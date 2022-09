Juicio a Cristina Kirchner, en vivo: el alegato de la defensa de la vicepresidenta en la Causa Vialidad y las últimas noticias

9.34 Beraldi chicaneó al Ministerio Público Fiscal por haberse “desconectado”

Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, chicaneó al Ministerio Público Fiscal por haberse “desconectado” del juicio, que se desarrolla por Zoom. Mientras Beraldi refutaba una de las afirmaciones de Luciani, a quien mostró en pantalla con un fragmento de su alegato, la fiscalía perdió conexión de la audiencia remota y el abogado dijo:”La fiscalía perdió conexión, no sé si con el juicio o qué...”. El presidente del TOF 2, Jorge Gorini, confirmó el incidente técnico y el abogado dijo: “No quiero hacer ningún chiste”.

Se dispuso un cuarto intermedio hasta resolver el problema. El paréntisis duró cinco minutos.

9.25 “Están intentando sustituir la voluntad popular”

Carlos Beraldi cuestionó al fiscal Diego Luciani, pero también al Poder Judicial en general. “El Poder Judicial es el menos democrático. Los jueces no se eligen por el pueblo”, dijo, evocando un trabajo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte. Beraldi agregó, en su defensa a Cristina: “Están intentando sustituir la voluntad popular”.

9.03 “Cristina es perseguida cinco veces por el mismo delito”

En su presentación, Carlos Beraldi teorizó sobre una una persecución contra Cristina Kirchner. “Es inédido. Es perseguida cinco veces por el mismo delito: asociación ilícita. Hay causas Hotesur, Los Sauces, Caudernos...es algo inédito”, dijo el abogado de la vicepresidenta. Y agregó, con una metáfora futbolera: “Jugamos un partido en cancha inclinada. Vamos a demostrar cómo se construyó la acusación”.

8.57 “Fueron por lana y volvieron esquilados”, dijo Beraldi, contra Iguacel

Al referirse a la denuncia formulada por Javier Iguacel, el abogado se refirió al informe que el exfuncionario de Macri encargó a los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad sobre la ejecución de las obras otorgadas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Y exhibió una de las conclusiones de ese informe: “Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo en algunos casos puntuales que fueron detallados en cada obra. Los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”.

“Grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto. Fueron por lana y volvieron esquilados”, dijo Beraldi. Se refirió así a informes en los que aparecía vinculada Iecsa, la firma de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. “Habían ido por Cristina, pero se encontraron con Macri”, dijo el abogado defensor.

8.41 Beraldi dijo que Cristina ya fue sobreseída por los mismos hechos

Tal como lo hizo Cristina Kirchner en su defensa pública del mes pasado, Beraldi reeditó un viejo planteo con el que pretendió que el caso Vialidad no llegara a juicio: el argumento de que estos hechos ya se habían investigado .

Primero se refirió a que en 2008, en una causa inciaida por una denuncia de la Coalición Cívica, el juez Julián Ercolini se declaró incompetente para investigar los hechos. “La causa quedó radicada ante los jueces competentes de la provincia de Santa Cruz y en los dos procesos, tanto el que había venido del juez Ercolini, como el que se había iniciado en la justicia federal de Santa Cruz, terminaron siendo desestimados. En un caso fue dictado el sobreseimiento de las personas, con un argumento: que no existía delito. Lo que se había dicho en un programa de televisión no constituía ninguna infracción. Y la otra causa terminó con un archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Empezó a hablarse de este tema en el 2008, fue judicializado en distintas sedes, los jueces consideraron que no existía delito”, dijo Beraldi.

Causa Vialidad. Alegatos de la defensa de Cristina Kirchner, Dr. Alberto Beraldi

Luego se refirió al desembarco de Javier Iguacel en la DNV y por ende a la causa iniciada en 2016, que llegó a este juicio oral por una denuncia suya. Cuestionó a los fiscales del caso -Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques- y el hecho de que Cristina Kirchner fuera incluida como principal imputada en la causa, citada a indagatoria y posteriormente inhibida.

8.10 “Formularon acusaciones como si el juicio no hubiera ocurrido”

El abogado Carlos Beraldi empezó a exponer sus argumentos de defensa ante el TOF 2 con una crítica central al fiscal Diego Luciani. Dijo que formuló la acusación “como si el juicio -durante el cual, a su criterio, no quedaron probados los hechos- no hubiera ocurrido”. “Durante nueve jornadas escuchamos un alegato en donde, habiéndose olvidado todo lo que se dijo en este juicio, se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, cuestionó el abogado de Cristina Kirchner.

Causa Vialidad. Alegatos de la defensa de Cristina Kirchner, Dr. Alberto Beraldi

Y cuestionó la cobertura mediática que tuvo el alegato del fiscal. “Después escuchamos cosas como que la prueba que la fiscalía tiene es contundente y que esa contundencia va en relación directa con el peso, que se le adjudica de tres toneladas”, dijo Berldi. “Yo no empecé mi carrera en la defensa de la doctora Kirchner. Tengo una larga trayectoria y nunca había escuchado semejantes disparates, de los cuales es difícil volver”, agregó.

07.44 Causa Vialidad: cómo ver en vivo el alegato de la defensa de Cristina Kirchner

Al igual que en la etapa en que los fiscales presentaron sus alegatos y pidieron la condena a 12 años de prisión de Cristina Kirchner y de los otros acusados, hoy se podrá seguir en vivo la presentación del alegato de la defensa de la vicepresidenta, a cargo del Dr. Carlos Beraldi. Tanto hoy, como mañana y el próximo viernes, el Poder Judicial de la Nación transmitirá por su canal de YouTube el juicio que lleva a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2.

