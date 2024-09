Juan Grabois: “El Papa puede hacer críticas, pero no insulta a nadie”

Escuchar

ROMA.- Juan Grabois recibe a LA NACION poco después de terminado el evento que protagonizó este viernes el papa Francisco ante referentes de movimientos sociales de todo el mundo, en el que sorprendió con dardos hacia la política argentina. Como miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano e Integral, Grabois fue uno de los organizadores de esa actividad, pero aclara desde el vamos que no habla desde ese rol sino como dirigente político de Patria Grande, su partido, y de su plataforma, “Argentina Humana”.

“El Papa no tiene absolutamente nada que ver con cualquier definición política que yo pueda tomar: él nunca me dio una instrucción, algo que nunca haría y tengo muy claro que la responsabilidad de las acciones de cualquier persona, organización social, partido o gobierno, las tienen que asumir sus respectivos dirigentes”, advirtió a LA NACION Grabois, referente de movimientos sociales y excandidato presidencial.

En la entrevista, el abogado de 41 años criticó duramente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -que estuvo el lunes pasado con el Papa-, y al presidente Javier Milei. Más allá del discurso muy crítico pronunciado este viernes por el Papa, por otro lado, consideró que es posible una visita a la Argentina: “Creo que sí, hay una oportunidad de que venga. De hecho, creo que es el mejor momento para que venga, porque estamos tan mal que nos va a hacer bien”.

El Papa y Juan Grabois, en el encuentro de movimientos sociales

-Ayer te cruzaste con Milei en X por un video que posteó con zombies...

-Es que a mí me puso mal ese video: que el presidente de nuestro país pueda deshumanizar así a sus opositores de esa forma me puso mal. Particularmente me molestó mucho que la ponga a (la diputada) Nati Zaracho, que es una cartonera… Ellos hablan de meritocracia y ahí tenés el mérito de una persona que se superó, que organizó una cooperativa que mejoró la vida de un montón de personas, que llegó a ser diputada, que es una mujer muy respetada porque tiene mucha cabeza, tiene mucho corazón, mucho coraje… Esa deshumanización de sus adversarios políticos es precisamente lo que nosotros combatimos desde una plataforma que se llama “Argentina humana”. Es decir, para mí el Presidente puede ser un adversario político, puede ser un enemigo político, pero es un ser humano, lo tengo que respetar. Y en las películas de zombies, particularmente en esa película que él reseña ¿qué hace el Estado con los zombies? Los mata: deja una amenaza implícita ahí, sin contar la megalomanía poniendo al león. Es un escándalo que un presidente publique semejante video tan estúpido. Trata de tapar cosas muy feas, como el haberles robado un aumento muy chiquito a los jubilados y festejarlo.

-¿Hablás del asado en Olivos?

-Sí, un asado en el que participaban algunos diputados que claramente vendieron su voto, es decir, hubo diputados que siempre votaron igual, vamos a suponer que ellos votaron según sus convicciones. Pero hubo unos cuantos diputados, no sé cuántos radicales, que el proyecto que se aprobó y que Milei vetó, era su proyecto… Y después, aceptaron prebendas a cambio de respaldar el veto de Milei: eso se llama corrupción, no tiene otro nombre y que encima se lo festejen y que digan que son héroes... Es decir, el gobierno que está denunciando a “la casta corrupta”, y es lo que ellos mismos son. Entonces hay una serie de contradicciones en la narrativa, pero de alguna manera es una estrategia de estas nuevas derechas deshumanizadas: escandalizar para tapar la realidad.

-¿Qué es lo que más te preocupa de la situación actual?

-El hambre, la pobreza. Estaba muy mal la cosa con Alberto Fernández, pero se agravó muchísimo. O sea, los números son elocuentes. El informe de Unicef muestra lo que nosotros venimos denunciando, pero con una masificación. Son un millón y medio de pibes que se van a dormir sin cenar o sin una comida, en un contexto de aumento del costo de los alimentos. Esta gente, con la excusa de la corrupción, que desde luego existe, como existe en las empresas, en los sindicatos, en los partidos políticos, en los medios y en los movimientos sociales también existe, tiraron el agua sucia con el niño adentro. Suspendieron toda la ayuda, dejaron podrir comida, no acatan los fallos judiciales, porque siguen sin entregar alimentos…

-¿Siguen sin entregar alimentos?

