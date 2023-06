Juan Grabois, en modo candidato: estrategia, objetivo y un discurso anti-Massa más moderado

escuchar

Juan Grabois logró lo que no pudo Daniel Scioli. La Junta Electoral del Frente Unión por la Patria (UP) lo habilitó a participará el 13 de agosto próximo como precandidato presidencial en la primaria. Pero no sólo eso: compartirá en todo el país la misma lista de postulantes a otros cargos . Es decir, el oficialismo acordó el diseño de su nómina como si fuera una “Y”, con competencia en la cima, por el premio mayor, y unidad hacia abajo. La estrategia fue consensuada con Cristina Kirchner, determinante para que se concrete la postulación del dirigente social, y esconde un objetivo, según fuentes partidarias: captar el voto progresista e intentar retenerlo para las elecciones generales, en las que Grabois ya admite en reserva que estará fuera de juego. Solo es cuestión de apostar por cuántos puntos le ganará Massa en las PASO.

De acuerdo a la resolución número 5 del órgano partidario, Justa y Soberana, la lista que encabezan Grabois y Paula Abal Medina, cuenta con los avales suficientes de afiliados, correspondientes a por “lo menos cinco distritos electorales integrados hasta un 50 % por afiliados al Partido Justicialista y un 20 % de afiliados a los restantes partidos que integran” la coalición. La Junta Electoral de UP está integrada por el senador nacional Mariano Recalde, el apoderado del partido Nuevo Encuentro, Sergio Zurano, la titular del PAMI, Luana Volnovich, la diputada provincial del Chaco, Graciela de la Rosa, y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

Con 40 años recién cumplidos, Grabois aspira con su candidatura retener los votos del progresismo kirchnerista, aunque el objetivo de fondo conversado con la vicepresidenta es intentar retener esas adhesiones dentro del espacio para la elección general. Se trata de votantes que no comulgan con Massa. “No vamos a tener un discrurso anti Sergio, aunque vamos a marcar nuestras diferencias. Al día siguiente de las PASO vamos a trabajar por el proyecto. Ese es el acuerdo”, blanquearon a LA NACION la estrategia cerca del dirigente social. Ese trato se refleja también en el armado de las listas legislativas, donde Grabois mantiene a tres de sus aliados con inmejorables chances de conservar su banca: Natalia Zaracho, Juan Marino e Itaí Hagman .

“Un pacto Massa-Larreta”

Antes de oficializar su candidatura, Grabois, que es integrante de la estratégica Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), atacó a Massa por su gestión al frente del Ministerio de Economía. El dirigente social suele acomodar selectivamente su discurso mediático para eximir al kirchnerismo del rumbo de la gestión del Frente de Todos. Hace equilibrio. Impulsó el operativo clamor por Cristina Kirchner, avaló después la candidatura de Wado de Pedro y ahora se lanzó a esta aventura personal promovida por el kirchnerismo, según reconstruyó LA NACION de fuentes partidarias y de dirigentes sociales aliados al oficialismo.

En el oficialismo hay quienes distinguen a Grabois como el vocero de lo que Máximo Kirchner no podría decir públicamente. En abril, hace apenas dos meses, Grabois dijo en la señal IP: “Cristina es muy misericordiosa con gente que la ha perseguido, como Massa. Eso me irrita, me molesta”.

Su embestida contra el ministro de Economía por entonces no era solo retórica. Ya había encabezado más de una protesta en Hacienda por el ajuste que considera que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI). Reforzó por entonces su rechazo con una denuncia que no debería pasar de inadvertida en el oficialismo. “Siento un tufillo de un pacto de derecha conservadora entre Larreta y Massa”, dijo en Radio 10 hace dos meses, antes del dramático cierre de las candidaturas. La presunción de su sospecha se acentuó después de conocer que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires no objetó la operación de canje de títulos públicos en dólares por pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses que activó Massa. La UBA es un bastión de la UCR porteña y su vicerrector es el diputado nacional Emiliano Yacobitti, mano derecha de Martín Lousteau, el aliado por el que Larreta se peleó con sus históricos socios de Pro por modificar el sistema de votación en la ciudad. Grabois, ¿cambiará ahora de postura?

