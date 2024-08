José Glinski, el novio de Tamara Pettinato, habló de los videos en la Casa Rosada y apuntó a una “vendetta política”

Escuchar

En medio del escándalo que involucra al exmandatario Alberto Fernández con Tamara Pettinato, luego de la difusión de varios videos de ella dentro del despacho presidencial en la Casa Rosada, el novio de la panelista, el diputado nacional de Unión por la Patria, José Glinski, defendió a su pareja, le quitó el peso de la responsabilidad por esas imágenes y habló de una supuesta “vendetta política”.

“Para mí es difícil correrlo de lo personal porque el video de Tamara [Pettinato] aparece envuelto en algo que no tiene nada que ver. Me da la sensación de que hay un degradamiento de la calidad institucional que permite que cualquier causa que se tramite pueda ser operada a través de los medios de comunicación”, opinó el legislador en Futurock. “Hay un trasfondo de ciertas cuestiones que explican que el hecho está siendo utilizado como vendetta política”, agregó.

A su entender, la difusión de las imágenes en las que se ve al exmandatario -imputado por lesiones y violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez- con Pettinato “puede aportar a la intención de manchar la figura del expresidente”.

Al ser consultado sobre por qué alguien se vengaría con esos videos, Glinski dijo: “Me da la sensación de que hay un grupo que de gente que se mando una cagada y van a tratar de taparlo y de encontrar un responsable”. “Se encontraron con ese video y sirvió a los efectos de poder pasar un mensaje. Veo una fuerte política de amedrentamiento de parte de algunos sectores de poder hacia cualquier oposición que emerja o amenaza a determinados privilegios”, agregó el diputado.

Sobre Tamara Pettinato, su pareja, la calificó como “una mina fuerte” “[Proviene] de una familia conflictiva, con sucesos fuertes, en donde todos los integrantes tienen horas de aire y presencia en los medios”, dijo y marcó: “Tiene un temple de hierro; es víctima de una operación enorme, de una campaña de hostigamiento. No sé si hubo momentos de semejante virulencia y ataque como los que vivimos ahora”.

José Glinski, el novio de Tamara Pettinato, habló de los videos en la Casa Rosada y apuntó a una “vendetta política” Instagram

Pettinato recibió fuertes críticas, entre ellas de Javier Milei. “Error tipo 2: consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos. Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el Sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se sentaron ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy. Vergüenza es poco”, escribió días atrás el Presidente en sus redes sociales.

Las primeras palabras de Tamara Pettinato tras los videos

Después de la difusión de los videos, la panelista de varios programas, entre ellos, Bendita, se ausentó de la radio y la televisión hasta este último viernes, cuando regresó a la emisión que conduce Beto Casella.

“Estábamos por salir al aire y me vino a decir Leo [González], nuestro productor, que había un video dando vueltas. Yo primero pensé que era un chiste de él, y cuando me lo mostró, me quedé un rato abajo, en el camarín, viendo qué hacíamos. No entendía qué estaba pasando, ni qué video era, porque no era un video que yo tuviera. No podía salir al aire en medio de esa crisis”, fue lo primero que dijo Pettinato al dar detalles de cómo se enteró de la filtración de las imágenes.

El regreso de Tamara Pettinato a Bendita: “No sabía qué estaba pasando ni qué video era”

“Entiendo que eso efectivamente quedó en un celular que manejaba el nene [Francisco, el hijo del expresidente Fernández y Yañez], dicen, pero que Fabiola, enferma de celos, no solo por Tamara sino por otras chicas —porque ya se desprende del expediente que el hombre se desató eróticamente y andaba correteando a cualquiera— lo hace trascender. ¿Vos tenés el mismo dato?”, le preguntó Casella.

Sorprendida Tamara explicó: “Sí. A mí me dijeron eso y es lo que dijo la misma Fabiola cuando dio una entrevista. Dijo que ella encontró esos videos, pero que no sabe cómo llegaron a los medios. Estos videos no son parte de la causa. Están uniendo dos cosas distintas. Mis videos no están en ninguna causa; por eso, no se podrían haber filtrado, sino que alguien los mandó”.

“Se haya filtrado como se haya filtrado, entiendo que es algo de lo que va a hablar todo el mundo y me la banco, porque trabajando en el medio sé que esas cosas suceden… Si no, tengo que ir contra cada uno de los que pasó el video, en imágenes en las que aparezco solo yo y sin mi consentimiento. Entiendo que funciona así, y si lo mandó ella o quien sea, no me enoja”, indicó la panelista.

