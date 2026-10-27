Javier Milei y sus medidas, en vivo: el vocero celebró el crecimiento del turismo receptivo y dijo que hay “más trabajo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el presidente Javier Milei por no pronunciarse tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas del último domingo. Horas antes, el mandatario bonaerense había felicitado al líder del Partido de los Trabajadores (PT) luego de imponerse en el balotaje a Flavio Bolsonaro.

“A más de 24 horas de las elecciones en Brasil, Milei sigue sin reconocer el triunfo de Lula. La mayoría de los países de América Latina, la Unión Europea, las principales potencias del G20 y los BRICS ya felicitaron al mandatario brasileño. Milei parece esperar la bendición de Trump para expedirse”, cuestionó Kicillof en un posteo que hizo en sus redes sociales.