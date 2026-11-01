Javier Milei opinó sobre el tenso cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa: “Una emboscada por no ser kuka”

El presidente Javier Milei salió en defensa del influencer Santiago Maratea tras el fuerte cruce que mantuvo con la periodista Josefina “China” Ansa durante una grabación de PH, podemos hablar. El enfrentamiento, que se emitió el sábado por la noche en Telefe, se originó a partir de una pregunta sobre las colectas que organizó Maratea y derivó en un tenso intercambio que obligó al conductor Andy Kusnetzoff a interrumpir el programa.

La discusión comenzó cuando Ansa le preguntó qué le reclamaría a sí mismo si estuviera en el lugar de una persona que había donado dinero para alguna de sus campañas. Maratea respondió que siempre había cumplido los objetivos, pero la periodista mencionó puntualmente la colecta para construir un refugio para perros, cuya concreción puso en duda. El influencer entonces la acusó de no haber investigado lo suficiente.

El intercambio subió de tono, pese a los intentos de Kusnetzoff por mediar y a las disculpas de Ansa. Incluso, la producción debió realizar un corte de 20 minutos antes de retomar la grabación. El episodio generó repercusiones en las redes sociales y llegó hasta Milei, que se pronunció públicamente.

Primero, respondió a un posteo de un usuario en X, que destacaba la “altura” con la que Maratea respondió al planteo de la periodista. “La altura que tuvo Maratea para poner a esta boluda en su lugar, fue espectacular. La mandíbula descontrolada del conductor intentando dejar bien parada a la pasivo agresiva ignorante de su programa, es otro capítulo”, escribió @KrCarlit. A ello, el mandatario sumó: “No más palabras Sr. Juez”.

Javier Milei salió en defensa del influencer Santiago Maratea tras su tenso cruce con Josefina "China" Ansa en un programa de televisión

Un par de horas más tarde, replicó también a una publicación de la cuenta Agarra la Pala, que difundió declaraciones del periodista Marcelo Polino en Radio Mitre. Durante el comentario, Polino aseguró que Ansa rompió en llanto por la situación y que la pregunta que lanzó contra Maratea le había sido facilitada por la producción.

Al respecto, el líder de La Libertad Avanza (LLA) opinó: “Gravísimo. Aquí se cuenta como en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista). Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. CIAO!”.

Javier Milei salió en defensa del influencer Santiago Maratea tras su tenso cruce con Josefina "China" Ansa en un programa de televisión

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