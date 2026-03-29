En fotos. Todos los invitados a dos eventos imperdibles donde la moda y los premios dieron la nota

Javier Saiach reunió a sus amigos en su departamento de Recoleta y el Museo Fernández Blanco recibió a las galardonadas por Fundación Rossi
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CÓCTEL EN RECOLETA
El jueves 26, Javier Saiach se convirtió en un anfitrión de lujo y abrió su departamento de Callao y Quintana a un exclusivo grupo de invitados -entre los que estaban Zulemita Menem, Teresa Calandra, Inés Artagaveytia y su novio, el polista Santiago Loza, y Milagros Schmoll-, en una velada a la que llamó L´Ouverture. Con este cóctel lleno de delicias de Faena Catering, el reconocido diseñador dio el puntapié inicial a una serie de celebraciones que tiene previstas con motivo de sus 25 años con la moda.
En realidad, la noche había arrancado de manera súper íntima con la “nueva generación” (entre otros, estaban Sofía Sola, Luca Bertoldi Menem y Jazmín Agulla, hijos de Maru Botana, Zulemita Menem y Ramiro Agulla, respectivamente) que acompañó con sus looks la flamante expansión de Saiach hacia el denim, las prendas masculinas y el prêt á porter femenino.
UNA NOCHE EN EL MUSEO
Desde hace doce años, la Fundación Dr. Enrique Rossi distingue a mujeres destacadas (de los medios, la ciencia, el arte, la salud) con vocación solidaria. Dos días antes de que empezara el otoño, el Museo Fernández Blanco se vistió de fiesta para los Premios Flor de Mujer y convocó a muchas caras conocidas para este evento, que tuvo a Eugenia y Agustina Rossi como anfitrionas. María Belén Ludueña estuvo entre las galardonadas de 2026 por su labor en el programa Alumbrando futuro. La periodista (que cumplirá 40 años el 19 de abril) espera su primer hijo, Vito, con Jorge Macri.
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