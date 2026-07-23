Jorge Macri: “No hay que descartar un acuerdo con LLA en la ciudad; el gran desafío es no volver al pasado”

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó hoy su intención de lograr un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para competir en las elecciones de 2027 en la ciudad de Buenos Aires.

El referente de Pro en el distrito ya blanqueó su deseo de pelear por un segundo mandato y busca un acercamiento con la Casa Rosada. “No hay que descartar un acuerdo con LLA en la ciudad; el gran desafío es no volver al pasado”, afirmó el primo del expresidente en diálogo con Radio Rivadavia.

Pese a que los libertarios envían señales de que no contemplan por ahora evaluar un entendimiento con Pro en la Capital, el jefe de gobierno consideró que deben hacer un “esfuerzo” para converger y evitar un eventual regreso del kirchnerismo.

“Tenemos una gran amenaza, que es volver al pasado. No podemos permitirnos cometer nuevamente ese error. Regresar al pasado es volver al kirchnerismo, al populismo, a un país que quedó devastado, con niveles de emisión e inflación descontrolados”, puntualizó el primo del expresidente Macri. Y agregó: “Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra”.

Jorge Macri busca un acuerdo con Milei en 2027 Soledad Aznarez

En ese contexto, Jorge Macri destacó que Pro y LLA tienen más coincidencias que discrepancias. Por lo tanto, propició que haya una instancia de diálogo para discutir un acuerdo electoral.

“Hay muchos puntos en común, puede haber algunas diferencias. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para evitar volver al pasado y que el estilo de vida del porteño sea afectado por el sistema de desorden y abandono del conurbano”, dijo.

“No lo vamos a permitir, como no permitimos las casas ocupadas ni manteros que hoy se habían naturalizado, y hoy no están más”, completó.

El alcalde puso como ejemplo de la buena sintonía entre Pro y LLA la aprobación de la ley antitrapitos en la Legislatura porteña. En las últimas horas, los legisladores que responden a Karina Milei redoblaron la presión: festejaron con ironía los últimos anuncios de la gestión de Pro y acusaron a Jorge Macri de “copiar” la agenda de los libertarios. En ese marco, le exigieron al jefe porteño que apoye la ley de bases para la Ciudad e impulse el cobro de la prestación sanitaria a extranjeros. “Bien, Jorge. De a poco se empiezan a parecer a LLA. Pero no alcanza con medias tintas: hay que ir a fondo”, señaló Nicolás Pakgojz, mano derecha de Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura. En la Casa Rosada también esperan que el jefe porteño ayude a suprimir las PASO a nivel nacional y elimine las primarias en la Capital. Hoy, Jorge Macri relativizó las chicanas de los lugartenientes de los Milei. “La ciudad se debía una ley antitrapitos hace tiempo. Es irracional que alguien pueda extorsionarte y amenazarte para cobrarte para estacionar en el espacio público. Hoy la tenemos. Podemos discutir de quién es más mérito esa ley o haber terminado los piquetes…Eso es bienvenido”, expresó. Y remató: “Competir sanamente para ver de quién fue la idea de algo que le vino bien a los porteños es secundario”.