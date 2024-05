Juan Grabois encabeza una manifestación en reclamo de la entrega de los alimentos acopiados por el Gobierno en un galpón de Villa Martelli

Escuchar

Luego de que el Gobierno confirmara este miércoles que guarda 5000 toneladas de alimentos almacenados para situaciones de “emergencia”, un grupo de manifestantes reclaman desde temprano la entrega de mercadería frente al galpón que el Ministerio de Capital Humano tiene en Villa Martelli. A media mañana, se sumó a la movilización el dirigente social Juan Grabois.

Se trata de uno de los dos galpones que están bajo investigación judicial, en una causa que busca determinar si hay un delito detrás del retardo en la entrega de los productos a gente que vive en la pobreza. En ese expediente, el juez federal Sebastián Casanello le ordenó ayer al Ministerio de Capital Humano un informe sobre el stock que hay allí (con la fecha de compra de cada producto y su vencimiento) y le dio 72 horas para que presente un plan preciso sobre cómo se van a repartir los alimentos, plan que debe poder ejecutarse de inmediato, precisó el juez.

El Gobierno apeló este fallo y hoy Casanello le concedió el recurso; es decir, le habilitó al Ministerio de Capital Humano el camino para que discuta su decisión ante la Cámara Federal. Casanello no precisó con qué efecto concedió el recurso (si “suspensivo”, que suspende la resolución apelada, o “devolutivo”, que la mantiene vigente mientras la Cámara la revisa). Como la regla general es que ejecución de las medidas cautelares no se suspende por la concesión del recurso, sigue pesando sobre el Gobierno la obligación de presentarle al juez su plan de reparto, a más tardar, este viernes, precisaron fuentes judiciales.

“Es mentira que los alimentos que están acá son para emergencias y catástrofes climáticas”, afirmó, megáfono en mano, Grabois, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE). “En las órdenes de compra [de los alimentos] dice taxativamente que están comprando para ser entregados en comedores y merenderos, es decir, se están robando la comida. Tenemos el 50% de la gente en la pobreza. Es una cosa repugnante que haya millones de kilos de alimentos acá y que acá atrás, a unos metros, haya ollas populares vacías y gente que pasa hambre”, agregó.

Entre otros referentes, se encontraba el secretario general de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro “Peluca” Gramajo, y Nicolás Caropresi, referente del MTE

“Como abogado, entiendo perfectamente que cuando un Gobierno no cumple ni con el derecho ni con la Constitución ni con la Justicia, y cuando el Poder Judicial no lo hace cumplir, [corresponde] que a través de la resistencia no violenta, sin lastimar a ninguna persona, el pueblo haga Justicia”, sostuvo, y completó: “Pero esperemos que se cumplan las 72 horas del fallo”.

“Pelea por el pan, la vamos a ganar”, dijo Grabois. Los manifestantes aplaudieron. El dirigente le cedió el megáfono a una cocinera de uno de los grupos que reclaman alimentos. “Acá no hay comedores fantasmas. No se acercaron a los comedores y merenderos, que realmente están. Nosotros queremos mostrarles las ollas vacías. No podemos darle de comer a los chicos”, sostuvo.

Los manifestantes prendieron un fuego con leña frente a la puerta del galpón, ubicado en la avenida Roca. Santiago Oróz

Consultado por la causa judicial en la que se investigan presuntas irregularidades de los comedores, dijo: “A mí no me llegó ninguna citación. No estoy en ninguna causa y ninguno de los dirigentes de la UTEP está en alguna situación”.

Al ser consultado sobre la situación judicial del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien fue citado por la Justicia en el marco de la causa que investiga un supuesto manejo extorsivo de las prestaciones sociales y una presunta administración fraudulenta de fondos, Grabois sostuvo: “A Belliboni lo traté bastante poco, tres o cuatro veces. Me parece que es un laburante, no me parece que sea un tipo que se haya hecho rico robándole el pan a nadie”.

Familias del Barrio Las Flores y otros barrios populares de la zona se están manifestando frente al depósito de Villa Martelli para que el gobierno cumpla el fallo judicial y entregue los alimentos que necesita la gente. Me convocaron para que les explique los alcances del fallo… pic.twitter.com/HHZ7Blapqj — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 28, 2024

Grabois es denunciante en la causa que llevan el juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, iniciada en febrero. La acusada es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “La ministra está violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema”, afirmó el dirigente en su denuncia.

No es la primera vez que los galpones despiertan polémica. A mediados de enero, el diputado piquetero de UP, Juan Marino, denunció que la denominada “caja navideña”, un combo de alimentos destinados para las fiestas, no había sido repartida. En aquella oportunidad, el Gobierno alegó que la mercadería, adquirida por la gestión anterior, se encontraba en mal estado.

