Javier Milei y sus medidas, en vivo: el vocero celebró el crecimiento del turismo receptivo y dijo que hay “más trabajo”
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El vocero celebró el crecimiento del turismo receptivo
En septiembre, el turismo internacional receptivo creció un 15,3% interanual. Los mayores aumentos se dieron en los visitantes de Estados Unidos y Canadá (+26,2%), del resto de América (+25%) y de Brasil (+22,3%).— Adrian Ravier (@AdrianRavier) October 27, 2026
Detrás de ese número hay hoteles con más reservas, restaurantes… https://t.co/mKkKfXbrmK
Kicillof apuntó contra Milei por no pronunciarse tras la victoria de Lula
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el presidente Javier Milei por no pronunciarse tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas del último domingo. Horas antes, el mandatario bonaerense había felicitado al líder del Partido de los Trabajadores (PT) luego de imponerse en el balotaje a Flavio Bolsonaro.
“A más de 24 horas de las elecciones en Brasil, Milei sigue sin reconocer el triunfo de Lula. La mayoría de los países de América Latina, la Unión Europea, las principales potencias del G20 y los BRICS ya felicitaron al mandatario brasileño. Milei parece esperar la bendición de Trump para expedirse”, cuestionó Kicillof en un posteo que hizo en sus redes sociales.
El Gobierno impulsa en el Senado el ascenso de un hermano del ministro de Justicia en la carrera diplomática
El Gobierno envió este lunes al Senado un paquete de ascensos diplomáticos, entre los que se destaca el pedido de promoción de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, e hijo del camarista federal Carlos Mahiques.
El ascenso del hermano del ministro de Justicia está propuesto en el expediente 323/26 que el Poder Ejecutivo envió a primera hora de esta mañana a la Cámara alta, en el que se lo nomina para un ascenso a Categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase.
Malvinas: el Gobierno aceptó limitar las prohibiciones a empresas que operan en las islas y reformuló el polémico delito de “desinformación masiva”
El oficialismo aceptó introducir cambios sustanciales al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei envió al Congreso. Para conseguir el respaldo de sus aliados, acotó las prohibiciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, reformuló el delito de “desinformación masiva” y concedió al Congreso mayores facultades de control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.
Milei en la hoguera de la incertidumbre creciente
¿Quién lee mejor los riesgos que enfrentan Javier Milei y su proyecto de reelección en 2027? ¿La disparada del riesgo país argentino después del triunfo de Lula en Brasil o la reacción política de Patricia Bullrich en lo que va del viernes pasado a ayer? En tal caso, todo parece indicar que ambos están alineados en la interpretación: problemas crecientes para el Gobierno.
Caso $LIBRA: apelan el sobreseimiento de Milei con durísimos cuestionamientos al proceder del juez y del fiscal
Apenas un día hábil después del sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los otros nueve acusados en el caso $LIBRA, uno de los inversores perjudicados por el lanzamiento y colapso del criptoactivo apeló la decisión judicial, pidió que se revoque y que continúe la investigación, con duros cuestionamientos al juez y al fiscal a cargo de la pesquisa.
La Argentina ante la reelección de Lula
La elección de Brasil tiene dimensiones sorprendentes, además de la polarización, brasileña y argentina. Más allá de las discusiones que atraviesan la política hoy -de carácter moral y muy justificadas, por los niveles de corrupción que han invadido la política en Latinoamérica-, para cualquier persona que tenga interés cívico o cultural en la política o en la historia, estamos ante un fenómeno de primera magnitud, que es la evidencia de un liderazgo sobresaliente en términos políticos -no necesariamente de gobierno-, que es el de Lula. Una biografía para Hollywood si uno la examina desde sus orígenes en el nordeste brasileño, surgido de una familia absolutamente pobre y con un padre que los abandona. Trasladado con su familia, sostiene a su madre y a sus hermanos en Santos, trabaja como tornero, así pierde un dedo, enviuda dos veces. Y siempre pierde las elecciones.
Milei sigue sin pronunciarse sobre las elecciones de Brasil: el contraste con la primera vuelta y el forzado hermetismo en la Casa Rosada
Al caer la tarde de este lunes, en el que Javier Milei mantenía un prolongado silencio sobre el resultado de las elecciones en Brasil, en las que se impuso Lula Da Silva sobre su aliado Flavio Bolsonaro, en el Gobierno aseguraban que “en principio” no se esperaba que hubiera un pronunciamiento oficial al respecto, según dijeron a LA NACION en la Casa Rosada.
De hecho, en la sede del gobierno argentino imperaba un forzado hermetismo, dado que Milei era el único presidente de la región sudamericana que no había enviado un mensaje de felicitaciones por el acto electoral en Brasil.