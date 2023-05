Joaquín de la Torre ratificó su apoyo a Bullrich y lanzó: “Que se baje Larreta y se deje de joder”

escuchar

Luego de que Patricia Bullrich eligiera a Néstor Grindetti como candidato a la gobernación de Buenos Aires, el senador provincial Joaquín de la Torre, uno de los tres dirigentes que aspiraban a ocupar ese lugar, ratificó su apoyo al proyecto presidencial de la exministra de Seguridad y arremetió contra Horacio Rodríguez Larreta, a quien calificó de “inspector de veredas” y le reclamó que decline su postulación para unificar la oferta nacional de Juntos por el Cambio.

Lo hizo en pleno plenario de dirigentes y militantes en San Miguel, su terruño en el conurbano. “Se pueden seguir dando batallas desde el llano, no estamos por los cargos. Nosotros somos de palabra. No somos tibios. Y porque no somos tibios, estamos en frente del inspector de veredas que vino a San Miguel a mirar nuestra gestión” , lanzó De la Torre, quien rompió el silencio después de que Bullrich anunciara que Grindetti será su representante en la interna bonaerense para competir con Diego Santilli, la carta de Larreta en Buenos Aires.

De la Torre aspiraba a ser el elegido por la titular de Pro en uso de licencia, al igual que Javier Iguacel o Cristian Ritondo, quien evalúa su futuro tras un llamado de Larreta. Hoy, el senador de Juntos renovó sus críticas a Larreta y renovó su respaldo a Bullrich. El exintendente de San Miguel había puesto una condición para seguir en el espacio de la exministra: que el candidato a gobernador no sea Ritondo o que Bullrich avalará unificar la postulación con Santilli. Hoy, le reprochó a Larreta las medidas restrictivas que impuso en la ciudad durante la pandemia de coronavirus. “Porque no somos tibios, siempre estuvimos en contra de cerrar las escuelas y de la cuarentena eterna, algo que impulsó el inspector de veredas en la foto con [Axel] Kiciloff y con Alberto Fernández durante un año”, resaltó.

Joaquín de la Torre ratificó su apoyo a Bullrich municipalidad de san miguel

Escoltado por Jaime Méndez, su sucesor en San Miguel, De la Torre le pidió al jefe porteño que decline su intención de disputar la Presidencia. “Que Larreta se baje y se deje de joder, si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a presidenta”, enfatizó.

Por otra parte, respaldó que Bullrich haya elegido a un intendente como su candidato a gobernador y elogió a Grindetti. En ese marco, deslizó cuestionamientos a Santilli. “Hace años venimos diciendo que el próximo gobernador tiene que ser intendente y bonaerense. Por eso apoyamos la candidatura de Néstor Grindetti. No vamos a retroceder ni un centímetro de esa decisión. No vamos a aceptar a un porteño nunca más”, remató.

Y añadió: “No vamos a resignar nuestras banderas, vamos a seguir siendo molestos. Vamos a seguir peleando para que la provincia y el país salgan adelante”.

LA NACION