José Luis Espert defendió el acuerdo del Gobierno con el FMI

Luego de que el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, confirmara este jueves que el Gobierno espera recibir US$20.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert defendió el acuerdo y afirmó: “No va a haber devaluación”. “Yo entiendo que la palabra Fondo Monetario siempre huele mal en la Argentina”, reconoció, al tiempo que subrayó que el marco en el que se está solicitando es diferente al de años atrás.

“Este Gobierno está firmando un acuerdo como pocas veces se ha firmado, en un contexto de superávit fiscal, para aumentar la cantidad de reservas líquidas del Banco Central, para salir lo más rápido posible del cepo. Groseramente, ese es el objetivo”, dijo en una entrevista con LN+, en línea con el discurso que expuso Caputo más temprano. Asimismo, aclaró: “No es para financiar un déficit fiscal porque este Gobierno tiene superávit fiscal desde el primer día, las cuentas públicas están saludables y en orden”, e insistió: “Es para aligerar la salida del cepo”.

“Si por salir [del cepo] hay un aumento en la demanda de dólares, que en ese aumento en la demanda de dólares, el Banco Central tenga el soporte para que no haya un efecto sobre el dólar que afecte la tasa de inflación. El objetivo del Gobierno es tenerla lo más baja posible”, señaló el economista.

Respecto a si el FMI impuso condiciones para que el dinero del acuerdo no sea utilizado para intervenir en el mercado cambiario, Espert indicó: “En este acuerdo no lo hay, en el pasado ha habido. Lo importante es que la gente entienda que está en el DNU que el Presidente emitió en su momento para aprobar el acuerdo con el Fondo. Es un acuerdo de cuatro años, lo van a desembolsar a lo largo de cuatro años, condicionado, como toda la vida, con cumplimiento de metas. Luego esa deuda va a vencer, como ocurre en estos acuerdos, en 10 años”.

“El segundo objetivo [del acuerdo] es respaldar con más cantidad de dinero, moneda dura, los pesos emitidos por el Banco Central. Al haber más respaldo, va a haber más credibilidad en la cantidad de dinero que anda circulando y, si hay más confianza, hay más demanda de dinero y menos inflación. También tiene un objetivo de profundizar el proceso antiinflacionario, que estamos viendo de caída en la tasa de inflación. Fundamentalmente es terminar con el cepo, para nosotros, los liberales, es un dolor en el alma tener un cepo cambiario”, indicó.

Consultado por los dichos del presidente Javier Milei sobre los manifestantes de la marcha del miércoles de la semana pasada, en la que participaron hinchas y “barrabravas” de diferentes equipos, a quienes calificó como “mercenarios profesionales”, el diputado libertario detalló: “Si el modelo liberal sigue funcionando como está funcionando, haciendo crecer la economía, bajando la inflación, sacando gente de la pobreza, acá va a haber una generación de políticos que va a tener que buscar un trabajo digno. Algunos políticos que son vírgenes de CUIT van a tener que salir a laburar, otros no porque van a tener jubilaciones de privilegio. A diferencia de muchos, que hemos trabajado durante toda la vida y recién de grandes meternos a ver si podemos aportar algo a la política”.

La palabra de Milei sobre el acuerdo con el FMI

Tras el anuncio de Caputo durante una conferencia que dio en un evento del rubro seguros, Milei respaldó la decisión del titular del Palacio de Hacienda y, al igual que lo que aseguró Espert, remarcó que no va a devaluar una vez sellado el acuerdo. Consideró también que es “irrelevante la discusión cambiaria”.

“Hablar del tipo de cambio es irrelevante porque voy a tener tantos dólares que respaldan la base monetaria, que me podrían sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían US$24.000 millones”, sostuvo en Radio El Observador Milei, quien contestó que “obviamente” no piensa en devaluar porque lo que faltarán en la Argentina serán pesos y no dólares.

El presidente Javier Milei, junto con su equipo en el cuartel general del Fondo Monetario Internacional (FMI) Presidencia de la Nación

“Es irrelevante la discusión cambiaria, solamente los mandriles econochantas se ponen a operar con esa cuenta”, expresó. De acuerdo a lo que argumentó el jefe de Estado, en sintonía con lo que dijo el ministro de Economía, si ingresan al Banco Central los dólares del FMI se pasarán de US$26.000 millones de reservas brutas a US$50.000 millones.

En tanto, en base a la mirada oficial, la base monetaria quedaría en US$26.000 millones al dólar oficial y en US$22.000 millones al paralelo. “Tengo el doble [de respaldo]”, señaló Milei, respecto de los US$50.000 millones en los que se anclaría la base de entre US$22.000 y US$26.000, depende al tipo de cambio al que se la calcule.

“La Argentina va a recibir dólares y a cancelar Letras Intransferibles, representa una forma de fortalecer la hoja del balance del Banco Central. Ahora los pesos van a estar respaldados por dólares”, completó el Presidente y descartó así que los fondos vayan a utilizarse para intervenir en el mercado cambiario.

Devaluación y volatilidad

A fines de desmentir las versiones sobre una posible devaluación y de calmar las especulaciones frente a los números rojos que marcó el mercado en algunas jornadas, Milei precisó: “Muchas de las cosas que se han estado diciendo carecían totalmente de sentido y por una cuestión del hermetismo que requiere una operación de estas magnitudes con el FMI necesitábamos ser herméticos, hasta que anoche Kristalina Georgieva [titular del organismo] le dio el ‘ok’ a Toto Caputo para revelar el monto”.

En otro tramo de la entrevista, Milei acusó al kirchnerismo por la volatilidad que hubo en las últimas semanas. Según el Presidente, los saltos cambiarios no respondieron solo a una cuestión económica, sino que se “mezcló la política”: “Acá hubo un intento de golpe en la cuestión institucional-política, en la calle y en el mercado. O sea, el mercado es solamente una parte de todas estas cosas”.

“Sucede que ‘Che Cristina’ está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa. La señora Cristina sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama ‘quemar las naves’. Ella está quemando las naves. Ella y los delincuentes de sus socios, llámese [Axel] Kicillof, [Sergio] Massa, todo el cuarto [en realidad, tercer] gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo”, aseveró.