-Entregaron lo que se estaba pudriendo, o sea las 8000 toneladas. Pero no entregan alimentos a los comedores que están en todo el país. Detuvieron el flujo. Entonces vos tenés un contexto de aumento de la indigencia que está arriba del 20% y una reducción de las políticas alimentarias. Y una ministra que tiene 4 o 5 ministerios a cargo y que claramente es muy incompetente y que hace de sus prejuicios políticas públicas y que se ha rodeado de lo peor: de la pasta base del kirchnerismo, de la resaca del kirchnerismo, sus funcionarios son ex kirchneristas.

-¿Qué pensás del hecho que haya viajado a Roma y se haya reunido con el Papa?

-Me parece muy bien, la verdad es que no sé el contenido, creo que ella es una mujer cristiana… Habrá tratado de pedir perdón. La verdad, yo no lo sé… Ahora y esto es una reflexión personal: yo nunca sentí que mis posiciones políticas personales estuvieran validadas por tener un vínculo con el Papa. Mis posiciones son mis posiciones. Ahora yo la verdad no sé, espero que ya haya pedido perdón a Dios y que el Papa la haya absuelto porque es una mujer que ha hecho mucho daño. De hecho, ella está muy enojada porque yo no es que hice un amparo nada más, hice una denuncia penal por incumplimiento de deber de funcionario, por un crimen grave que es dejar a los pibes sin alimentación de manera deliberada, no por una cuestión presupuestaria o algo de fuerza mayor.

-Habiendo escuchado el discurso del Papa de hoy, que tuvo muchas alusiones directas a la Argentina, muchas críticas: ¿pensás que es posible un viaje a la Argentina?

-Yo creo que sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Hay que acordarse que cuando el Papa lo recibe a Milei, Milei le pide perdón por haberlo insultado y le pide un abrazo. Fijate, el Papa puede hacer críticas, pero no insulta a nadie. Y el Papa, desde luego, a alguien que le pide perdón y le pide un abrazo, por supuesto lo hace, eso es lo cristiano. Y esa disonancia que uno puede pensar que hay entre las posiciones públicas en materia social de Milei y las del Papa Francisco, puede generar una armonía en términos del respeto entre personas que piensan distinto. Entonces el gobierno tendrá que recibir al Papa como corresponde y respetarlo. Y la oposición tendrá que respetarlo también, sin tratar de instrumentalizar al Papa. Uno se puede sentir interpelado, inspirado por el Papa, pero el Papa es de todos: de los de derecha, de los de centros, de los peronistas, de la izquierda, de la clase alta, de la clase baja y de la clase media. Así que yo creo que sí, hay una oportunidad de que vaya, creo que, de hecho, es el mejor momento para que lo haga, porque estamos tan mal que nos va a hacer bien.

-¿Tenés previsto participar en las próximas elecciones?

-Si, voy a encabezar una lista, claro, en diputados o senadores. El grupo de “Argentina Humana” es muy joven, muy fresco, con una capacidad muy impresionante… No se puede seguir tolerando a personas que tienen una conducta personal y política totalmente inmoral, que es lo que desde mi punto de vista sucedió con los candidatos en las tres últimas elecciones: Alberto Fernández, Sergio Massa, Daniel Scioli, tres personas indignas a la investidura presidencial por su conducta y flaccidez de sus posiciones. Hay que tratar de pinchar la burbuja en la que viven los políticos. No todos, pero la mayor parte de los políticos perdieron el sentido de propósito. Eso pasa cuando la política deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo y esa es la forma esencial de la corrupción que creo que es algo que dijo el Papa hoy, más o menos. Para mí la corrupción es cuando vos empezás a confundir los medios con los fines: el dinero es un medio, la política es un medio, lo que los seres humanos tenemos que compartir y desarrollar son fines nobles, no fines mezquinos y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en política, como intentamos hacerlo desde el movimiento social.