05.44 Los próximos pasos del juicio en el que pidieron la condena de la vicepresidenta

El juicio contra la vicepresidenta está en su etapa final y están alegando los abogados de todos los acusados. Ya lo hicieron los letrados de exdirectivos de Vialidad de la provincia de Santa Cruz y del exministro de Planificación Julio de Vido, quienes pidieron la absolución. El viernes fue el turno del abogado de Abel Fatala y hoy comenzará la exposición de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner.

Mañana, a partir de las 8hs, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como “Vialidad”. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?https://t.co/I3j6B5CATZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 18, 2022

Tras el pedido de condena, Cristina Kirchner pidió al tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, ampliar su declaración indagatoria. El tribunal rechazó su pedido porque esa etapa del debate ya había concluido y ahora el juicio está en la instancia de los alegatos. Cristina Kirchner se quejó, dijo que la privaban del derecho de defensa y en reemplazo de su indagatoria brindó un mensaje por YouTube, en el que durante casi dos horas castigó al fiscal Luciani y a los jueces del tribunal. Dijo que se trataba de un juicio contra el peronismo y no contra ella. “Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública”, sostuvo la titular del Senado, y criticó al Poder Judicial: “Necesitan dirigentes disciplinados. Necesitan funcionarios que hagan lo que el poder real quiere”. Más de 88.000 personas la vieron en vivo.

Ahora podrá declarar en el marco del proceso en la última de las audiencias asignadas a sus defensores. Luego continuarán los abogados del resto de los detenidos y se estima que concluyan con los alegatos en el mes de noviembre.

Los jueces del TOF N° 2, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu Archivo

05.00 Cristina Kirchner quiere alegar en persona en su juicio

La vicepresidenta Cristina Kirchner prevé alegar personalmente en el juicio en su contra por el caso Vialidad este viernes. Para eso, pedirá constituirse como “abogada en causa propia”. Si el tribunal la habilita, su defensor Alberto Beraldi intervendrá en las audiencias de hoy y mañana, y quedará para ella la última jornada del alegato de su defensa. Cristina Kirchner buscará responder al pedido que realizó el fiscal Diego Luciani, de 12 años de prisión, al considerarla jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en millones de pesos a través del direccionamiento de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez.

04.00 Estado de situación: piden absolución de Fatala y comienza el alegato de Cristina Kirchner

El juicio en la Causa Vialidad por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz cerró la semana pasada con reclamos de absolución para dos de los 13 acusados, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsubsecretario de Obra Pública Abel Fatala y se reanudará este lunes con el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, expondrán su alegato final ante el Tribunal Federal Oral 2 entre hoy y mañana, y en la tercera audiencia destinada a su defensa, el viernes, se espera que la vicepresidenta haga uso de la palabra a través de la plataforma virtual Zoom.

En tanto, la defensa del exsubsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo, Abel Fatala, reclamó el viernes pasado su absolución y cuestionó a la fiscalía del juicio por la causa Vialidad por omitir realizar una “descripción precisa” de los hechos en base a los cuales pidió una condena a cuatro años de prisión. Además, en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2, el abogado de Fatala, Lucio Simonetti, remarcó que su cliente no era, como dijo la fiscalía, un “hombre de confianza” del fallecido expresidente Néstor Kirchner.

La exposición de la defensa de Fatala comenzó a las 9.30 de manera presencial y concluyó poco antes del mediodía, en un alegato que fue seguido en la sala de audiencias por los jueces del TOF y de manera virtual por las restantes partes. La defensa de Fatala sostuvo que “no se está juzgando un hecho cometido de manera activa, sino que se le imputa una omisión, no haber cumplido con sus funciones”. El abogado del exfuncionario consideró que la fiscalía en su alegato no hizo “una descripción precisa de qué fue lo que Abel Fatala no habría cumplido” y además afirmó que la Subsecretaría de Obras Públicas no tenía poder de control sobre la Dirección Nacional de Vialidad. “La Subsecretaría de Obras Públicas no tenía competencia para inmiscuirse en todo lo que sucedía en la Dirección Nacional de Vialidad, es la clave para entender la situación de Fatala y los demás Subsecretarios”, dijo.

Abel Fatala y Lucio Simonetti Ricardo Pristupluk

El lunes y martes pasado, la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido reclamó su absolución, cuestionó la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola y argumentó que un Gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una “asociación ilícita”, como postuló la acusación. Por otro lado, la defensa del exministro de Planificación recusó al integrante del Tribunal Giménez Uriburu por haber interrumpido su alegato para dar una explicación vinculada a las razones por las que en una de las audiencias exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur “Liverpool”. Este equipo que integraba el juez junto al fiscal Luciani disputó partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri.

La defensa de Cristina Fernández recusó al juez y al fiscal pero el planteo fue rechazado y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja en la Cámara Federal de Casación. La defensa de De Vido, por su parte, recusó a Giménez Uriburu por supuesto temor de parcialidad, algo que está pendiente de resolución. De Vido tiene un pedido de diez años de prisión por parte de la fiscalía en el juicio en el que se debaten supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz a empresas del también acusado Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

02.39 Cristina Kirchner anticipó que su defensa desnudará “la farsa” de Luciani y Mola

Horas antes del inicio del alegato de la defensa de Cristina Kirchner en el juicio que analiza la adjudicación de contratos de obra pública a Lázaro Báez, la vicepresidenta acudió a las redes para lanzar un desafiante mensaje contra los medios de comunicación y los fiscales. “Mañana [por hoy], a partir de las 8hs, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como ‘Vialidad’. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, escribió la expresidente en Twitter.