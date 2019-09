Jorge Faurie: "El mundo no ve a Mauricio Macri como un presidente en retirada"

El canciller argentino acompañó a Ivanka Trump en su recorrida por el norte argentino, donde anunció inversiones Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez

6 de septiembre de 2019

El canciller argentino Jorge Faurie aseguró que "el mundo no ve al presidente Mauricio Macri en retirada" y advirtió que el resto de los países "están observando a ver qué va a pasar con el futuro de la Argentina, en referencia a las elecciones del 27 de octubre.

"Ha habido un hecho que son las PASO y el entendimiento que [otros países] pueden tener es escaso porque no en todos los países existen las PASO", expresó Faurie en una entrevista con el diario El Tribuno.

"El mundo está observando a ver qué va a pasar con el futuro de la Argentina, cuál es el modelo que va a prevalecer: si el modelo de Macri que era el que venía siguiendo el mundo con reformas estructurales y aplicar las mismas políticas que se aplican en el resto del mundo, o una alternativa de cambio que es la que está planteando la otra opción mayoritaria de los votantes. Estas dos opciones son las que el mundo mira ahora con atención y de ahí esta incerteza que se transforma en inestabilidad económica", continuó el canciller.

Faurie acompañó ayer a Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, en su visita a la provincia de Jujuy, donde anunció la inversión de US$ 400 millones para obras viales en el país.

"Así como en Jujuy el gobernador [Gerardo] Morales tomó políticas que alientan la presencia del inversor, yo creo que a nivel nacional la credibilidad que tiene el Gobierno del presidente Macri ha alentado un apoyo que se pone en duda frente al futuro si hubiese otras alternativas", consideró Faurie.

Sobre la actualidad económica del país, opinó: "Nosotros tenemos en este momento una situación crítica por una combinación de factores por ser un país que depende mucho del financiamiento externo porque no tiene recursos propios para llevar adelante su proceso de desarrollo"

Cuando le consultaron sobre si coincide con los que afirman que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, podría llevar a la Argentina a un modelo como el de Venezuela, el canciller indicó: "Creo que esto lo tiene que definir Fernández. Él debe decir si el futuro que él espera para la Argentina es el de Venezuela".

La lluvia de inversiones

En línea con lo que dijo Macri, Faurie enfatizó que "el país cumplió con todas las metas que se estipulaban para obtener" los US$5400 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debería desembolsar este mes. Además, indicó que "varios países han manifestado a los representantes que tienen dentro del FMI el respaldo a las medidas tomadas por el presidente Macri".

Respecto de la famosa premisa de que llegaría una "lluvia de inversiones" durante el Gobierno, Faurie admitió que no se trató de una buena expresión, aunque aseguró que "las inversiones llegaron".

"Ha habido inversiones, pero alguna vez se ha usado un ejemplo que no me parece el mejor, que fue el de la lluvia de inversiones o la lluvia de dólares porque los dólares no llueven en ninguna parte. Hay que presentar proyectos atractivos de desarrollo que tengan viabilidad y sustentabilidad", expresó en la entrevista.

Sobre el límite a la compra de dólares que fijó el Gobierno para las compañías, Faurie explicó que la medida "obedece a una circunstancia coyuntural que se ha creado por la inestabilidad de apreciación de la opinión pública respecto de cuáles son las condiciones de financiamiento en este momento electoral".

En referencia a las críticas de la oposición por el acuerdo logrado entre el Mercosur y la Unión Europea porque puede generar desempleo, el canciller dijo: "No hay apertura indiscriminada de importaciones. Todos los productos que nosotros comerciamos con la Unión Europea están incluidos en el acuerdo y todos ellos van a recibir una preferencia arancelaria para entrar al mercado de la Unión Europea".