Milei se resiste por ahora a reconocer el triunfo de Lula y suma más tensión en el vínculo bilateral con Brasil

“¿Qué pasó? ¿Apagón digital?”. La broma surgió, irónica, de un funcionario de Itamaraty, en la mañana del lunes con un destinatario concreto: el presidente Javier Milei, único mandatario de la región que hasta ahora no reconoció públicamente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, quien consiguió anoche una nueva reelección en su cargo, al derrotar de modo sorpresivo a Flavio Bolsonaro, aliado del mandatario libertario y ganador de la primera vuelta, hace tres semanas.

Más allá de las ironías que llegan desde Brasil, el silencio de Milei –extendido a la Cancillería, que este año salió velozmente a reconocer los ajustados triunfos de candidatos de derecha, como el colombiano Abelardo de la Espriella o la peruana Keiko Fujimori– agrega tensión adicional a una relación áspera y conflictiva entre ambos presidentes, quienes desde hace rato se evitan en cada compromiso regional o internacional en el que coinciden, y un vínculo bilateral rebajado desde agosto a la categoría de encargados de Negocios.

Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri y que es aliada de La Libertad Avanza, reconoció hoy con un mensaje en redes el triunfo de Lula y aprovechó la ocasión para buscar reconstruir el vínculo. Milei ni siquiera lo mencionó en la reunión de gabinete que encabezó junto a sus ministros, según supo LA NACION.

El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente.



Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática.



Felicitamos a @LulaOficial y… — PRO (@proargentina) October 26, 2026

Fuentes de ambos gobiernos dieron por descontado que la falta de reconocimiento de Milei a Lula suma un punto más en contra de una relación armónica entre ambos gobiernos. “Todo va a seguir igual”, afirmaron desde ambas orillas, y dieron por hecho que no habrá reconciliación posible entre Lula y Milei en la cumbre de presidentes semestral del Mercosur, el 4 de diciembre en Montevideo, o en la próxima reunión del G20, en Mar-a-Lago, diez días después.

Lula y Milei, en la cumbre del Mercosur de 2025 Natacha Pisarenko - AP

Sin planes de reconocimiento al ganador, desde el Gobierno destacan que, al margen de las cuestiones electorales, el vínculo comercial y diplomático continuará como hasta ahora. “A nivel técnico se sigue trabajando y mucho”, repite una voz autorizada de la gestión libertaria, aunque no hay novedades sobre el regreso del embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, a quien Brasil echó a principios de agosto, ni de Julio Bitelli, el embajador de Brasil en Buenos Aires, que luego de culminada la elección aguarda nuevas instrucciones.

Durante la jornada del domingo, y más desde que el triunfo de Lula da Silva, el Gobierno y la Cancillería evitaban precisar el horario de la comunicación oficial. “Seguramente va a tuitear el Presidente”, auguraban voceros oficiales bien entrada la noche, aunque la previsión no se cumplió. Hubo, sí, un retuiteo presidencial a poco de llegar a la Casa Rosada al diputado libertario porteño Juan I. Fernández, quien afirmó que “al zurdo promedio le hace ruido votar al mismo candidato que los presos, y que cuando ese candidato gana, su moneda, la bolsa y los bonos soberanos se pulverizan (…) Para que les haga ruido deberían atar cabos, pero si los ataran no serían zurdos”, escribió el legislador, reposteado por el Presidente.

Fuera de micrófono, fuentes del oficialismo conectaron la demora oficial con las palabras de Bolsonaro, quien luego del comicio denunció “fraude” por parte del PT y prometió pedir a la Justicia electoral la “anulación de las elecciones”. Recordaron que tampoco el gobierno del presidente Donald Trump reconoció la victoria de Lula da Silva, y estimó que un reconocimiento oficial “debilitaría” la inminente presentación de Bolsonaro. De todos modos, la diferencia de cuatro millones de votos es “casi imposible” de remontar, reconocieron en Balcarce 50.

Los mismos que alertaban sobre “las derrotas de los oficialismos” mañana van a cambiar de argumento y van a decir que se acabó la “ola azul”. La realidad es que ninguno de todos los opinologos sabe de lo que está hablando y no hacen más que arriesgar pronósticos basados en sus… — Santi C. (@slcaputo) October 26, 2026

Antes de la reunión de gabinete, el único miembro de la mesa política que opinó sobre el tema fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien, lejos de felicitar al ganador, redobló la apuesta.

“Los mismos que alertaban sobre ‘las derrotas de los oficialismos’ mañana van a cambiar de argumento y van a decir que se acabó la ‘ola azul”, dijo el asesor, y cerró con un mensaje a la tropa libertaria: “Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan”.