Polémica por un posteo de Jorge Macri en el que celebra el desalojo de personas en situación de calle

Escuchar

Una polémica se desató en las últimas horas luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, compartiera una seguidilla de historias de Instagram sobre el “Operativo Especial Orden y Limpieza”, en el que se mostró el desalojo de personas en situación de calle que ocupaban el espacio público. Tales fueron los cuestionamientos que la ex ministra de Desarollo Humano y Hábitat de Horacio Rodríguez Larreta, María Migliore, salió a cruzar a Macri. En tanto, desde la Ciudad apelaron a un “error de comunicación” luego de borrar una de las imágenes.

Esta semana, el Gobierno porteño puso en marcha operativos de limpieza del espacio público, principalmente, en los barrios porteños de Recoleta y Palermo. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que esta política es un “compromiso asumido de mantener la seguridad y reforzar la higiene en el espacio público para garantizar el bienestar de todos los vecinos”. En este contexto, Macri difundió una serie de fotos que muestran el “antes” y el “después” de la intervención de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad, que desalojaron a las personas en situación de calle y lo catalogaron como “limpieza del espacio público”

Antes y Después, las publicaciones de Jorge Macri en su perfil de Instagram Instagram: Jorge Macri

”La calle no es un lugar para vivir. Y la Ciudad tiene un sistema de atención que incluye paradores para las personas en situación de calle”, dijo el jefe porteño.

Luego de algunas críticas no oficiales, Macri borró un par de las fotos que había subido a sus historias de Instagram y las reemplazó por una imagen de un Centro de Integración Social, lugar al que se les ofrece ir a las personas en situación de calle.

Antes y Después, las publicaciones de Jorge Macri en su perfil de Instagram Instagram: Jorge Macri

Una fuente allegada a la jefatura de gobierno le dijo a LA NACION que se trató de un “error de comunicación” y que por eso borraron una de las fotos. Sin embargo, ahora todas las publicaciones se encuentran eliminadas del perfil de Macri tras críticas del arco político.

Ante la consulta de este medio por mayores detalles del operativo, fuentes del Gobierno porteño indicaron que es un trabajo conjunto entre las carteras de Desarrollo Humano y Espacio Público para abordar a las personas en situación de calle, ofrecerles que se alojen en los Centros de Inclusión Social y luego se procede a ordenar y limpiar la zona. “En muchos casos los individuos se van por sus propios medios y en otros aceptan las herramientas que les da el Gobierno de la Ciudad” , detallaron.

Los puntos de los operativos de “orden y limpieza”

Salguero y Las Heras

Parque Las Heras

Guatemala y Uriarte

Godoy Cruz y Soler

Godoy Cruz y pje. Emilio Zola

Soler entre Godoy Cruz y Juan B Justo/Parque Ferroviario Palermo

Avenida del Libertador y Alvear (monumento)

Avenida del Libertador, casi Pueyrredón (en el CEC)

Repercusiones

Luego de varias críticas de bajo perfil, esta mañana, la exministra de Desarrollo Social de la gestión de Larreta, María Migliore, opinó sobre las fotos y el nombre del operativo. “Las personas no son basura, no son descartables. No son algo que tenemos que ‘limpiar’”, escribió la exfuncionaria en su cuenta de X.

“Una persona en situación de calle es alguien que además de estar en situación de pobreza perdió toda vinculación familiar, social, que está atravesando una situación de mucho dolor”, continuó.

Tras ello, sostuvo que el enfoque es deshumanizante: “Entonces, no podemos hablar y mostrarlas como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar. Eso no ayuda a cambiar su situación. El enfoque es otro, uno que no deshumanice”.

El mensaje de María Migliore en X. Captura

“Porque la calle no es un lugar para vivir. Para nadie. Nunca”, cerró.

Además, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro cuestionó a Macri por poner en la misma línea a la basura y a las personas en situación de calle. “Me parece muy bien que limpies un poco la ciudad... Pero ¿Te das cuenta que en este video estas poniendo a las personas en situación de calle en el mismo plano que la BASURA?”, escribió en legislador en redes.

El encargado del área de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, le respondió a Santoro a penas un par de horas más tarde. “Estamos convencidos que la calle no es un lugar para vivir. Contamos con una red de 45 Centros de Inclusión donde acompañamos a cada persona a rearmar su proyecto de vida. Allí tienen un lugar donde dormir, comer y bañarse. También son asistidos por profesionales como psicólogos, asistentes sociales y médicos como parte del camino de acompañamiento para lograr su reinserción laboral y que puedan salir adelante”, explicó en redes sociales el funcionario.

Allí tienen un lugar donde dormir, comer y bañarse. También son asistidos por profesionales como psicólogos, asistentes sociales y médicos como parte del camino de acompañamiento para lograr su reinserción laboral y que puedan salir adelante. — Gabriel Mraida (@gabimraida) April 25, 2024

“Gracias a la decisión política de Jorge Macri contamos con dos herramientas fundamentales: el protocolo de salud mental y el protocolo cero niños en calle. Con este último logramos reducir casi un 90% de los casos crónicos que había de niños en situación de calle”, añadió.

Temas Jorge Macri