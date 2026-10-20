Paro total en las seis líneas de subte tras la detención de tres metrodelegados en una protesta

Hay un paro total en las seis líneas de subte de la ciudad de Buenos Aires esta mañana tras una medida de fuerza adoptada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) por la detención de tres metrodelegados en medio de una protesta en la estación de la Línea B Rosas que denunciaba la tercerización de tareas de mantenimiento.

“Nos declaramos en estado de alerta, exigimos el cese inmediato de este accionar y advertimos que, de persistir esta situación, la empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz”, expresaron desde la organización con un comunicado.

El comunicado de la asociación gremial

Fue allí que denunciaron “la presencia de empresas tercerizadas realizando tareas que son propias de los compañeros de mantenimiento”, lo que desató el conflicto.

Desde el gremio sostienen que se trata de una violación al convenio de trabajo, una contratación ilegal y una decisión que busca “emparchar” la falta de personal vigente en la empresa encargada del funcionamiento.

Los incidentes ocurridos en una estación

Fue en medio de la protesta que se registraron incidentes en una estación del subte, donde la Policía de la Ciudad detuvo al referente de AGTSYP Claudio Dellecarbonara.

Desde la fuerza porteña informaron a LA NACION que “personal de la División Subtes de la Policía de la Ciudad detuvo a metrodelegados que realizaban una medida gremial en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B mediante la apertura de molinetes y puertas de emergencias”.

Los delegados del subte tomaron una medida de fuerza sorpresiva: paro total en las 6 líneas

El operativo se desencadenó tras la apertura de los accesos de emergencia como señal de protesta. Ante la denuncia, la fiscalía a cargo de Natalia Pla solicitó la detención del empleado involucrado, quien estuvo atrincherado en una oficina del lugar.

Durante el procedimiento, los dirigentes gremiales Claudio Dellecarbonara y Sebastián Carrizo intervinieron en el lugar y la fiscal dispuso que también sean detenidos por interrumpir un servicio que fue declarado como esencial en junio pasado por el gobierno porteño.

Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estacion Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio. pic.twitter.com/ZcK6SAfjnh — Claudio Dellecarbonara (@Claubonara) October 20, 2026

“Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estación Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio”, denunció, minutos antes, Dellecarbonara en redes sociales.

Todas las líneas se encuentran interrumpidas por medida de fuerza gremial. — Emova - Concesionario del Subte de Buenos Aires (@Emova_arg) October 20, 2026

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