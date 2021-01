En una entrevista con LN+, el Intendente de Vicente López, Jorge Macri habló acerca de la gestión del presidente Alberto Fernández. Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de enero de 2021 • 19:14

En diálogo con LN+, el Intendente de Vicente López, Jorge Macri habló acerca de las declaraciones que realizó Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, acerca de la posible vuelta a fase 1. Además, afirmó que "falta rigurosidad en la gestión: las fiestas clandestinas, las vacunas que se perdieron muestran un gobierno que no está gestionando bien. Sos gobierno, te presentaste, hacete cargo".

Comenzó comentando las afirmaciones que hizo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por el mismo canal. "Hay una contención desde el punto de vista social. Los problemas estructurales de la pobreza están claros, se sostienen y tienen que ver con situaciones estructurales graves que tiene la Argentina", sostuvo. "Estamos distribuyendo pobreza", señaló.

"Hay un sistema que no prioriza al que trabaja y se esfuerza. Mira mucho a la necesidad de incluir, pero si no hacemos crecer la torta y cada vez son más los que se sientan a la mesa cada vez los pedazos de torta son mas pequeños. Este gobierno habla de distribución pero no habla de desarrollo y crecimiento. Arroyo trata de contener el efecto pero falta una mirada y un plan alternativo", admitió.

"Kicillof advirtió que habrá más restricciones. Habló de volver a fase 1 en la Provincia. La gente no aguanta eso, el que es formal y se esta portando bien, no quiere dejar de trabajar. Yo no veo un incumplimiento de los protocolos en los comerciantes y gastronómicos, no es ahí el problema", afirmó.

Hizo hincapié en que "en el momento que se abrió todo, durante noviembre, el nivel de contagio llego a un piso mínimo. El problema no es lo formal y legal, es lo opuesto; es lo que el Gobierno no esta dispuestos a ordenar. Son las reuniones sociales, tratar la Ley del Aborto cuando se trató sabiendo que iba a haber manifestaciones, el velorio de Maradona, permitir el festejos de las hinchadas y las cientos miles de fiestas que ocurren", advirtió.

Insistió en que "Hay un sistema que no prioriza al que se esfuerza". "Habría que tener acción muy seria con todo lo ilegal e informal. No pueden ocurrir fiestas sin que nadie sepa, tiene que haber llamados al 911; a nosotros como municipio nos llaman y cada vez que nos llaman vamos, necesitamos que todos los intendentes se comprometan. No hay margen para volver a una fase en donde no le permitamos a la gente trabajar, la gente lo pide, está pidiendo dar la batalla y no que lo manden a casa y perder lo poco que tenía", sostuvo.

Por último, hizo referencia a la gestión de Kicillof, afirmando que es "la expresión del kirchnerismo confrontativo". Insistió en que eso daña el bien común de la Provincia y que ese no es el camino correcto a seguir.

"A Vicente López le llegaron 450 vacunas, hace dos días no nos llegan vacunas. Esas 450 las tenemos que distribuir entre el sistema municipal y el privado, es muy poco; ya hoy hay 100 personas que se anotaron vía web y no pudieron dárselas porque no hay", admitió, preocupado.

Conforme a los criterios de Más información