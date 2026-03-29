LA NACION

En fotos. Todos los invitados a dos eventos imperdibles donde la moda y los premios dieron la nota

Javier Saiach reunió a sus amigos en su departamento de Recoleta y el Museo Fernández Blanco recibió a las galardonadas por Fundación Rossi

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Zulemita Menem y su hijo, Luca Bertoldi Menem, Elina Costantini y Milagros Schmoll, grandes protagonistas en la noche porteña
Zulemita Menem y su hijo, Luca Bertoldi Menem, Elina Costantini y Milagros Schmoll, grandes protagonistas en la noche porteña

CÓCTEL EN RECOLETA

El jueves 26, Javier Saiach se convirtió en un anfitrión de lujo y abrió su departamento de Callao y Quintana a un exclusivo grupo de invitados -entre los que estaban Zulemita Menem, Teresa Calandra, Inés Artagaveytia y su novio, el polista Santiago Loza, y Milagros Schmoll-, en una velada a la que llamó L´Ouverture. Con este cóctel lleno de delicias de Faena Catering, el reconocido diseñador dio el puntapié inicial a una serie de celebraciones que tiene previstas con motivo de sus 25 años con la moda.

Zulemita Menem estuvo acompañada por su hijo, Luca Bertoldi Menem
Zulemita Menem estuvo acompañada por su hijo, Luca Bertoldi Menem
Sofia Sola, hija de Maru Botana, impactó con su look
Sofia Sola, hija de Maru Botana, impactó con su look
Javier Saiach, con pantalones con estampa floral, saco y zapatillas, posó sonriente junto a Nequi Galotti
Javier Saiach, con pantalones con estampa floral, saco y zapatillas, posó sonriente junto a Nequi Galotti
Milagros Schmoll optó por un conjunto de chaqueta de cuero con solapa de raso, top strapless y pantalones rutilantes
Milagros Schmoll optó por un conjunto de chaqueta de cuero con solapa de raso, top strapless y pantalones rutilantes
La modelo Inés Artagaveytia dijo presente con su novio, el polista Santiago Loza
La modelo Inés Artagaveytia dijo presente con su novio, el polista Santiago Loza
¡Piedra libre para la modelo Miranda Saponara! Fue pura sensualidad
¡Piedra libre para la modelo Miranda Saponara! Fue pura sensualidad
Lo manjares de Faena Catering desplegados en una de las mesas desplegadas en lo de Saiach
Lo manjares de Faena Catering desplegados en una de las mesas desplegadas en lo de Saiach
Jazmín Agulla, hija del publicista Ramiro Agulla, dijo presente
Jazmín Agulla, hija del publicista Ramiro Agulla, dijo presente

En realidad, la noche había arrancado de manera súper íntima con la “nueva generación” (entre otros, estaban Sofía Sola, Luca Bertoldi Menem y Jazmín Agulla, hijos de Maru Botana, Zulemita Menem y Ramiro Agulla, respectivamente) que acompañó con sus looks la flamante expansión de Saiach hacia el denim, las prendas masculinas y el prêt á porter femenino.

Adriana Costantini, Mora Furtado, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra, fueron juntas
Adriana Costantini, Mora Furtado, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra, fueron juntas
Nicolás Dipace, Francisco Villa Picasso, Luca Bertoldo Menem y Felipe Hurtado rodean al dueño de casa
Nicolás Dipace, Francisco Villa Picasso, Luca Bertoldo Menem y Felipe Hurtado rodean al dueño de casa
Zulemita Menem, Barbie Simons y María Claudia Pedrayes, a puras confesiones
Zulemita Menem, Barbie Simons y María Claudia Pedrayes, a puras confesiones
El cóctel fue el puntapié inicial a una serie de celebraciones que el diseñador planea por sus 25 años con la moda
El cóctel fue el puntapié inicial a una serie de celebraciones que el diseñador planea por sus 25 años con la moda


UNA NOCHE EN EL MUSEO

Desde hace doce años, la Fundación Dr. Enrique Rossi distingue a mujeres destacadas (de los medios, la ciencia, el arte, la salud) con vocación solidaria. Dos días antes de que empezara el otoño, el Museo Fernández Blanco se vistió de fiesta para los Premios Flor de Mujer y convocó a muchas caras conocidas para este evento, que tuvo a Eugenia y Agustina Rossi como anfitrionas. María Belén Ludueña estuvo entre las galardonadas de 2026 por su labor en el programa Alumbrando futuro. La periodista (que cumplirá 40 años el 19 de abril) espera su primer hijo, Vito, con Jorge Macri.

Agustina Rossi felicitó a Verónica Lozano, una de las ganadoras
Agustina Rossi felicitó a Verónica Lozano, una de las ganadoras JuanVillagran
Elina Costantini y Martín Cabrales, siempre impecables
Elina Costantini y Martín Cabrales, siempre impecables JuanVillagran
Estampa animal y flores fueron protagonistas del los looks de Elba Marcovecchio y Milagros Resta
Estampa animal y flores fueron protagonistas del los looks de Elba Marcovecchio y Milagros Resta JuanVillagran
Jorge Macri, María Belén Ludueña y su mamá, María Cristina Díaz
Jorge Macri, María Belén Ludueña y su mamá, María Cristina DíazJuanVillagran
Patricia Sosa siempre acompaña a Fundación Rossi. Años atrás ella también fue distinguida con el premio
Patricia Sosa siempre acompaña a Fundación Rossi. Años atrás ella también fue distinguida con el premio JuanVillagran
Jeans, camisa clásica y blazer para Silvina Chediek
Jeans, camisa clásica y blazer para Silvina ChediekJuanVillagran
Silvia Fernández Barrio, pura sonrisa y elegancia
Silvia Fernández Barrio, pura sonrisa y elegancia JuanVillagran
El arquitecto Javier Iturrioz acompañó a la familia Rossi
El arquitecto Javier Iturrioz acompañó a la familia Rossi JuanVillagran
Flavia Palmiero apostó por un saco de inspiración militar para acompañar sus jeans
Flavia Palmiero apostó por un saco de inspiración militar para acompañar sus jeans JuanVillagran
Tapa revista Hola 802, foto getty
Tapa revista Hola 802, foto gettygetty
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Todas las fotos y los invitados de su divertida fiesta de cumpleaños en la Costanera
    1

    Los 39 de Emilia Attias: todas las fotos y los invitados de su divertida fiesta de cumpleaños en la Costanera

  2. “No aceptaba lo que pasó”.
    2

    “No aceptaba lo que pasó”. El polista Clemente Zavaleta habla del accidente que hace cuatro años lo puso al borde de la muerte

  3. Las cuatro hermanas explosivas que les compiten a las Kardashian, y la bella hija de Matthew McConaughey
    3

    Qué se sabe de… Las cuatro hermanas explosivas que les compiten a las Kardashian, y la bella hija de Matthew McConaughey

  4. Fue modelo y se hizo famosa en todo el mundo por su corte de pelo; hoy es abuela y sigue posando para las cámaras
    4

    Tiene 76 años, fue modelo y se hizo famosa en todo el mundo por su corte de pelo; hoy es abuela y sigue posando para las cámaras