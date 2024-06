José Alperovich pidió que lo saquen de la cárcel, después de la primera noche en el penal de Ezeiza

Escuchar

El exgobernador José Alperovich presentó hoy un pedido de excarcelación después de la primera noche que pasó en la cárcel de Ezeiza, condenado por haber abusado sexualmente de su sobrina segunda y exsecretaria. Así lo informó el fiscal del juicio, Sandro Abraldes, que trabaja ahora en su dictamen para pronunciarse sobre el pedido.

Anoche, la decisión de la detención “inmediata” fue, para Alperovich, un golpe tan duro como la condena misma. Él y sus defensores creían que incluso si el juez fallaba en su contra, regresaría a pasar la noche a su departamento de Puerto Madero. El escenario de ir a la cárcel no era algo esperado.

El principio de inocencia no cae con un veredicto adverso mientras esa condena no esté firme. Y el camino de un fallo para adquirir firmeza puede llevar años. Si el juez Juan Ramos Padilla no hubiera dispuesto anoche la “prisión preventiva” de Alperovich, es posible que él nunca hubiera pisado una cárcel: el 13 de abril próximo, el exgobernador cumplirá 70 años y a esa edad ya puede pedirle al juez que le conceda la prisión domiciliaria (es decisión del magistrado si le da ese beneficio o no). En el entorno de Alperovich dicen que tiene problemas de salud

José Alperovich se pone el sobretodo, justo antes de que el Servicio Penitenciario lo lleve a la cárcel de Ezeiza Hernán Zenteno - LA NACION

Ramos Padilla no dio a conocer los fundamentos de su fallo, pero está claro que consideró que, de quedar en libertad mientras se definen los recursos, Alperovich podría haberse fugado. Para el juez no eran garantía suficiente otros métodos tales como retenerle el pasaporte, obligarlo a presentarse periódicamente en los tribunales o colocarle una tobillera electrónica.

Ramos Padilla dispuso entonces que Alperovich cumpliría prisión preventiva y ordenó, a las 20:10 de ayer, “su traslado inmediato a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal”, que fue la cárcel de Ezeiza. “Proceda, señor comisario Brignas, sin ninguna situación de degradación”, le dijo el juez al policía que tenía a su cargo la custodia del exgobernador. A las 21:09, agentes del Servicio Penitenciario Federal que cortaban la calle Paraguay, frente a los tribunales, lo subieron esposado a una camioneta y se lo llevaron.

Sandro Abraldes, fiscal de juicio que llevó adelante la acusación, dijo hoy a Radio Con Vos que difícilmente Alperovich aspire a que Ramos Padilla, que ayer ordenó detenerlo, hoy lo excarcele.

“La querella presentó un pedido de excarcelación. Supongo que no contará con el que juez deshaga lo que hizo ayer, así que supongo que tienen interés en provocar la instancia de revisión”, consideró. Para el fiscal, la estrategia del exgobernador apunta a llegar cuanto antes a la Cámara de Casación -que revisará lo que decida el juez-, para que ese tribunal sea el que lo deje esperar la etapa de los recursos en libertad.

