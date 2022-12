Jorge Macri consideró que “hoy” D’Alessandro no debería renunciar: “Si hay una causa, tiene que ir a la Justicia y explicar”

escuchar

En medio de la polémica por el viaje al sur que el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, realizó junto a jueces y miembros del Grupo Clarín, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, opinó este viernes que “hoy” no es momento para que su par en el Gabinete renuncie, en la misma línea que se habían expresado otros referentes de Pro. Pero pese a esta nueva señal de respaldo, Macri imprimió algunos reparos. “Uno puede evaluar si está bien o no con quién se reúne”, planteó y le dijo a D’Alessandro que vaya a la Justicia a dar explicaciones.

Convencido de competir para ser jefe de Gobierno el año próximo, Macri se abroqueló así tras la postura que mantienen en la fuerza opositora, donde decidieron apoyar públicamente al ministro de Seguridad en medio de la filtración incluso de supuestos chats en los que se intentaba crear evidencia falsa para que los detalles de la visita a la estancia de Joe Lewis no trascendieran. Denunciaron, también, una operación del kirchnerismo.

“Hoy no [debería renunciar]. Me parece que, salvo que se verifique que hay algún hecho delictivo, uno puede evaluar si está bien o no con quién se junta, con quién se reúne. Yo creo que no, pero es una decisión que tiene que tomar él y eventualmente Horacio [Rodríguez Larreta]”, consideró Macri en Radio Perfil, deslindándose de responsabilidades.

Después ponderó el “compromiso” de D’Alessandro con la gestión capitalina. “Hay que ver cómo se siente él, dónde se quiere parar. Y si hay una investigación, si hay una causa, ir a la Justicia y explicar, como hemos hecho cada uno de nosotros cada vez que debimos rendir cuentas, es lo que cualquier funcionario público tiene que hacer”, entendió el primo del expresidente Mauricio Macri.

Consultado sobre qué haría en caso de ser elegido jefe de Gobierno porteño y tener que decidir ante una situación de este tipo, el exintendente de Vicente López sostuvo: “Primero, tener una charla muy personal con él y que me explique. Tomaría una decisión en función de eso. Como no estoy en ese lugar, me cuesta mucho tener esa información. Son decisiones que uno tiene que tomar con mucha responsabilidad e información. También depende cómo cada uno se siente frente al hecho. Ahí hay una decisión personal de Marcelo, quien la tiene que evaluar: cómo se siente frente a esto. Hablar y evaluar mucho”.

“La Ciudad tiene que tener un único candidato”

Ya metido en el terreno electoral de cara al año que viene, Macri -que tiene el respaldo de Bullrich para competir por la alcaldía de la Ciudad aunque fue convocado al Ejecutivo por Rodríguez Larreta- dijo no estar sorprendido por la cantidad de dirigentes que quieren postularse al mismo rol. Entre ellos, dentro de Pro, están los ministros de Salud, Fernán Quirós; y de Educación, Soledad Acuña; así como también el vicepresidente primero en la Legislatura, Emmanuel Ferrario. Todos responden a Rodríguez Larreta. En tanto, también se presentaría por el radicalismo el actual senador Martín Lousteau.

Ante este abanico de posibilidades, Macri entendió que en 2023 deberán decidir quién será el candidato definitivo de Pro. “Cada uno traerá a la mesa lo mejor que tiene, todos son buenas personas y saben lo que hacen. El año que viene será el momento de decidir quién es el que mejor puede representar a Pro; ahora el trabajo es con la gente, porque no es el dedo el que te pone, es que la gente valore lo que podés hacer, crea que los entendés”, marcó.

A pesar de eso, insistió: “Pro el año que viene no se tiene que dividir, la Ciudad tiene que tener un único candidato. En la nacional puede ser que compitan dos, parece que vamos a una competencia Horacio-Patricia, puede ser una PASO muy interesante, no parecería que esa PASO pusiera en riesgo que nos ganara un radical. Si nos dividimos no solo en la Ciudad, sino en los municipios, corremos el riesgo de no seguir gobernando, eso no sería bueno. Esa es la discusión de Pro: cómo dirimimos sueños y deseos personales, haciendo crecer al espacio político”.

Por último, Macri pidió evitar las discusiones públicas al interior de la coalición y sostuvo: “Un error que no deberíamos cometer nunca es pensar que el kirchnerismo ya perdió”.

