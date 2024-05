Juan Grabois atacó a Milei por la polémica de los alimentos: “Hasta que no haya cadáveres en las calles, él no la ve”

Escuchar

El dirigente social Juan Grabois compartió un video con un encendido discurso en su cuenta de X en el que acusó al gobierno de Javier Milei de “hambrear a la gente”. “Desde que asumió Milei, la pobreza creció 12 puntos”, dijo y agregó: “Son una fábrica de miseria”.

Grabois fue uno de los denunciantes en la causa en la que se investiga el destino de más de 5 toneladas de alimentos que están en un galpón en Villa Martelli. El sábado, el subsecretario de la Niñez, Pablo de la Torre, ya había reaccionado a las acusaciones del dirigente y excandidato a presidente en la interna del peronismo. De la Torre había dicho: “Ya no se hace [el reparto] en forma discrecional, sin trazabilidad. Solo el 8% de los comedores rendía las ayudas alimentarias. Todo se ha naturalizado, el robar, no les parece grave, hacer política, dar bolsitas de comida para ir a las marchas, comidas que hoy nutricionalmente ni les sirve”.

Hoy, Grabois embistió de nuevo tras el fallo del juez Casanello y la apelación que anunció Capital Humano. El dirigente dijo que denunciaron dos veces a la ministra Sandra Pettovello y se quejó de la apelación. “Cumplan con el fallo. Que a nadie le falte el pan”, escribió Grabois en un mensaje que acompañó con un video. El Gobierno sostuvo que esos alimentos están para “emergencias” y que la Justicia “no se puede meter en las políticas públicas”. Pero el dirigente del CTEP no quedó conforme con esa explicación.

“El hambre es un crimen y esta batalla es por el pan. Hay 27 millones de argentinos que sufren pobreza. Son personas, podrían ser tus hijos. Obviamente la situación no es nueva. Pero desde que asumió Milei, la pobreza crecó 12 por ciento. Son una fábrica de miseria”, dijo.

En un duro descargo, Grabois apuntó contra la administración de Milei por no solo “parecer indiferentes sino gozar con el sufrimiento”. “Milei lo admitió: hasta que no vea los cadáveres en la calle él no la ve”, afirmó. Se refirió así a una respuesta que el Presidente dio al llegar a Córdoba por el 25 de Mayo, cuando le preguntaron por la gente que no llegaban a fin de mes.

“Van cambiando de excusa para no cumplir con el fallo”, añadió. “Primero dijeron que hay comedores fantasmas y ahora que en los galpones solo hay yerba. Mienten”, indicó. El dirigente, que no es la primera vez que se cruza con La Libertad Avanza, afirmó que a él no le interesa “ni manejar 5 kilos de arroz. Que vayan ellos si quieren y manejen los comedores”.

