Las causas de la AFA siguen frenadas en la Argentina, envueltas en maniobras procesales

Mientras en Estados Unidos un grupo de fiscales recaba información sobre el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las investigaciones sobre los máximos responsables de la entidad están prácticamente paralizadas en la Justicia argentina.

En los tribunales atribuyen a los operadores que responden a Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, las idas y vueltas procesales para demorar las investigaciones.

Durante seis meses se desplegó una maniobra para concentrar todas las causas en el juzgado de Alejandro González Charvay, de Campana, cercano al peronismo. Todo comenzó a fines del año pasado. Primero, el magistrado pidió correr al juez Marcelo Aguinsky, que venía avanzado con medidas de prueba. Contó con el apoyo del camarista Alberto Lugones. A partir de ese momento, Charvay anexó otras causas sensibles que rozaban los intereses de la AFA.

El primer trofeo fue una causa que tenía el juez federal Luis Armella, que allanó la causa del empresario Javier Faroni y las sedes de la AFA. De esa manera se consiguieron los contratos con la empresa TourProdEnter que le permitieron recolectar al menos 30% de los ingresos de la AFA en el exterior, casi sin controles.

El juez de Campana también absorbió la causa de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón pidió las detenciones de Tapia y Toviggino yanalizó en profundidad el entramado de sociedades del tesorero de la AFA. En cambio, no pude quedarse con la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscalSilvana Russi en el fuero penal ordinario. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos.

La maniobra tambaleó un día antes del comienzo del Mundial. La Cámara en lo Penal Económico decidió que el expediente de la mansión, que se transformó en una esponja para absorber al resto, pase de “manera urgente” a la jueza María Verónica Straccia, con buenos antecedentes.

La Cámara fue contundente al momento de evaluar el desempeño de Charvay. “Hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”, dijo el tribunal.

El traspaso se demoró durante el Mundial de fútbol y ahora quedó en suspenso con la última decisión de la Cámara de Casación, justo antes del comienzo de la feria. La decisión de abrir el recurso de queja y analizar el caso fue de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Ese mismo tribunal había determinado hace muy poco que la decisión sobre la competencia debía tomarla la Cámara en lo Penal Económico. Algo cambió en el medio.

El fallo volvió a sembrar dudas sobre todo el proceso.

Causa Vialidad Audiencia en la Cámara de Casación Penal Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. El fiscal Mario Villar y los abogados de Cristina Kirchner Carlos Beraldi y Ari Llernovoy Nicolás Suárez

En paralelo, el empresario Javier Faroni, que recaudó casi US$300 millones en Miami por orden de la AFA, puso en marcha una nueva jugada para intentar invalidar el contenido de los discovery otorgados por dos jueces de Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias reveladas por LA NACION el 28 de diciembre pasado.

Los movimientos en Estados Unidos son los más temidos por los acusados.

Perugia Faroni gentileza

TourProdEnter le pidió a los mismos jueces que hicieron lugar a los discovery que prohíban la utilización de su contenido para las causas penales en curso en nuestro país. En el derecho estadounidense se la conoce como una “protective order” u orden de protección.

El argumento legal es que esos discovery habían sido pedidos por el empresario Guillermo Tofoni para presentarlos en una causa comercial contra la AFA. Un juez del estado de Georgia hizo lugar al pedido pero solo respecto al Synovus Bank, uno de los cinco bancos que accedieron a entregar las transferencias.

¿Cambia algo? El fiscal Diego Velasco, titular de la PROCELAC, ya dijo que las pruebas se pueden obtener de manera directa.

Por las maniobras judiciales también se trabó el expediente que tiene un pedido de detención impulsado por un fiscal federal de Santiago del Estero. En esa causa se analizó en profundidad el entramado de sociedades de Toviggino y hasta los vuelos privados del tesorero. Si la investigación avanza, aparecerán datos incómodos como el vuelo que compartió en julio de 2021, desde Miami a Buenos Aires, junto al empresario de los seguros Jorge Giani y su mujer, funcionaria de la Corte Suprema.

El único expediente que avanzó a un ritmo sostenido es el que lleva adelante el juez Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino están procesados por evasión. Los defensores apuestan a revertir el resultado en la Cámara de Casación. Hasta ahora perdieron en todas las apelaciones.