José Luis Espert llamó “basura humana” a Alberto Fernández y pidió que se difundan sus videos

Luego de que el expresidente Alberto Fernández pidiera que se les prohíba a los medios de comunicación y a Google, Facebook, X y Yahoo difundir sus fotos y videos íntimos, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert criticó este martes al extitular del Ejecutivo y pidió que se difundan las grabaciones. “Hay que prenderlo fuego”, aseveró.

Fernández está en el centro de la polémica por la denuncia por violencia de género realizada por su expareja Fabiola Yañez y por la difusión de videos con la columnista Tamara Pettinato. En ese marco, Espert calificó al exmandatario como una “verdadera basura humana” por “usar la Quinta de Olivos y la Casa Rosada como burdel”.

“Uno ve impresentables como Alberto Fernández o Tamara Pettinato o la misma Fabiola Yañez, que me he solidarizado con ella por la denuncia de violencia de género, pero condeno que no haya pedido disculpas al pueblo argentino porque ella se benefició mucho de la cuarentena de su exmarido. La Casa Rosada estuvo convertida virtualmente en un prostíbulo por esta persona, que siempre supimos que era una basura. Sabemos hace rato de quién estamos hablando”, insistió el diputado en diálogo con LN+.

Sobre el pedido de Fernández para que no se difundan sus videos en internet, Espert redoló la apuesta. “Para que estas cosas no vuelvan a ocurrir hay que prenderlo fuego a Fernández con todos estos videos, por todos lados. Tiene que caer lo peor sobre gente como él y sobre toda las que estuvieron dando vueltas alrededor. Esto no puede volver a repetirse en la Argentina. Y con esto incluyo a todos los que están separándose de Alberto, hablo de Cristina Kirchner”, marcó el legislador por la Provincia de Buenos Aires.

Tras ello, agregó: “Que no se hagan los distraídos desde el kirchnerismo porque son la misma mierda que Alberto Fernández. No hay distinción. Esta gente aún en el piso hay que seguir pateándola. Tomemos conciencia que esta gente es la misma que nos ha dejado al país en una villa miseria y nos chorearon un PBI. No es violencia, es ser justo. Ahora la memoria y justicia la pedimos nosotros”.

En medio de la polémica por el aumento de sueldo de los senadores -que asciende a los $9 millones- Espert se manifestó en contra e hizo una propuesta.

“Me dan ganas de putear. Es una falta de conexión y empatía por la gente. Todo lo que está sufriendo la gente es consecuencia del kirchnerismo. Nadie esta pagando lo que hizo Javier Milei, hay que verlo a él como un bombero que está apagando el fuego. Pero lo está pagando dentro del gobierno de Milei, tenemos que ser empáticos. Nos debemos a la gente, somos servidores públicos, no podés darte ese aumento de sueldo, es el senador más caro del planeta”, aseguró Espert.

Al ser consultado sobre el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel en haber podido -o no- impedir los aumentos, Espert la despegó del conflicto. “Acá vienen las funciones de cada uno. Los únicos que están en condiciones de darse aumentos de sueldo son los senadores. Villarruel no tiene capacidad de dar aumentos de dieta”, indicó.

Sin embargo, luego dijo: “Uno podría decir que políticamente podría haber alzado a la voz, okey, pero el aumento de dieta se lo dieron los senadores. Distinto ocurre en Diputados, Martín Menem está en condiciones de aumentar los sueldos, pero no lo ha hecho por empatía a la sociedad”.

Y cerró con una propuesta: “Las votaciones de aumento tienen que ser nominales, que quede el nombre bien escrachado lo que votó, así como ocurre en casi todas las votaciones.”

