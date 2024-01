escuchar

La imagen parecía la de una persona que está disfrutando de sus vacaciones en la playa, que luce anteojos negros mientras come pochoclos. Pero inmediatamente José “Pepe” Albistur, el histórico publicista del PJ y operador político del albertismo, se despacha con una frase realmente controvertida: “Esto es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril” , ironiza en un breve video, sin especificar si se refiere al presidente Javier Milei, aunque el mensaje fue interpretado en esos términos.

“Como les dije compañeros, es tiempo de calma, de reflexión y sobre todo de pocholo, no nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril”, sostiene Albistur, sentado en una reposera, de espaldas al mar, mientras come “Pochoclo Saltarín” en una playa de Cariló.

De acuerdo a fuentes del entorno del empresario que es amigo personal del expresidente Alberto Fernández, Albistur hizo el video para pasarlo a un “grupo de amigos” a través de Whatsapp pero luego “se filtró” a la prensa. Además, remarcaron que se había referido a la eventual caída del mega DNU de desregulación de la economía y no a la del presidente Milei .

Se llama Jorgelina Colombo, es representante de @remaxargoficial en la Argentina, y no tuvo ningún reparo en insultar a la Diputada @vtolosapaz, que se encontraba cenando junto a su familia y sus pequeños nietos, quienes se asustaron al ver semejante bestia agredir en forma tan… pic.twitter.com/AM63e4lXZL — Editor✍ (@Editor_76) January 21, 2024

Albistur y su mujer, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, pasarían tras la difusión del video un mal momento en un restaurante de Cariló en la noche del sábado, cuando una mujer y su hija protagonizaron un intento de “escrache” a los gritos en medio del local.

LA NACION