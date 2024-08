El regreso de Tamara Pettinato a Bendita: “No sabía qué estaba pasando ni qué video era”

Escuchar

Tras su reaparición en Final feliz, el programa que conduce junto a Nazareno Casero, Tamara Pettinato volvió este viernes a ocupar su lugar en Bendita. “Apareció Tamara!”, rezaba el videograph al inicio del envío capitaneado por Beto Casella, dejando en claro que su presencia tendría un tono mucho menos solemne que aquel descargo, mirando a cámara, con el que había comenzado anoche, a las 23, el ciclo de Blender.

“Antes que periodista, actriz y columnista de un programa televisivo es madre. Y tiene que salir a hacer tres o cuatro laburos hoy, contrariamente a lo que la gente piensa, por tener algún vínculo con la política argentina, no está salvada ni mucho menos, y nos consta. Lo que ha hecho, lo asume; lo que se ha interpretado, lo cuenta. Ya habló, en el streaming y en la radio y lo que quiera contar, lo contará ahora”, señaló en conductor.

Y, antes de cederle la palabra a la panelista, indicó: “Nosotros tuvimos una situación... Esto explotó a las 20.20 (el jueves pasado) y no hay un manual sobre cómo se manejan estas cosas... Se trata de tener sentido común y del principio de cuidar al compañero, pero también el público que nos ve cada noche quiere saber qué está pasando con alguien que trabaja en este programa”.

“Vamos a ir mostrando lo que fue apareciendo en pantallas y, cada 10 o 15 minutos le podemos ir preguntando si quiere decir algo. Si no quiere, no se la obliga, como tampoco se la obligó a hablar acá. Yo en algunos móviles lo dije, 8 de cada 10 conductores dirían: “Querida, hablá acá, rompé el silencio acá”. Tamara es testigo de que yo le dije: ‘Hacé lo que creas más conveniente para tu salud, lo que te parezca. A mí no me molesta para nada que hables en otros programas”, continuó Casella.

Y entonces, sí, Pettinato dio algunos detalles de cómo se enteró de la filtración de los videos: “Estábamos por salir al aire y me vino a decir Leo [González], nuestro productor, que había un video dando vueltas. Yo primero pensé que era un chiste de él, y cuando me lo mostró, me quedé un rato abajo, en el camarín, viendo qué hacíamos. No entendía qué estaba pasando, ni qué video era, porque no era un video que yo tuviera. No podía salir al aire en medio de esa crisis”.

Casella, entonces, le preguntó si tenía el dato de que las imágenes estaban dando vueltas, y ante la respuesta negativa, afirmó: “Entiendo yo que eso efectivamente quedó en un celular que manejaba el nene [Francisco, el hijo del expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yánez], dicen, pero que Fabiola, enferma de celos, no solo por Tamara sino por otras chicas —porque ya se desprende del expediente que el hombre se desató eróticamente y andaba correteando a cualquiera— lo hace trascender. ¿Vos tenés el mismo dato?”.

Sorprendida por la pregunta, Tamara explicó: “Sí. A mí me dijeron eso y es lo que dijo la misma Fabiola cuando dio una entrevista. Dijo que ella encontró esos videos, pero que no sabe cómo llegaron a los medios. Estos videos no son parte de la causa. Están uniendo dos cosas distintas. Mis videos no están en ninguna causa; por eso, no se podrían haber filtrado, sino que alguien los mandó”.

“Se haya filtrado como se haya filtrado, entiendo que es algo de lo que va a hablar todo el mundo y me la banco, porque trabajando en el medio sé que esas cosas suceden... Si no, tengo que ir contra cada uno de los que pasó el video, en imágenes en las que aparezco solo yo y sin mi consentimiento. Entiendo que funciona así, y si lo mandó ella o quien sea, no me enoja”, indicó la panelista.

