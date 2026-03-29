En fotos. Todos los invitados a dos eventos imperdibles donde la moda y los premios dieron la nota

CÓCTEL EN RECOLETA

El jueves 26, Javier Saiach se convirtió en un anfitrión de lujo y abrió su departamento de Callao y Quintana a un exclusivo grupo de invitados -entre los que estaban Zulemita Menem, Teresa Calandra, Inés Artagaveytia y su novio, el polista Santiago Loza, y Milagros Schmoll-, en una velada a la que llamó L´Ouverture. Con este cóctel lleno de delicias de Faena Catering, el reconocido diseñador dio el puntapié inicial a una serie de celebraciones que tiene previstas con motivo de sus 25 años con la moda.

Zulemita Menem estuvo acompañada por su hijo, Luca Bertoldi Menem

Sofia Sola, hija de Maru Botana, impactó con su look

Javier Saiach, con pantalones con estampa floral, saco y zapatillas, posó sonriente junto a Nequi Galotti

Milagros Schmoll optó por un conjunto de chaqueta de cuero con solapa de raso, top strapless y pantalones rutilantes

La modelo Inés Artagaveytia dijo presente con su novio, el polista Santiago Loza

¡Piedra libre para la modelo Miranda Saponara! Fue pura sensualidad

Lo manjares de Faena Catering desplegados en una de las mesas desplegadas en lo de Saiach

Jazmín Agulla, hija del publicista Ramiro Agulla, dijo presente

En realidad, la noche había arrancado de manera súper íntima con la “nueva generación” (entre otros, estaban Sofía Sola, Luca Bertoldi Menem y Jazmín Agulla, hijos de Maru Botana, Zulemita Menem y Ramiro Agulla, respectivamente) que acompañó con sus looks la flamante expansión de Saiach hacia el denim, las prendas masculinas y el prêt á porter femenino.

Adriana Costantini, Mora Furtado, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra, fueron juntas

Nicolás Dipace, Francisco Villa Picasso, Luca Bertoldo Menem y Felipe Hurtado rodean al dueño de casa

Zulemita Menem, Barbie Simons y María Claudia Pedrayes, a puras confesiones

El cóctel fue el puntapié inicial a una serie de celebraciones que el diseñador planea por sus 25 años con la moda





UNA NOCHE EN EL MUSEO

Desde hace doce años, la Fundación Dr. Enrique Rossi distingue a mujeres destacadas (de los medios, la ciencia, el arte, la salud) con vocación solidaria. Dos días antes de que empezara el otoño, el Museo Fernández Blanco se vistió de fiesta para los Premios Flor de Mujer y convocó a muchas caras conocidas para este evento, que tuvo a Eugenia y Agustina Rossi como anfitrionas. María Belén Ludueña estuvo entre las galardonadas de 2026 por su labor en el programa Alumbrando futuro. La periodista (que cumplirá 40 años el 19 de abril) espera su primer hijo, Vito, con Jorge Macri.

Agustina Rossi felicitó a Verónica Lozano, una de las ganadoras JuanVillagran

Elina Costantini y Martín Cabrales, siempre impecables JuanVillagran

Estampa animal y flores fueron protagonistas del los looks de Elba Marcovecchio y Milagros Resta JuanVillagran

Jorge Macri, María Belén Ludueña y su mamá, María Cristina Díaz JuanVillagran

Patricia Sosa siempre acompaña a Fundación Rossi. Años atrás ella también fue distinguida con el premio JuanVillagran

Jeans, camisa clásica y blazer para Silvina Chediek JuanVillagran

Silvia Fernández Barrio, pura sonrisa y elegancia JuanVillagran

El arquitecto Javier Iturrioz acompañó a la familia Rossi JuanVillagran

Flavia Palmiero apostó por un saco de inspiración militar para acompañar sus jeans JuanVillagran