escuchar

Jorge Macri y Clara Muzzio asumieron este jueves por la mañana como jefe de Gobierno porteño y vice. Desde la Legislatura, el dirigente de Pro dio su primer discurso como cabeza del Ejecutivo de la Capital y lo hizo con un dardo a los piqueteros que despliegan sus columnas por el centro, al advertirles que reconocerá el derecho a huelga pero también el de circular. Aclaró incluso que ese tema ya lo charló con el presidente electo, Javier Milei, y con la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de su misma fuerza.

En tanto, también anticipó que pedirá que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que obliga al gobierno nacional a devolver a territorio porteño los fondos de coparticipación que le recortó la administración de Alberto Fernández.

Jorge Macri juró como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Prensa

Tras una serie de agradecimientos a quienes lo votaron y a su familia, Macri -que en su alocución no nombró a Horacio Rodríguez Larreta, de quien fue hasta hoy ministro de Gobierno- aseguró que en esta etapa defenderá las transformaciones que hizo Pro durante los 16 años en la Ciudad e irá por más. “La gestión no vive de los éxitos del pasado. No necesariamente lo que fue una solución hace algunos años vuelve a serlo en el presente”, indicó.

Entonces marcó que se necesita “recuperar orden” para así garantizar libertades. “ No hay forma de gobernar evitando el conflicto, no hace falta buscarlo ni generarlo, pero la gente espera ejercer todas sus libertades: la de manifestar, sin dudas, pero también la de circular, estudiar, trabajar o simplemente pasear por esta ciudad de Buenos Aires ”, expresó Macri, que así dejó un mensaje para las organizaciones sociales que usualmente llevan sus reclamos al centro de la Capital y complican el tránsito por esa zona.

No fue solo eso. “De estas garantías he estado hablando con el pronto a asumir presidente Javier Milei y además con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Vamos a trabajar en equipo para garantizar esas libertades, las de todos”, remarcó el jefe de Gobierno, para así dejar en claro que buscará apoyo a nivel nacional en su intento de disuadir las marchas que originaron tensiones en la administración de Rodríguez Larreta los últimos años. Macri buscó resonancia tanto en Milei como en Bullrich, que tienen posturas duras contra los piqueteros.

Con la premisa de que la Legislatura debe ser “la casa de los acuerdos”, el mandatario sostuvo que su intención no es “disputar poder”, sino construir puentes y luego destacó que continuará con el reclamo por la coparticipación. “Representar a los porteños es defenderlos. Lo vamos a hacer reclamando que se cumpla el fallo de la Corte que ordena restituir los fondos de coparticipación que el gobierno saliente nos quitó en forma unilateral y contraria a la Constitución”, dijo en cuanto a un reclamo que inició su antecesor.

En materia de seguridad planteó que pondrá sobre la mesa el concepto de “reiterancia” en vez de reincidencia y sostuvo que su misión será “proteger la vida”.

Jorge Macri juró como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Prensa

Consideró también que lo más relevante que tiene la Ciudad “es el privado” y dentro de ese grupo incluyó a los emprendedores, a los que “sueñan con superarse” y a los que “logran subsistir pese a las condiciones adversas”. Sobre eso acotó: “Lo más importante que tiene esta ciudad es su gente y por eso necesitamos ayudarla. Una de las propuestas es la creación de una ventanilla única para la habilitación de actividades económicas, porque necesitamos quitarle el peso de encima al privado para que pueda generar empleo; porque si le va bien a la Argentina, le va a ir mucho mejor”.

Asimismo, en una búsqueda de imprimir cohesión, pidió a los legisladores trabajar en conjunto. “Desde hoy tenemos el honor y la responsabilidad de representar a los vecinos que nos pusieron acá. Les agradezco a quienes hoy terminan su mandato. Le deseo el mejor de los éxitos a mi equipo, muchos de los cuales vienen de la gestión que termina y que me acompaña de Vicente López”, destacó el jefe de Gobierno que antes fue intendente de ese municipio bonaerense.

“Espero estar a la altura del desafío”, dijo para cerrar. Luego se abrazó con los dirigentes de Pro que estaban en el estrado y se retiró.

LA NACION