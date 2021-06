Javier Milei: “Los zurdos están perdiendo la batalla cultural”

El economista y referente libertario Javier Milei se refirió a la difusión de la lista con nombres, vínculos, fotos y datos personales de “conservadores” de la Argentina, y volvió a apuntar contra el Gobierno al denunciar que la administración de Alberto Fernández financia a una “policía del pensamiento” para “perseguir gente” que piensa distinto. “Los zurdos están perdiendo la batalla cultural”, disparó.

“¿Cómo funciona la policía del pensamiento? Si, por ejemplo, en las filas de ellos tienen un golpeador, un acosador o un violador, lo ocultan. Si de repente hay un periodista que acosa a otro periodista, lo ocultan”, señaló Milei en diálogo con Viviana Canosa por A24.

Y en relación a ello agregó: “Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, no les importa arruinarte la vida”.

De esta forma Milei se refirió durante la entrevista con Viviana Canosa a “lista negra” que se difundió y exponía datos privados de personas, empresas y ONG’s.

“Como todos nos podemos equivocar, a nosotros nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores, no solo les ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado poniendo torres de guita para hacernos m... Y aún así no pueden”, apuntó el economista contra la administración de Alberto Fernández.

Y en ese sentido, Milei lanzó enfático: “Están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural los zurdos, por primera vez se ven acorralados”.

LA NACION

