El exfuncionario que tenía escondidos más de dos millones de dólares fue beneficiado con arresto domiciliario por sus adicciones

Facundo Leal, el extitular de Arsat investigado por supuestos casos de corrupción, fue beneficiado con la prisión domiciliaria en su departamento de Palermo debido a su adicción a las drogas.

Leal quedará al cuidado de su novia mendocina y permanecerá controlado por una tobillera electrónica, según decidió el juez federal Sebastián Ramos, con la anuencia del fiscal federal Guillermo Marijuán.

En mayo pasado, durante un allanamiento en los domicilios del exfuncionario, los investigadores encontraron más de dos millones de dólares y una gran cantidad de drogas sintéticas.

La valija encontrada en la casa de Facundo Leal

Leal, defendido por el abogado Marcelo Rocchetti, es investigado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Federico Domínguez, por supuestos contratos de alquiler con sobreprecios pagados por el Estado.

Durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo al frente de ARSAT, la empresa estatal de satélites. En la gestión de Javier Milei encabezó el organismo de control de los ferrocarriles, hasta que fue desplazado.

Está preso desde el 28 de mayo.

Específicamente, en los allanamientos a sus casas fueron encontrados 2,5 millones de dólares, y drogas como cocaína y ketamina.

Se encontraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de cocaína, además de un vapeador con aceite de cannabis.

Además, en sus viviendas de Mendoza y Palermo se encontraron 165 euros, 69.100 pesos uruguayos, 6258 reales, 3040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos y 2000 chelines tanzanos, además de 2.591.354 dólares en billetes.

Facundo Leal, expresidente de ARSAT X.com

Leal cumplirá ahora prisión preventiva en un departamento de la calle Ortiz de Ocampo al 2600, en Palermo, y abandonará el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

La decisión se apoya en que el Estado no puede brindarle dentro de la cárcel el tratamiento contra las drogas que los peritos habían indicado.

El Cuerpo Médico Forense, a través del doctor Rubén Aldo Loherer, había constatado en Leal un cuadro de dependencia y recomendado un tratamiento interdisciplinario en salud y adicciones.

Un valija encontrada en la casa de Facundo Leal para grabar conversaciones en forma secreta

A partir de la recomendación, el juzgado pidió al Servicio Penitenciario Federal cupo en un complejo que contara con un Centro de Rehabilitación para Drogadependientes (CRD).

Pero el Servicio Penitenciario contestó que Leal no reunía criterios para ser incorporado al dispositivo porque estaba preso por tráfico de drogas, una de las causales de exclusión del régimen.

Los informes médicos del penal habían consignado que presentaba ansiedad e insomnio por su situación actual y en dos evaluaciones psiquiátricas se le prescribió medicación psiquiátrica.

Los penitenciarios sugirieron que siguiera el tratamiento intramuros en el Servicio de Salud Mental.

Facundo Leal, al salir de los Tribunales de San Isidro N2 Tadeo Bourbon

El fiscal Guillermo Marijuán entendió que correspondía hacer lugar al pedido de Leal y sostuvo que la calificación del delito que se le imputa, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, “luce endeble”.

Según el dictamen, se trata de una persona con una adicción a los estupefacientes que no fue investigada por tráfico de drogas y tampoco se está frente a una cantidad significativa de material psicotrópico compatible con una comercialización.

Facundo Leal, Gerardo Boschin y Carlos Martínez, procesado en causas por irregularidades en el Mercado Central

El juzgado compartió el criterio fiscal y señaló que estaba justificado el arresto domiciliario.

Ahora, Leal debe cumplir con la prohibición de ausentarse del domicilio y solo puede salir de manera excepcional por razones de urgencia médica. Debe comparecer cada vez que sea convocado, informar con antelación, a través de su defensa, cada turno médico y someterse a un monitoreo electrónico.

También tuvo que entregar su pasaporte y, como garante, fue designada Julieta Griffa Berro, su pareja, quien se comprometió a acompañarlo en las salidas autorizadas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

La pareja se conoció en Mendoza hace un año y medio y convivían allí y en Buenos Aires. Como directora de un comercio gastronómico familiar, puede manejarlo de manera remota; no presenta situaciones de salud que la limiten.