición desfavorable a Israel.

Al abordar la disputa por las islas, aseguró que “Malvinas es para nosotros una causa nacional”. Mencionó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvina Norte y sostuvo que la Argentina rechaza las licencias británicas para explotar recursos en el área. Según expuso, el Gobierno presentó notas diplomáticas, recurrió a herramientas jurídicas, sancionó a empresas involucradas y envió al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?”, preguntó. Luego volvió a convocar al Reino Unido a negociar una solución pacífica para la disputa de soberanía y a dialogar sobre la explotación de los recursos naturales.

La comitiva argentina en la ONU Captura de videoi

Pandemia, agendas internacionales e Inteligencia Artificial

En otro tramo, Milei acusó a la ONU de haber construido una estructura burocrática dedicada a influir en las decisiones de los países y en la vida de sus ciudadanos. Cuestionó las agendas internacionales sobre regulación económica, género, ambiente e inmigración, y volvió sobre la actuación de organismos vinculados a Naciones Unidas durante la pandemia.

El Presidente calificó las políticas de confinamiento como un “experimento global de control social disfrazado de ciencia” y vinculó esas críticas con la decisión de su gobierno de abandonar la Organización Mundial de la Salud.

Por último, rechazó la regulación preventiva de la inteligencia artificial. Dijo que la Argentina buscará atraer inversiones para su desarrollo mediante un marco jurídico favorable y beneficios fiscales. “Ante la Inteligencia artificial, la Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad”, afirmó.

Milei señaló que el país seguirá participando en los foros multilaterales, aunque aclaró: “No confundimos cooperación con subordinación”. Cerró su intervención con una convocatoria a científicos, emprendedores e inversores a mirar hacia la Argentina, antes de repetir su consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.