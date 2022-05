Jorge Capitanich: “Si uno tiene diferencias en una coalición, debe dirimirlas en el ámbito de las primarias abiertas”

RESISTENCIA.- El gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, luce exultante en el final de un día agitado. La entrevista con LA NACION -junto a otros tres medios- fue en la noche del viernes, tras el discurso de Cristina Kirchner en su provincia, desde donde la exmandataria volvió a apuntar con dureza al presidente Alberto Fernández. El acto fue multitudinario y constituyó la primera visita de Kirchner como vicepresidenta a una provincia, lo que también fue interpretado como un guiño a Capitanich, quien suena como uno de los posibles presidenciables en 2023. Un punto sobre el que él aún elude definiciones concretas.

Poco antes del encuentro, en su despacho de la Gobernación, Capitanich acompañó a Kirchner al Tango 11, en el que la exmandataria, de la que fue jefe de Gabinete entre 2013 y 2015, voló a la provincia. Más temprano también la había recibido en el aeropuerto local y en el corto viaje que los llevó hasta el centro de convenciones donde se hizo el acto le dijo una frase que ella citó en su discurso. “La frase entera que le dije es: ‘vos tenés un problema, porque cuando no hablás existen exegetas de tu silencio y cuando hablás, interpretan tus palabras’, reveló.

Cordial y enérgico, durante la entrevista Capitanich eludió meterse en la polémica que hoy marca el presente de la coalición gobernante. “No vi una crítica del Presidente”, fue una de sus respuestas. La interna, las preocupaciones de los gobernadores por la crisis económica, las PASO en 2023 y la institucionalización del Frente de Todos fueron algunos de los temas que abordó.

-La vicepresidenta se refirió al Presidente y mencionó que cuando lo eligió no era representativo de una fuerza de poder. ¿No cree que fue una crítica o una “bajada de precio”?

-No, no lo observo como una crítica ni bajada de precio. Lo veo. Simplemente, digo, estoy tomando una decisión inteligente en términos de dos conceptos. Primero, no se trató de una decisión generosa, sino inteligente. En todo caso, hubo generosidad respecto a cómo integrar los equipos.

-¿Sobre el escenario económico, por el desgaste general, considera necesario un relanzamiento del gabinete, de cara a lo que queda de gestión?

- A mí no me gusta emitir juicios de valor u opiniones respecto a cómo debería conformar el Presidente su gabinete, ni a quiénes elegir. Es una decisión de un presidente de la República en virtud de la legitimidad de origen, que tiene que ver con la elección popular que lo ha elegido. Lo que sí nosotros [por los gobernadores] consideramos que es necesario lo siguiente: hoy tenemos un impacto inflacionario que afecta la calidad de vida de las familias y lo vemos en cada una de nuestras provincias y nos preocupa y nos ocupa. Lo que queremos son resultados. ¿Eso qué significa? una estrategia para reducir la inflación y que nos habilite un horizonte para lograr efectivamente crecimiento de la economía, generación de empleo con menor inflación.

-¿Coincide con la mirada que planteó el ministro bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque sobre el ministro de Economía Martín Guzmán?

-No, yo lo que digo es lo siguiente, yo tengo excelente relación con los distintos espacios internos y esto es lo que me parece que es necesario hacer. Nosotros, a veces, en nuestro espacio interno también tenemos tensiones y tratamos de administrar esas tensiones sobre la base del debate para ver cómo fijamos una posición homogénea. Dentro de nuestro bloque, en la Cámara de Diputados, hay distintas posiciones y muchas veces votos en contra de ciertas iniciativas. Uno tiene que saber administrar ciertas tensiones.

-Pero que salga Larroque por radio diciendo que hay que cambiarlo…

-En una coalición, en el marco de escenarios cambiantes y de incertidumbre, puede haber diferencias. Esas diferencias pueden expresarse en un debate abierto y frontal y, a veces, se subsanan o se pueden resolver bien, o a veces no. ¿Qué se hace en una coalición? Con la coalición existe alternancia y, en consecuencia, si uno tiene diferencias, debe dirimirlas en el ámbito de las primarias abiertas.

-¿El debate que se está dando es creativo?

-Creo que tenés de todo.

-¿Puede ser que los perjudique el debate “a cielo abierto”?

-En una sociedad democrática, abierta y plural tenemos que acostumbrarnos a debatir con la profundidad del enfoque que esto tiene. Algunos creen que el problema de los precios de la inflación se resuelve de una manera y otros, de manera distinta. Entonces, también digo, vamos a plantear distintos enfoques. Algunos consideran que el control de precios es una herramienta ineficaz. Otros creemos que la administración de sistemas de precios requiere un marco regulatorio orientado, sobre todo en los procesos de formación de precios cuando existe concentración económica. En segundo lugar, algunos consideran que la inflación es solamente una expresión de carácter monetaria. Otros consideramos que puede ser un fenómeno de carácter multicausal. El diagnóstico es muy importante para la decisión orientada a cómo resolver un problema.

-Usted dijo que el próximo presidente tiene que ser alguien del interior y trascendió, además, que usted tiene el visto bueno de Cristina y de Alberto Fernández para 2023. ¿Se presentaría, en el caso de que llegue a haber unas primarias?

-Siempre dije que en nuestro espacio es necesario tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Y siempre planteé que muchas veces, dada la complejidad de la República Argentina y del mundo, era necesario tener un plan sometido a la consideración popular, con equipos capaces de ejecutarlo y con un líder dispuesto a afrontar el debate y la capacidad de ejecución. Eso es una agenda abierta. Hay que tener un plan, equipo y voluntad política para exponerlo. Las PASO constituyen la herramienta para dirimir estos proyectos. Porque en nuestro espacio hay de todo: quienes están a favor de ciertas cosas, otros en contra. Y me parece saludable. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo de tensiones, en espacios de internas y coaliciones, con miradas y prismas diferentes. Y eso es lo que yo concibo. Son importantes las PASO para ratificar liderazgos con programas, con el fin de garantizar el respaldo popular para ejecutarlo. Segundo, personalmente yo no me pongo hoy a tomar una decisión, pero creo que lo que estamos en gestión de gobierno lo tenemos que dedicar a gobernar y resolver el problema. Y también nos tenemos que dedicar a ayudar a quienes tienen el poder institucional y político, como el Presidente, a tratar de ayudar a resolverlo. Eso es lo que decimos.

-¿No ve un escenario de ruptura?

-No, de ningún modo. Veo un escenario en el que funciona la unidad, la diversidad, el debate interno y posiciones diferentes para algunas cosas.

-¿Hay que armar una mesa de institucionalización del Frente de Todos?

-Estoy absolutamente a favor de esto. Nosotros tenemos 1200 intendentes e intendentes, 15 gobernadores, 37 senadoras y senadores, 118 diputados y diputadas, pero también tenemos mayoría de legisladores provinciales, concejales. Tenemos una base de poder político, institucional y social muy significativa. Eso es un espacio que hay que conducir, porque si no podés tener atomización y dispersión.