CÓRDOBA.- Con el 3,83% de los votos en las PASO, el cordobés y candidato presidencial del espacio Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, y su compañero de fórmula, Florencio Randazzo, rechazaron las versiones de que se bajarían de la competencia. El gobernador retomó hoy tareas de gestión en la provincia y planteó que espera que “no haya un fogonazo inflacionario”. Aunque la estrategia de la fuerza hacia adelante se terminará de definir en las próximas horas, está claro que les será complejo avanzar con la idea de “un frente de frentes, un gobierno de coalición”.

Schiaretti quedó segundo en Córdoba, detrás de Javier Milei y delante de Juntos por el Cambio. Si bien el 27,5% que sacó está dentro de lo que esperaban, el objetivo era ganar la provincia. Ahora aseguran que “empezará otra campaña” aunque no dan detalles de cuáles serán los ejes.

Este lunes el cordobés dijo: “Estamos satisfechos con el desempeño electoral y vamos a llevar el mensaje a todo el país”. El objetivo, ratifican en su alrededor, era superar las PASO y vencer la “invisibilización” que enfrentaba en el escenario nacional. En Córdoba -de repetirse el resultado de las internas abiertas- sumaría un diputado nacional a los dos que ya tiene.

El triunfo de Patricia Bullrich en la interna de JxC lesiona las aspiraciones de Schiaretti de una “coalición” y de un “acuerdo programático” entre distintas fuerzas. Sin embargo, hay algunas líneas desde ese sector que empezaron a tenderse pero que no son orgánicas.

El gran desafío del espacio es conseguir voluntades en un electorado que privilegiará el “voto útil”. La primera decisión tanto de Schiaretti como de Randazzo fue, apenas conocidos los resultados de las PASO, felicitar a Milei. La idea es seguir apareciendo con una actitud “constructiva”.

En las primeras reuniones de este lunes, la lectura “optimista” es que de cara a octubre la oferta electoral se reduce (de 27 candidatos quedaron cinco) y que, al no estar Rodríguez Larreta hay votantes suyos en las PASO que van a estar “disponibles” y eso abre un canal a donde apuntar.

“Son votos que no van a ir a Sergio Massa porque es un voto opositor, pero hay chances de que una parte no vayan tampoco a Bullrich ni a Milei porque son opciones más radicalizadas -comenta a LA NACION un dirigente-. Nuestro voto es más parecido al de Larreta. Massa no se va a moderar, porque sino corre el riesgo de perder lo que tiene”.

También atienden los llamados que, aseguran, tienen de otros peronismos provinciales pero admiten que no ponen expectativas porque “varias veces amenazaron con cruzar la calle y no lo hicieron”. Un dirigente cordobés graficó a este diario “es cierto que somos una opción que representa al peronismo institucional, republicano y federal pero llevamos años siendo el pariente malo. Somos parientes sí, pero el malo”.

Desde ayer, Schiaretti sigue apuntando a la mala performance del kirchnerismo: “Creo que es la única provincia donde no llegó al 9% de los votos”, dijo. Sus más íntimos aseguran que si hay alguien con quien “el Gringo” está más enfretado que con el kirchnerismo es “con Massa” e insisten en que el vínculo del ministro y candidato con Córdoba fue con José Manuel de la Sota.

El diputado nacional Carlos Gutiérrez plantea a este diario que, “sin sobre actuar, podemos decir que no nos ha ido mal” y enfatiza “ratificamos contra mil versiones, la candidatura de Schiaretti y, si repetimos la elección de ayer, sumaríamos tres bancas contra una que ponemos en juego”.

“Es cierto que enfrentamos el desafío del voto útil, pero el fin del ciclo del kirchnerismo que se vislumbra empieza a expandirse marca a las claras que puede haber votos extras desde otras provincias que no estaban rumbo a las PASO -dice-. Nosotros no vamos al kirchnerismo, eso está claro; pero puede haber quienes sí voten a nuestra opción porque siempre se busca quién ponga límites a lo que pueda venir”.