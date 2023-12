escuchar

A un día de asumir, el nuevo jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (quien juró este jueves en la Legislatura junto a su vice, Clara Muzzio), adelantó que tendrá un “gobierno austero” y habló sobre las posibles subas en ABL. “La inflación nos golpea a todos”, indicó.

El exintendente de Vicente López se refirió a los ajustes que podría lanzar en los impuestos de la Ciudad y en un intento por no dar confirmaciones marcó: “Si podemos, vamos a hacer el esfuerzo para que no sea así”. Sin embargo, destacó que “hay que hacer las cosas de manera diferente”.

En diálogo con radio Continental, agregó respecto de la situación económica: “Yo no uso auto oficial, tengo chofer pero tengo mi propio auto, tampoco tengo gente alrededor. No sé si eso da vuelta las cosas, pero es un gesto”. Además, aseguró que el planteo será para todos los funcionarios de la Ciudad. “Es una manera de explicarle a la gente cuál es el momento”, insistió.

En su asunción, Macri afirmó ante la legislatura porteña que se necesita “recuperar orden” para así garantizar libertades. “No hay forma de gobernar evitando el conflicto, no hace falta buscarlo ni generarlo, pero la gente espera ejercer todas sus libertades: la de manifestar, sin dudas, pero también la de circular, estudiar, trabajar o simplemente pasear por esta ciudad de Buenos Aires“, expresó y dejó así un mensaje para las organizaciones sociales que usualmente llevan sus reclamos al centro de la Capital y complican el tránsito por esa zona. Durante la entrevista radial, volvió sobre el tema: no garantizó solucionar el problema de los cortes de forma inmediata pero advirtió que “desde el primer día se debe cumplir la ley”.

Asunción de Jorge Macri como jefe de gobierno de la ciudad dd Buenos Aires y toma de juramento del nuevo gabinete de gobierno. Le entrega el bastón de mando Horacio Rodriguez Larreta con la presencia de Mauricio Macri. Rodrigo Nespolo

Explicó además que necesita del apoyo de la Justicia. “Desterrar una cultura del caos no va a ser de un día para el otro, pero esa lógica de presión y extorsión que ha tenido de rehén a mucha gente se va a ir terminando”, destacó. Su declaración se da luego de que el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, anunciara una marcha para el próximo lunes, el día después de la asunción de Milei.

En este marco el sucesor de Larreta sumó: “Ahora van a volver luego de que estuvieran tres meses callados por la campaña”. Sin embargo, anticipó que su gabinete está trabajando en protocolos, proyectos de ley y coordinación con el gobierno nacional para evitar los cortes de calles. “El objetivo es evitarlos. La idea es que el compromiso que asumimos lo noten. Probablemente lleve algún tiempo desterrar la cultura del desorden, pero nuestra firmeza es desde el primer día”, dijo.

Por último, al referirse al operativo de seguridad que se montará en la Ciudad el domingo por la asunción de Milei, Macri destacó: “Por suerte está Patricia Bullrich”, en referencia al despliegue que harán las Fuerzas Federales. “Estamos coordinando con personal de Tránsito, de Defensa Civil, de Bomberos y del SAME”, añadió. También anticipó que habrá un sitio para 500 invitados que no pueden asistir al Congreso o a la Casa Rosada para que vean el acto a través de una transmisión. “Tenemos también la gala y la misa en la Catedral, así que son muchas actividades las que hay el domingo. Hay que ayudar al presidente que asume”, concluyó.

