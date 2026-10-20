Jorge Macri respaldó la detención de los metrodelegados en medio de una protesta del subte

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri respaldó este martes la detención de tres metrodelegados en medio de una protesta en la estación de la Línea B Rosas que denunciaba la tercerización de tareas de mantenimiento.

“Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión, las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.

El posteo de Macri X

Los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs), encabezados por el referente sindical Sebastián Carrizo, abrieron este martes los accesos de emergencia para habilitar el paso gratuito de los pasajeros. Esa medida de protesta se llevó a cabo como reclamo por una supuesta tercerización de servicios que la organización asegura pertenecen a los trabajadores de mantenimiento.

Ante la denuncia, la fiscalía a cargo de Natalia Pla solicitó la detención del empleado involucrado por desobediencia, quien estuvo atrincherado en una oficina del lugar. Cuando los efectivos intentaron llevar a cabo esta medida, otros representantes de la comisión directiva del gremio impidieron la actuación policial: el referente Claudio Dellecarbonara y el delegado Facundo Heredia intervinieron para frenar el procedimiento.

Durante el despliegue del operativo, Carrizo estuvo atrincherado dentro de una de las oficinas del personal, mientras que las fuerzas de seguridad arrestaron a Dellecarbonara y a Heredia.

Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estacion Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio. pic.twitter.com/ZcK6SAfjnh — Claudio Dellecarbonara (@Claubonara) October 20, 2026

Ambos referentes fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación Norte, ubicado en el barrio de Chacarita, y más tarde, puestos a disposición de las autoridades judiciales para la evaluación de sus antecedentes. Se dispuso también la detención del secretario general del sindicato, Néstor Segovia, imputado por agredir a los agentes de seguridad durante los forcejeos registrados en el lugar.

Frente a la escalada de las actuaciones judiciales, la conducción gremial resolvió la paralización total del funcionamiento del Subte.

En este marco, Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad de la Ciudad, sostuvo en diálogo con LN+ que las fuerzas esperan la orden de la Justicia para ejecutar la detención de Sebastián Carrizo, quien todavía se encuentra atrincherado. Desde la fuerza porteña informaron a LA NACION que “personal de la División Subtes de la Policía de la Ciudad detuvo a metrodelegados que realizaban una medida gremial en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B mediante la apertura de molinetes y puertas de emergencias”.