José Mayans, sobre la relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof: “Le duele que no la respalde públicamente”

“A Cristina [Kirchner] le duele que [Axel] Kicillof no la respalde públicamente”, afirmó José Mayans, senador de Unión por la Patria, en medio del malestar político por la interna para presidir el Partido Justicialista (PJ). “La persona que está poniendo el cuerpo acá es Cristina. Sus dichos en la población tienen un impacto por lo que hizo por el país. Hizo un gobierno impecable y hay gente que tiene ese recuerdo”, agregó.

Las declaraciones de Mayans llegan luego de que la expresidenta acusara a los ministros del gobierno bonaerense de “buscar avales” para que el riojano Ricardo Quintela pueda competir contra ella, y Kicillof respondiera con un extenso descargo en su cuenta de X, donde sostuvo que no le interesa disputar la interna del PJ “directa ni indirectamente”.

Además, en cuanto al discurso de Cristina acerca de que “los Poncio Pilatos en el peronismo no van más”, Mayans planteó, en diálogo con Radio Con Vos, que “ella se refería a los dirigentes peronistas que van a comer asado con Milei” y aclaró: “[Oscar] Parrilli no estuvo ahí y yo sí. Y Cristina no se refería a Kicillof”. Es que fue Parrilli el que dijo en declaraciones radiales que la expresidenta se había referido al gobernador cuando habló de traiciones. Y era difícil no hacer esa lectura. Horas antes del acto de Kicillof en Berisso, Anabel Fernández Sagasti había dicho que dolía el silencio del gobernador y luego del acto, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, habló de los tibios.

Y la relación empeoró porque sobre la fecha límite se presentaron las dos listas para competir en el PJ. Tanto la de Cristina Kirchner como la del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. “Son sus ministros los que buscan avales para Quintela”, afirmó la exmandataria en alusión a Kicillof. Él no lo desmintió.

Construir un escudo y una alternativa: para eso, unidad.



Argentina atraviesa una situación muy grave, nuestro pueblo está siendo agredido por un Gobierno Nacional desertor que ataca a la Universidad Pública, destruye los derechos, favorece el saqueo de nuestros recursos, fomenta… — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 19, 2024

