Jorge Macri: “No hay que descartar un acuerdo con LLA en la ciudad; el gran desafío es no volver al pasado”
El jefe de gobierno porteño ratificó su deseo de lograr un entendimiento con los Milei en 2027; pidió hacer un “esfuerzo” para evitar el regreso del kirchnerismo
- 7 minutos de lectura'
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó hoy su intención de lograr un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para competir en las elecciones de 2027 en la ciudad de Buenos Aires.
El referente de Pro en el distrito ya blanqueó su deseo de pelear por un segundo mandato y busca un acercamiento con la Casa Rosada. “No hay que descartar un acuerdo con LLA en la ciudad; el gran desafío es no volver al pasado”, afirmó el primo del expresidente en diálogo con Radio Rivadavia.
Pese a que los libertarios envían señales de que no contemplan por ahora evaluar un entendimiento con Pro en la Capital, el jefe de gobierno consideró que deben hacer un “esfuerzo” para converger y evitar un eventual regreso del kirchnerismo.
“Tenemos una gran amenaza, que es volver al pasado. No podemos permitirnos cometer nuevamente ese error. Regresar al pasado es volver al kirchnerismo, al populismo, a un país que quedó devastado, con niveles de emisión e inflación descontrolados”, puntualizó el primo del expresidente Macri. Y agregó: “Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra”.
En ese contexto, Jorge Macri destacó que Pro y LLA tienen más coincidencias que discrepancias. Por lo tanto, propició que haya una instancia de diálogo para discutir un acuerdo electoral.
“Hay muchos puntos en común, puede haber algunas diferencias. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para evitar volver al pasado y que el estilo de vida del porteño sea afectado por el sistema de desorden y abandono del conurbano”, dijo.
“No lo vamos a permitir, como no permitimos las casas ocupadas ni manteros que hoy se habían naturalizado, y hoy no están más”, completó.
El alcalde puso como ejemplo de la buena sintonía entre Pro y LLA la aprobación de la ley antitrapitos en la Legislatura porteña. En las últimas horas, los legisladores que responden a Karina Milei redoblaron la presión: festejaron con ironía los últimos anuncios de la gestión de Pro y acusaron a Jorge Macri de “copiar” la agenda de los libertarios. En ese marco, le exigieron al jefe porteño que apoye la ley de bases para la Ciudad e impulse el cobro de la prestación sanitaria a extranjeros. “Bien, Jorge. De a poco se empiezan a parecer a LLA. Pero no alcanza con medias tintas: hay que ir a fondo”, señaló Nicolás Pakgojz, mano derecha de Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura. En la Casa Rosada también esperan que el jefe porteño ayude a suprimir las PASO a nivel nacional y elimine las primarias en la Capital. Hoy, Jorge Macri relativizó las chicanas de los lugartenientes de los Milei. “La ciudad se debía una ley antitrapitos hace tiempo. Es irracional que alguien pueda extorsionarte y amenazarte para cobrarte para estacionar en el espacio público. Hoy la tenemos. Podemos discutir de quién es más mérito esa ley o haber terminado los piquetes…Eso es bienvenido”, expresó. Y remató: “Competir sanamente para ver de quién fue la idea de algo que le vino bien a los porteños es secundario”.
En la entrevista radial, Jorge Macri dijo que la relación con su primo está “muy bien”. “Hablamos habitualmente, me lo crucé ayer, la semana que viene tenemos reunión de gestión. Veremos temas de ciudad, de reforma del Estado, baja de impuestos, desregulación”, comentó.
Según Jorge Macri, su primo lo ayuda a pensar. “Tiene experiencia, tiene rol muy importante en el Pro, con el próximo paso”, indicó.
Después de la dura derrota que sufrió Pro en los comicios porteños del 18 de mayo de 2025 -salió victorioso Manuel Adorni-, Jorge Macri intentó acercar posiciones con los Milei. Evitó criticar o confrontar con el Gobierno -ni siquiera reclamó la renuncia de Adorni, por el escándalo en torno a sus bienes- y se mostró alineado con las políticas del oficialismo nacional. En el terreno discursivo, el jefe porteño optó por exhibir mano dura y apuntalar su agenda de “orden” y “control del espacio público”.
En los festejos por el 25 de mayo pasado, Milei escenificó un acercamiento con Jorge Macri. Lejos de ignorarlo, como había ocurrido en 2025, el Presidente caminó hasta el lugar donde estaba apostado el jefe de gobierno porteño y le dio un abrazo. En la celebración por el 9 de julio, Milei volvió a dedicarle un gesto afectuoso. Se acercó a Jorge Macri cuando el dirigente de Pro le daba la mamadera a su hijo. “Felicitaciones”, le dijo Milei, mientras acariciaba con su mano la cabeza de Vito. La imagen fue difundida por el jefe de gobierno en su cuenta de la red social “X”. En la sede de Parque Patricios se entusiasmaron con esos gestos del Presidente.
- 1
- 2
Más desregulación: el Gobierno prepara un nuevo paquete de reformas en áreas sensibles de la economía
- 3
El municipio de San Pedro no puede pagar aguinaldos a sus empleados y se activó un paro de 48 horas
- 4
Violento enfrentamiento entre piqueteros y las fuerzas de seguridad en protestas contra el Gobierno por la baja de un plan social