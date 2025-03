Juan Grabois pidió en la Justicia que acepten a sus clientes como querellantes y cruzó al fiscal

El abogado y dirigente social Juan Grabois, que representa a tres damnificados que piden ser querellantes en la causa $LIBRA, sostuvo ante la Cámara Federal porteña que lo de “[Javier] Milei fue una estafa a cielo abierto” y apuntó contra el fiscal que instruye el caso, Eduardo Taiano, por “demorarse 15 días en ordenar” las primeras medidas de prueba.

“Una banda de delincuentes que llega hasta el Presidente. El Presidente que se prende en un negocio privado y que lo promueve, y que esa promoción hace que nuestros clientes sean estafados y pierdan la... [plata]. Por lo menos, es un hecho provisorio”, justificó.

Lo hizo en la audiencia que fijó la Sala 2 de la Cámara Federal porteña para este martes con el objetivo de escuchar los argumentos que esgrimen él, Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg para que sus clientes, Alan Vega, Matías Paris y Juan Patricio Marchetto, los presuntos damnificados en la supuesta estafa, sean aceptados como querellantes, un pedido que fue rechazado por la jueza María Servini y luego apelado.

“Sería absolutamente ridículo que para tener este derecho [ser querellantes] tenga que estar demostrada la estafa porque sino no habría juicio, no habría querella, no habría defensa, no habría fiscales ni jueces”, dijo Grabois, poniendo en la mira el argumento con el que la jueza Servini rechazó el pedido de los presuntos damnificados. Una decisión que, en la apelación, tildaron de “arbitraria” y “caprichosa”.

“ Tiene que ser un hecho plausible de ser un delito. Y lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto ”, agregó. “Está claro que están promoviendo un negocio entre privados, del cual, además hay un hombre que tiene inside information”, sumó.

Para el líder de la Unión de los Trabadores de la Economía Popular (Utep) los imputados deben ser investigados por tráfico de influencias y estafa. Y, para el caso del presidente Milei y su hermana Karina, negocios incompatibles con la función pública.

Grabois aportó otro argumento frente a los jueces: aseguró que el fiscal Taiano mantiene un conflicto de intereses y no está impulsando la investigación.

“A gente experta en tecnología secuestrarle el celular [y] la computadora quince días después de que reciba el expediente es decirles: ‘muchachos borren las pruebas’”, afirmó ante los jueces del tribunal Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

“Yo sé que no les gusta mis formas, en general. Lo voy a decir en latín: hay un fumus colisionis. Hay conflicto de intereses entre el fiscal Taiano y su carrera. Tiene familiares directos trabajando en un área directamente involucrada en esto”, dijo, en referencia a su hijo Federico que, según trascendió, trabaja bajo la órbita del jefe de gabinete, Guillermo Francos.

Como hace un año, hoy a las 10.30hs toca volver a la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en Comodoro Py para que nuestros representados Ivan, Juan y Matías -tres ciudadanos argentinos estafados por… pic.twitter.com/C1kSQsnT9x — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 18, 2025

Durante el desarrollo de la audiencia los abogados exhibieron videos en los que los presuntos damnificados, Paris, Vega y Marchetto, contaban cómo habían comprado la moneda virtual.

Antecedente

La audiencia, celebrada en uno de las salas de la Cámara, estuvo precedida por cierto nerviosismo en quienes debían garantizar la seguridad en el segundo piso de los tribunales. Todavía está fresco el escándalo público que protagonizaron en la puerta de la misma sala el propio Grabois y la exfuncionaria de Capital Humano, Leila Gianni. En aquella audiencia, una persona portó un arma sin dar un anuncio previo. Luego se sabría que era la custodia de Gianni.

Juan Grabois y Leila Gianni

De hecho, antes de dar inicio, las autoridades de la Cámara pidieron no grabar el desarrollo de la audiencia, pero Juan Grabois, que se mostró molesto por la espera –la audiencia se demoró más de una hora–, se negó: “Es una audiencia pública. Al que no le gusta que se la banque. Ustedes graben”, le dijo a los suyos antes de ingresar a la sala de la Cámara. La lente de dos celulares y dos cámaras de fotos grabaron de principio a fin el desarrollo de la audiencia.

Allí, también estuvieron presentes los abogados representantes de las defensas: Ramiro Salaber y Karin Kozak por Sergio Morales, quienes no hicieron uso de la palabra, y Daniel Rabinovich que tampoco habló pero entregó un escrito ante la Cámara.

