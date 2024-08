Reclamo de Jorge Macri por los colectivos: “Si no hay subsidio, las empresas van a colapsar”

Escuchar

Luego de que el gobierno nacional anunciara que dejará de subsidiar las líneas de colectivos que no sean de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el jefe porteño, Jorge Macri, advirtió este miércoles: “Si no hay subsidio, las empresas van a colapsar”. La medida de Nación alcanza a 31 líneas de colectivos que realizan su recorrido dentro del perímetro de la Ciudad y el conurbano bonaerense, y se ejecutará por medio de la red SUBE, que dejará de ser solventada por el Estado nacional.

En el marco de una conferencia de prensa para lanzar el plan Ciudad Bilingüe, Macri aseguró que el Gobierno porteño seguirá subsidiando su parte (el 55%) pero que le pedirá a la administración de Milei que no retire la suya. “La Ciudad tiene la decisión de sostener la porción de su subsidio. Estamos hablando con Nación para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento en el que la gente no está en condiciones para absorber un aumento de esa magnitud”, marcó.

Fue en ese marco que indicó que la Ciudad conversará con Nación para que no quite el financiamiento. “Nosotros vamos a seguir haciendo el aporte que venimos haciendo y vamos a seguir dialogando política y técnicamente con el gobierno nacional para que no retire el subsidio”, dijo y pidió: “Tengamos una mesa de trabajo, eso se puede hacer en un mes. Podemos sentarnos y hacer una transferencia como corresponde. Si me pasás las potestades, tienen que ser completas”. “Es como que me digas ‘cuidame la casa’ pero no me des las llaves para hacerlo”, ejemplificó.

Red SUBE. Fernando Massobrio / LA NACION - Archivo

Y cerró con una advertencia: “Esperamos tener un marco de diálogo para que Nación no se retire del subsidio porque, como decía el presidente [Javier Milei], ‘la ley de gravedad existe’, y si no hay subsidio, las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar y ninguna de las dos cosas son buenas”.

La medida anunciada por la Secretaría de Transporte esta semana regirá a partir del 1° de septiembre. El titular de la cartera, Franco Mogetta, insistió a principios de agosto en que la Ciudad asuma las responsabilidades y los costos de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de su territorio. “De esta manera, desde septiembre, el Estado nacional dejará de gastar cerca de $7000 millones por mes” , aseguró.

Previo a las declaraciones de Macri este miércoles, la determinación de la gestión mileísta había sido criticada puertas adentro del Gobierno porteño. Según pudo saber LA NACION, desde la Ciudad consideraron que el Ejecutivo nacional debería definir las tarifas y el boleto de colectivo que, sin subsidios, deberían incrementarse. “No hay pensamiento mágico en esto; o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del gobierno nacional”, señalaron.

Además, sostuvieron que “más allá del recorrido que tengan, todas estas son líneas habilitadas y administradas por la Nación”. Y advirtieron: “Si la discusión fuera solo la ‘ubicación en el mapa’, entonces el Puerto debería ser de la Ciudad, o Aeroparque”. “Las realidades preexistentes a la autonomía de CABA deben discutirse todas, pero no se resuelven unilateralmente”, manifestaron.

De esta manera, el conflicto por los fondos entre Ciudad y Nación crece. La decisión del gobierno libertario de dejar de subsidiar las 31 líneas de colectivo se dio al mismo tiempo en el que la Ciudad anunció que se presentará ante la Corte Suprema para advertir que Nación no está pagando en forma automática el porcentaje de la coparticipación federal que fue quitado durante la administración anterior.

LA NACION