Jorge Macri, sobre los incidentes en el Congreso: “Si mataban a alguien, no les hubiese importado”

A un día de la aprobación de la Ley Bases en el Senado y los incidentes en la Plaza de los Dos Congresos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, señaló en diálogo con LN+ que los incidentes estuvieron planeados y que “ayer no hubo manifestantes, hubo terroristas, golpistas y delincuentes”. En ese sentido agregó: “Si mataban a alguien no les hubiese importado”.

“Lo de ayer fue un antes y un después para estos violentos porque les demostramos que no van a poder frenar el debate de una ley”, comentó Macri duarnte la entrevista y continuó: “Ayer no hubo manifestantes, hubo terroristas, golpistas y delincuentes. No fueron a manifestarse, fueron a generar el caos, lastimar y agredir. Si mataban a alguien no les hubiese importado. Cuando jugás como ellos a prender fuego cosas estás poniendo en riesgo la vida de alguien” .

En cuanto a los incidentes, el alcalde porteño remarcó que los incidentes estaban organizados y explicó: “Todos los incidentes de ayer estaban organizados. No es casualidad que hayan atacado el móvil de Cadena 3. ¿Ustedes creen que se lo hubiesen hecho a un medio kirchnerista?” .

Por otra parte, Macri aseguró: “Me parece muy relevante que esta causa la haya tomado la Justicia Federal en el marco de un hecho institucional porque ahora no hay tutía. Hay prisión preventiva porque agredieron”. Además, indicó sentenció: “Son una manga de hijos de puta y delincuentes tremendos que quieren esto”.

SON DELINCUENTES, HICIERON UN DESASTRE, VAN A TENER QUE PAGARLO



Entre reparaciones y limpieza, los destrozos que le hicieron a nuestra ciudad cuestan $ 278 millones. Veredas rotas, cordones, contenedores, tachos de basura, luminarias, bicicletas, bancos de plazas rotos,… pic.twitter.com/drAtxTxJwX — Jorge Macri (@jorgemacri) June 13, 2024

