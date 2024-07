Javier Milei volvió a la carga contra un periodista a raíz de la renuncia de Joe Biden

Escuchar

Luego de las últimas controversias internacionales, la Casa Rosada evitó pronunciarse sobre la renuncia a la postulación para la reelección del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Javier Milei, sin embargo, aprovechó la noticia para renovar sus dardos al periodista Marcelo Longobardi, al que ya había atacado en el pasado.

“No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta” , escribió en la red social X el usuario “Pregonero”, una cuenta anónima que integra el circuito oficialista de difusión en las redes sociales. El mensaje, reposteado por Milei, reproduce el video de una entrevista a Longobardi realizada por el periodista Jaime Bayly.

“Yo suelo ver peor a [Donald] Trump que el promedio, y mejor a Biden que el promedio. ¿Por qué? Porque Trump me parece un gangster, un inmoral, un peligro para el mundo . De hecho, durante su última declaración sobre Ucrania es gravísima. Dijo que apenas asumiera le iba a quitar apoyo a Ucrania”, afirma en ese fragmento de la entrevista el periodista radial.

“Trump no es un liberal como supone mi presidente, Milei. Es un ultraconservador que está, como todos los políticos actuales, algo extraviado. Me hace acordar a Cristina Kirchner, alguien que toma fuerza de sus propios desastres”, agrega Longobardi, que insiste en ponderar a Biden, no sin dejar de reconocer las críticas que desataba entre los demócratas su candidatura.

No es la primera vez que Milei apunta contra Longobardi, quien supo definirlo como un “autócrata” que “desborda los límites de la democracia”. Tras el intento de golpe en Bolivia, que suscitó primero una débil reacción de la Casa Rosada y luego una interpretación que apuntó a un “autogolpe” del presidente Luis Arce, Milei descargó fuertes insultos contra el conductor radial.

“El perfecto dinosaurio idiota” , dijo sobre Longobardi a través de X. “Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista”.

“Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos”, agregó, endilgándole una falta ética al periodista, sin precisar razones o pruebas.

Desde la Presidencia, Milei embiste con frecuencia contra periodistas. Los tilda de “calumniadores”, “imbéciles” y “ensobrados”, entre otros calificativos. Semanas atrás, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por los ataques de Milei, al que le pidió “tolerancia” . El 7 de junio, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió: “Mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es atacar. Discutir no es hostigar. Informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario” .

Marra cuestionó a los demócratas

Milei se identifica políticamente con el republicano Donald Trump. En ese sentido, en el universo de usuarios libertarios de las redes no faltaron ataques a Biden, a quienes mencionaban como “gagaiden”.

Una de las pocas expresiones públicas llegó por cuenta del legislador porteño Ramiro Marra. “Que falta de responsabilidad es que en las primarias hayan votado cientos de miles de personas para elegir a Biden y ahora unos pocos convencionales discrecionalmente elijan a otro. Es una manipulación del electorado para poder sacar un rédito electoral”, opinó el legislador porteño en X.

