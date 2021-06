Jorge Macri habló sobre las candidaturas de Juntos por el Cambio y el futuro del expresidente

Jorge Macri, intendente del partido bonaerense de Vicente López y primo del expresidente, fue entrevistado por el periodista Luis Majul en LN+, y en el reportaje analizó los movimientos, alianzas y cruces hacia el interior de Juntos por el Cambio, de cara a las próximas elecciones legislativas y al cierre de listas, que tiene fecha para el próximo 24 de julio.

En este sentido, el jefe comunal fue tajante respecto del futuro de Mauricio Macri: “Es un error ‘jubilarlo’, tenemos que aprender de todos los que han tenido responsabilidades. Él sabe y conoce cosas que ninguno de nosotros comprende. Jubilarlo es desperdiciar ese capital imprescindible para reconstruir la Argentina. Mauricio tuvo un rol relevante, pero esto no significa necesariamente que tenga que ser candidato. Ahora, jubilarlo es irresponsable”.

A su vez, destacó el intendente que los dirigentes provinciales de Juntos por el Cambio no dejarán que les “impongan candidatos” desde la conducción del partido, porque -dijo- “esto no es 2015″. En este sentido, subrayó: “La mesa provincial de Juntos por el Cambio, en un acuerdo, definirá sus candidatos. Hay certezas de que María Eugenia Vidal no será candidata. Elegiremos quién nos representa mejor”.

Por otro lado, sobre las internas en el partido, explicó Jorge Macri: “La gente espera que la defendamos y que la representemos. No que nos peleemos por un cargo. Si nos intentan imponer candidatos, probablemente estemos obligados a ir a una PASO. Esa debería ser la última opción. Nosotros no imponemos desde la provincia de Buenos Aires candidatos en Córdoba o Entre Ríos. Es un pedido razonable de una fuerza política que tiene 58 intendentes. Pedimos que nos respeten”.

Respecto de la candidatura del médico Facundo Manes en territorio bonaerense, dijo que “es muy bueno que todas las fuerzas aporten figuras para llegar a un acuerdo” y que “es muy importante que la Unión Cívica Radical tenga candidatos de fuste, relevantes, que aporten cosas nuevas y distintas. Yo trataría de agotar las instancias de acuerdo y que la gente no nos vea peleando por un carguito”.

La intervención de Carrió

En la Unión Cívica Radical (UCR) apuestan a que el neurólogo Facundo Manes sea la figura de peso del partido para dar pelea por las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, dentro de la interna de Juntos por el Cambio(JxC), para las elecciones legislativas de este año. Su nombre recibió este domingo el visto bueno de la líder de la Coalición Cívica (CC)-ARI, Elisa Carrió, otra de las socias estratégicas del espacio opositor.

“Me alegra mucho que la UCR incorpore a Facundo Manes”, redactó Carrió en su cuenta de Twitter. “Ojalá acepte ser candidato, porque el futuro de la Nación está en las nuevas generaciones. Felicitaciones”, agregó la exlegisladora, quien a fines del año pasado había manifestado sus intenciones de competir como candidata a diputada en el distrito electoral más grande del país.

Bullrich y Vidal

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, aseguró que la indefinición de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien duda desde hace meses entre competir en la provincia o regresar a la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas, “no ayuda” a Juntos por el Cambio. Tras una cumbre entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Vidal y referentes de la agrupación La Territorial en Tigre, la exministra de Seguridad, quien pretende encabezar la lista de diputados nacionales de la coalición opositora en la Capital, cuestionó la actitud de la exmandataria. En sintonía con la visión de Mauricio Macri, Bullrich sostuvo que sería “natural” que Vidal liderara la boleta del espacio en Buenos Aires y sugirió que la exgobernadora no toma una decisión porque especula con su proyecto presidencial para 2023.

“Es natural que Vidal sea candidata en la provincia. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente no ayuda a lo que nosotros necesitamos en este momento que es tener a todos los grandes jugadores en la cancha, porque es una elección muy importante para nosotros”, dijo Bullrich en diálogo con Radio La Red. La posible vuelta de María Eugenia Vidal a la Ciudad de Buenos Aires para competir en las próximas legislativas podría suscitar el desembarco de alfiles de la exgobernadora en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. La mudanza política de Vidal, quien anunciaría su decisión cuando regrese de su viaje a EE.UU., provocaría un movimiento de fichas en la administración de Larreta, quien ya activó negociaciones para levantar el perfil político de su equipo con la mira en el sprint final de su carrera por la Casa Rosada.

El eventual regreso de Vidal al bastión de Pro, que refortaría la chance de una interna con Patricia Bullrich, generó una ola de trascendidos y de pujas internas en Uspallata. Ante la negativa de la exgobernadora de competir en el terruño bonaerense, Larreta quiere que su vicejefe, Diego Santilli, lidere la lista de candidatos de Juntos por el Cambio en la provincia. La posibilidad de que su número dos, quien está al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, libere su puesto abre una disputa por su silla. Por eso, durante los últimos días cobró fuerza la chance de que la cartera de Santilli se divida en dos y que Gustavo Ferrari, un dirigente muy cercano a Vidal, asuma como ministro de Justicia. El área de Seguridad seguirá en manos de Marcelo D’Alessandro, un funcionario de confianza de Santilli y Larreta.

