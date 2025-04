El gobierno de la Ciudad respondió a las críticas de Milei a los Macri

Las críticas del presidente Javier Milei contra el macrismo fueron tildadas como “exageradas y falsas” desde el gobierno porteño. Luego de la fuerte réplica que hizo el lunes por la noche el exmandatario y titular del partido, Mauricio Macri, llegó la respuesta de la Ciudad a través de la vocera Laura Alonso, también candidata a legisladora por el oficialismo local.

El lunes, Milei acusó a los primos Macri de haberle hecho una “traición por la espalda” cuando contrataron al estratega catalán Antoni Gutiérrez-Rubí para asesorar a Pro en la campaña para la Legislatura, ya que en las presidenciales de 2023 había trabajado para Sergio Massa. Así también indicó que por culpa del jefe de Gobierno, Jorge Macri, que anticipó la elección para el 18 de mayo, no se logró una confluencia con La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad. “Si yo digo ‘vamos todos juntos o nada’ y usted desdobla está diciendo: ‘Yo quiero cuidar mis negocios en la Ciudad‘“, arremetió el Presidente y se quejó también porque, de acuerdo a su visión, desde el partido amarillo están ”demonizando" a su hermana, la secretaria general, Karina Milei.

“Me parece que es un poco exagerado, además de que es falso”, sostuvo este martes por la mañana la vocera Alonso, ante la catarata de críticas de parte del Presidente.

Los hermanos Milei Ricardo Pristupluk

Asimismo, planteó en Radio Rivadavia que Pro trabaja con los porteños desde que Mauricio Macri fue jefe de Gobierno, en los inicios de la fuerza, y que junto a los vecinos de la Ciudad encontraron “soluciones concretas” para mejorarles la vida, como obras hidráulicas, de transporte y la simplificación de trámites.

Entonces, marcó sobre estos “negociados” que les achacó Milei: “En todos estos años de trabajo de Pro no ha habido una sola investigación ni un solo proceso, ensuciar de esa manera el debate público… Quizás no está bien informado, es el punto que marcaba Mauricio Macri, hay que cuidar la palabra presidencial porque en un país como la Argentina es algo que está mirando todo el mundo, no solo los porteños, que vamos a votar legisladores el 18 de mayo, que van a la Legislatura, no gobiernan; expresan los valores de los porteños, pero no es una elección ejecutiva".

“La que le dice que no a Pro es Karina”

Siempre en tándem con Macri, Alonso destacó los aportes que Pro hizo en el Congreso para que pudiera avanzar la gestión de Milei y consignó que esto no va a cambiar a pesar de las discusiones entre ambos espacios.

Asimismo, volvió a cargar contra Karina Milei y la responsabilizó de que las dos vertientes no hayan llegado a entendimientos donde hay votaciones. “Pro siempre tiene voluntad de acordar cuando hay un temario y buenas ideas sobre la mesa. Nadie levantó el teléfono para sentarse a tomar un café con los actores de Pro en las distintas provincias. Se reunieron, se sacaron dos fotos; ahora, no hay acuerdo en la provincia de Buenos Aires, por eso nos preocupa que al Presidente lo informen mal. Delega las cuestiones políticas en su armadora, su hermana, Karina Milei, que se sacó dos fotos, pero no hay un acuerdo entre partidos, conocido, con un temario“, planteó la vocera porteña para dar de baja que ya se haya llegado a un pacto luego de la postal que difundió la semana pasada la hermana del Presidente junto a Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, todos de Pro y de alta sintonía con la Casa Rosada.

“Ya hubo cierres en siete provincias y LLA eligió no hacer alianza con Pro, es una decisión de su armadora, Karina Milei, que maneja la política de LLA. No hay ningún acuerdo, hay dos fotos, con el siguiente antecedente: en siete provincias, incluida la Ciudad, LLA de Karina Milei dijo no a Pro. La que le dice que no a Pro es Karina”, insistió Alonso.

Esto luego de que Milei planteara: “Están demonizando a mi hermana de una manera injusta. ¿Yo desdoblé las elecciones? No, lo hizo Jorge Macri. Si vamos divididos, es por su culpa. No hay voluntad de cambio en la Ciudad. Ellos dicen que querían acordar. ¿Saben cómo? Ellos ponían cuatro legisladores y nosotros, uno. ¡No me corran con los eufemismos porque hablo y digo las cosas que hicieron! Esa propuesta parece una cargada. Hoy LLA es mucho más poderosa que Pro".

LA NACION