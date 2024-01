escuchar

En el marco de una tensionada puja por la ley ómnibus en el Congreso, Javier Milei hizo un balance de sus primeras semanas como presidente, evaluó el último dato de inflación y respondió a las críticas que le hacen algunos actores de la política. Sobre la fuerte suba de precios, que en diciembre acumuló un 25,5%, el mandatario apuntó: “Replicar el mismo numero [en enero] sería un buen dato. Si a eso le sumás que tenemos un arrastre estadístico de, por lo menos, 10 puntos, de ahí para abajo es todo para festejar”.

Milei explicó que esto se debe a que el primer mes del año es “estacionalmente muy complicado” por las vacaciones y el habitual aumento de precios. En la misma línea, aseguró: “Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que la inflación baje, y un número de ese estilo sería estar en el camino descendente”.

En diálogo con la radio Rock&Pop, el mandatario también se refirió a los dichos de José “Pepe” Albistur, operador político del PJ y marido de la diputada Victoria Tolosa Paz, quien este fin de semana aseguró que el gobierno libertario es “como Semana Santa, porque no sabemos si cae en marzo o en abril”. “ Hay gente que cuando pierde sus privilegios no está dispuesto a respetar la voluntad de las urnas ”, evaluó el Presidente, y lo definió como un “comentario desafortunado”.

Milei durante su discurso en el Foro Económico de Davos.

También apuntó nuevamente contra el productor Adrián Suar, quien criticó los puntos vinculados a la gestión cultural en la Ley de Bases y y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, y definió que “ver a la cultura en términos económicos empobrece”.

“Podés discrepar, pero no mentirle a la gente. Él [Adrián Suar] está haciendo la defensa de un privilegio”, lanzó Milei, y agregó: “Si no hay plata, tengo que elegir a dónde va lo que tenemos. Tengo que elegir si poner plata en películas que no ve nadie para mantener el nivel de vida de algunas personas o destinarla a la gente que la necesita”.

Y expresó: “Esta es la primera vez que se devuelven libertades a los ciudadanos y que se liberan ‘tongos’. Ahí tenés por qué se enojan. Hay algunos que no la ven porque tienen una venda que se llama tongo”.

Por otro lado, y en un balance positivo sobre sus poco más de 40 días de gestión, el Presidente indicó que “todo viene acorde” a lo que tenían pensado. “Nada de lo que está pasando nos sorprende. Tenemos una situación crítica que dejó el último gobierno en un acto irresponsable”, lanzó.

En este contexto, Milei se refirió también al paro general del 24 de enero organizado por la CGT, al que definió como un momento que “muestra dos Argentinas”. “Hay una que se quiere quedar en el pasado y en la decadencia, y otra que nos pone en el camino de ser un país desarrollado, que es el que nosotros proponemos”, dijo.

“Yo creo que algunos sindicalistas entienden el problema de tener clavada la cantidad de puestos de trabajo en 6 millones, y de que los informales sean más grandes que el sector formal”, señaló, antes de volver a apuntar contra el gobierno anterior: “El populismo causó mucho daño con esta locura de exacerbar el consumo para destruir la inversión, que dejó un PBI per cápita un 15% menor al de 2011. Y advirtió: “Estamos frente a una catástrofe”.

LA NACION