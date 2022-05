Elisa Carrió llamó “golpista” a Cristina Kirchner y la acusó de “vaciar de legitimidad” al Gobierno

Las palabras de Cristina Kirchner durante un acto en una universidad de Chaco siguen dando que hablar en las filas de la dirigencia opositora. Una de las figuras que no se guardó ninguna definición fue la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien acusó a la vicepresidenta de “golpista” y de no cesar en su “embestida permanente” contra Alberto Fernández. “Vacía de legitimidad a un presidente”, sostuvo la referente de Juntos por el Cambio.

“No escucho a Cristina, por un tema de salud mental hay que tratar de calmar la situación y orientarla hacia un proceso constitucional que mantenga las instituciones hasta que haya elecciones en Argentina, el año que viene”, remarcó Carrió esta mañana, durante una entrevista con Radio Mitre, en la que calificó a las tensiones al interior del Frente de Todos como una “pelea de facciones” que constituyen un “crimen moral”.

“Hay un alzamiento constitucional contra el Presidente de la República. Y si no es ella, son personas vinculadas a ella”, indicó la dirigente. Y continuó: “Hay otra embestida sobre la Corte Suprema. Ella usa distintas marchas, donde está la gente cercana a ella. Tiene un socio dentro de la Corte que se llama [Ricardo] Lorenzetti. Hay actos fraudulentos por parte de Lorenzetti sobre los otros tres jueces de la Corte”.

Elisa Carrió y Diego Santilli, en Mar del Plata

En ese sentido, según la fundadora de Juntos por el Cambio, cada una de las declaraciones y movimientos que realiza Cristina Kirchner suponen un “acto de sedición”. Es por eso que anunció que el lunes realizará una denuncia ante la Justicia por “violación institucional” contra ella y el juez Juan Ramos Padilla. Y que ampliará, a su vez, el pedido de juicio político contra Lorenzetti.

“Acá no hay una diferencia de ideas, acá hay una presión que tiene visos de golpe de Estado sobre dos instituciones, la presidencial y del máximo tribunal de la República”, añadió Carrió. Y se refirió a la polémica en torno al Consejo de la Magistratura que tuvo como protagonista a la jefa del Senado: “Lo que hizo Cristina fue un fraude parlamentario, porque dividió artificialmente un bloque que sigue unido para robarle a la oposición un representante, violando el espíritu de la ley”.

Asimismo, la referente de la Coalición Cívica también opinó acerca de las críticas de Cristina Kirchner a la boleta única, que comenzará a debatirse la semana próxima en la Cámara de Diputados. “Cristina no la quiere porque quiere el fraude electoral. Está dispuesta a que su gente gane de cualquier forma”, apuntó Carrió, quien se definió a sí misma como “la mayor víctima” de la no existencia de boleta única. “En 2007, como candidata a presidente, me robaron todas las boletas a las 11 de la mañana y la gente no me pudo votar, ese fue el fraude”, denunció.