Joaquín Morales Solá defendió el rol del periodismo: “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad”

Joaquín Morales Solá, columnista de LA NACION, defendió el rol del periodismo ante los avances tecnológicos y las críticas de los gobiernos. “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad porque no se chequea la información”, dijo el periodista en una entrevista con el diario La Gaceta, de Tucumán.

Morales Solá viajó a Tucumán, su provincia natal, para participar de la 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que comenzará hoy y se extenderá hasta el viernes con una amplia agenda de actividades institucionales, culturales y periodísticas.

“Estamos acostumbrados a los ataques de los gobiernos. Salvo en las gestiones de Raúl Alfonsín y Mauricio Macri, en todas las demás nos inventaron peleas”, dijo Morales Solá. Y agregó: “Sin embargo, con el presidente [Javier] Milei no se entienden sus ataques a la libertad de prensa, algo incomprensible para una persona que se considere liberal o libertaria”.

El columnista de LA NACION sostuvo que el periodismo se aggionara a los avances tecnológicos como a las críticas de los gobiernos, y que su vigencia no corre riesgo. “El minuto a minuto del progreso tecnológico nos obliga a encontrar respuestas. Algunas veces lo hicimos y otras no, pero siempre la industria ha quedado muy bien parada, fuerte”, señaló Morales Solá, y agregó: “Hoy son otros los problemas. Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad porque no se chequea la información”.

Joaquín Morales Solá, en la redacción de LA NACION Augusto Famulari

“Por eso creo que el periodismo seguirá vigente. Es interesante analizar que, ante los grandes acontecimientos, el público no va a buscar la información en las redes sociales ni en la IA, sino en los medios tradicionales. Lo que sí se debe hacer es buscar la fórmula para presentar mejor esa información y hacerla más atrayente”, remarcó Morales Solá, quien, además, preside la Academia Nacional de Periodismo de Argentina.

“Las formas” de Milei

“Ningún otro presidente como Javier Milei llevó adelante una política de ajuste tan fuerte, con la que no solo logró bajar la inflación, sino que consiguió un fuerte apoyo de la población. La otra parte es lo institucional. Tiene un compromiso muy débil con las formas que exige el sistema democrático”, analizó Morales Solá en su charla con La Gaceta.

“El Presidente no entiende que no solo importan el fin, sino también las formas. Estamos viviendo esa dualidad porque hay un cambio de mentalidad, sobre todo en los más jóvenes, a quienes les gusta este país, que es cualquier cosa menos regresar al pasado”, agregó.

Morales Solá participará este jueves en Tucumán de un panel junto con Ricardo Kirschbaum, editor general del diario Clarín. “Contar la Argentina: una conversación entre dos referentes del periodismo nacidos en Tucumán” es el título de la exposición, que será moderada por Daniel Dessein, presidente de La Gaceta.