La siguiente pregunta de Casella tuvo que ver con las versiones que indican que la periodista tenía un contrato con el Estado, algo que ella desmintió tanto en el descargo que realizó en sus redes antes de su reaparición pública como en el discurso que brindó el jueves por la noche en Blender. “No, mi contrato no era con el Estado, sino con una consultora que me llamó para presentar lo que en su momento eran Precios Justos. Fue un trabajo de un día y con un pago que no fue el monto que están diciendo, ni fue en dólares. No me convocó el Gobierno ni me recomendó nadie. Eso fue lo que más me molestó que digan: que tenía contratos con el Estado, que me hice millonaria o que tuve beneficios. También dijeron que fui por mi hermano. Nada de eso es verdad”, aseguró Pettinato.

Sobre su presencia en la Casa Rosada el día en el que fueron grabados los videos, Tamara recordó: “Ese día fui con cuatro personas más, un camarógrafo, tres productores, a grabar una entrevista para un documental chino que estaba haciendo mi exmarido. Él estaba haciendo un documental y me preguntó si quería hacer las entrevistas.

“Escuché que cuestionaban por qué yo no aparezco en cámara y si están las entrevistas que les hice a Alberto, a Juan Pablo Cafiero, a Matías Kulfas y a mucha gente del gobierno... Mi tarea era hacer el contacto y las entrevistas. Ese día fui con cuatro personas y me quedé a almorzar después de entrevistar a Alberto. Yo tenía un vínculo con él de confianza. De hecho, en el video se ve, no voy a negarlo. Me dijo: ‘Si tenés tiempo, quedate y almorzamos’, porque él siempre almorzaba con alguien. Y me quedé, pero no fue algo secreto ni entré por la ventana... Fui y está registrado el ingreso y la salida. Y no fue en pandemia, que eso era lo que quería que quedara claro; fue en 2022″.

“¿Hablaste con él después de la filtración de los videos?”, quiso saber el conductor. Y cuando Pettinato le respondió afirmativamente, aventuró: “¿Puede ser que él te haya dicho que cuentes toda la verdad, es decir, que no pasó nada?”. “Más que nada hablamos porque yo quería saber qué estaba pasando, porque no sabía ni qué video era”, explicó la panelista. Y agregó: “Cuando me lo mostró Leo, no escuchaba el sonido y no sabía qué era. Sí, hablé y me dijo que contara la verdad. Y la verdad es esta”.

Su compañera de panel, Edith Hermida, le preguntó si consideraba que este episodio formaba parte de su vida privada, a pesar de estar involucrado un primer mandatario y de haber ocurrido en la Casa de Gobierno. “Y, más o menos, porque si todo lo que un presidente hace en su despacho tiene que ser público, pondrían cámaras. Las conversaciones que tienen ahí adentro pueden ser personales. El presidente actual también; si come con alguien con quien tiene confianza, no es pública esa charla. Mi imagen diciendo lo que digo en el video, no tiene que ser público”.

“Nada es ilegal de lo que se ve en el video, pero para la gente es algo desagradable de ver. Por supuesto que la responsabilidad es de quien era el primer mandatario en ese momento... Es un tipo que tiene la responsabilidad de manejar un país en crisis, en llamas, como estaba en ese momento, y está de joda, beboteando”, observó Casella. Y quiso saber: “¿Esa relación de amistad que vos decís que tuviste o tenés se terminó? Porque vos anoche dijiste que en esta historia había un solo villano y no eras vos”.

“A lo que me referí es que toda la semana me pusieron a mí en el foco. Mezclaron la causa por violencia de género que él tiene abierta con mis videos. Y son dos cosas distintas que se filtran en el mismo momento. Por eso me acusaban a mí de haber estado en esa situación o de haberla generado. Y lo que dije es que no apuntaran a mí como la villana de la situación. Por supuesto que entiendo a la gente a la que la enoja el video, o que le molesta ver esa situación, pero no tiene nada que ver con lo otro. Si quieren señalar un culpable, no soy yo. No es que se quebró la amistad; dije eso para que me saquen a mí de ese lugar”, expresó Pettinato.

LA NACION

Temas Tamara Pettinato